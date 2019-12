3.000 căn hộ sở hữu thiết kế kính tràn như khách sạn 5 sao tại dự án 10.000 tỷ ở Quận 7

100% căn hộ của dự án 10.000 tỷ Sunshine City Sài Gòn tại Quận 7 được thiết kế kính tràn phủ toàn bộ mặt tiền như những căn phòng của các khách sạn 5 sao nổi tiếng trên thế giới. Với cách thiết kế này, các căn phòng đều sở hữu "view sông" và "Phú Mỹ Hưng" mà không bị cản trở bởi những ban công thô cứng.

Căn hộ phủ kính tràn toàn bộ mặt tiền căn hộ là đặc trưng của những khách sạn 5 sao sang trọng trên thế giới. Đa số các khách sạn sở hữu thiết kế kính tràn này đều nằm tại những khu vực sở hữu tầm nhìn đẹp ven các vùng vịnh hoặc trung tâm như khách sạn Marriott Singapore, khách sạn Sheraton Singapore…

Thiết kế kính tràn không ban công cản trở giúp các căn phòng trong những khách sạn này sở hữu tầm nhìn Vịnh Singapore và trung tâm đảo quốc tuyệt đẹp.

JW Marriott Hanoi, công trình nhận giải "Khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất" khu vực châu Á - Thái Bình Dương (The Best New Hotel Construction and Design) dựa trên ý tưởng của biểu tượng "con rồng huyền thoại" là khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam. Các căn hộ này cũng được phủ kính tràn toà nhà mà không có ban công để đảm bảo tầm nhìn đẹp.

Theo KTS Nguyễn Hoàng Thái - một trong những kiến trúc sư thi công nhiều khách sạn nổi tiếng tại Châu Á cho biết: Công nghệ phủ kính tràn toà nhà không ban công khá đắt đỏ, thường chỉ được áp dụng tại các khách sạn 5 sao. Hiện ở Việt Nam, rất hiếm tòa nhà căn hộ được áp dụng thiết kế này. Mặt khác, thiết kế này chỉ phù hợp với những dự án căn hộ nằm ở vị trí sở hữu tầm nhìn đẹp.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có căn hộ của dự án Sunshine City Sài Gòn nằm tại Phú Mỹ Hưng chi lớn để thiết kế hơn 3.000 căn hộ sở hữu kính tràn toàn bộ mặt tiền, kéo từ trần xuống sàn, không có ban công.

Toàn bộ không gian phía trước phòng khách, chủ đầu tư đã thiết kế kính tràn bao trọn toàn bộ mặt tiền, kéo từ trần xuống sàn nhà. Với thiết kế này, phòng khách của Sunshine City Sài Gòn được thiết kế như một khách sạn 5 sao với tầm nhìn bao trọn sông Cả Cấm, Phú Mỹ Hưng, hay hồ cảnh quan cùng chuỗi vườn nhiệt đới trong dự án, mà không bị che chắn bởi những hàng quần áo, cục nóng lạnh tại ban công như đa số các dự án trên thị trường.

Tại Sunshine City Sài Gòn, những tòa nhà lát kính chỉn chu, sắc màu, giàu tính thẩm mỹ sẽ thay thế cho hình ảnh những khu chung cư phất phơ quần áo mất mỹ quan.

Nói về quyết định hy sinh những khu ban công trong căn hộ cho thiết kế kính tràn, đại diện Sunshine Group cho biết: Đa phần các chung cư của Việt Nam chỉ có diện tích 1-3 m2. Diện tích quá nhỏ khiến ban công khó có thể thể làm nơi thư giãn.

Việc lãng phí ban công làm nơi phơi đồ, che mất tầm nhìn phòng khách là tình trạng chung của nhiều căn hộ, kể cả căn hộ cao cấp. Vì vậy, chúng tôi quyết định không làm ban công, tích hợp diện tích đó làm rộng không gian sinh hoạt chung, mặt khác tạo vẻ sang trọng cho toàn bộ toà nhà.

Được biết, Sunshine City Sài Gòn gồm 9 tòa tháp có quy mô hơn 3.000 căn hộ tiêu chuẩn 5 sao. Mỗi tòa tháp tại dự án này là một "ốc đảo" được bao bọc bởi diện tích mặt nước 12.000 m2 cùng không gian cây xanh lớn. Quanh hồ, chủ đầu tư sẽ bố trí hệ thống đường dạo bộ nhiệt đới dài gần 1.000 mét cùng hệ thống cầu dạo bộ nối các tổ hợp bungalow trên mặt hồ. Ngoài ra, Sunshine Group còn bố trí các thác nước có độ cao hàng chục mét.

Để đảm bảo mọi căn hộ đều thoáng mát và trong lành, Sunshine Group còn chi hàng trăm tỉ đồng phát triển 99 khu vườn nhiệt đới có tổng quy mô lên đến gần 10.000 m2 trong lòng các tòa tháp. Cụ thể, trên mỗi tầng căn hộ lẻ, chủ đầu tư sẽ bố trí một khu vườn nhiệt đới có diện tích 70 - 80 m2.

Khu vực tầng thượng trên cùng của dự án được phủ xanh bởi hàng loạt hồ bơi chân mây, vườn thiền thủy cực, đường dạo bộ trên không, vườn gia vị, công viên nhiệt đới.

Sunshine City Sài Gòn sở hữu nhiều tiện ích hiện đại: Hồ cảnh quan và công viên hàng chục nghìn m2, vườn treo trên từng tầng căn hộ, thác tràn, khu nghỉ dưỡng với bungalow, nhà hàng, hồ bơi bốn mùa trong nhà, trường mầm non quốc tế… Đây cũng là dự án đầu tiên sử dụng công nghệ Face ID để nhận diện khuôn mặt cư dân, camera bố trí dày đặc khắp các lối giúp ngăn không cho người lạ xâm nhập vào dự án.

Ngoài Sunshine City Sài Gòn, gần đây Sunshine Group còn khắc phục được tình trạng ban công chỉ là nơi phơi đồ, bằng cách phát triển những ban công có diện tích lớn cho mỗi căn hộ. Cụ thể, mỗi ban công của Sunshine Diamond River có diện tích siêu lớn từ 14 - 25 m2, có thể phát triển thành một khu vườn thư giãn trước thềm nhà.

Chủ đầu tư Sunshine Group cho biết, nếu khách hàng nào thích phòng khách như khách sạn 5 sao, với không gian kính tràn từ trần xuống sàn, không bị che bởi ban công khi ngắm sông thì chọn cách thiết kế của Sunshine City Sài Gòn.