5 điểm đến không nên bỏ lỡ tại FLC Lux City - The Ocean Village ở Quảng Bình

Theo tư duy phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hiện đại, những mô hình dự án chỉ bao gồm khách sạn hay resort đơn lẻ đã không còn được các chủ đầu tư ưu ái, thay vào đó là những quần thể tiện ích đồng bộ tất cả trong một.

Có nhiều lý do để thị trường chọn lối rẽ mới văn minh và có phần cao cấp hơn này. Ưu điểm rõ ràng nhất là khả năng kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, cũng như nâng tầm giá trị các sản phẩm bất động sản nội khu.

Trên thực tế, trong vài năm trở lại đây, mô hình quần thể nghỉ dưỡng "all in one" này đã trở nên phổ biến hơn trong giỏ hàng của các sàn giao dịch.

"Trong bối cảnh khách hàng đã có thêm nhiều lựa chọn, thì khái niệm quần thể ‘đồng bộ’ chỉ bao gồm các tiện ích cơ bản như bể bơi, nhà hàng, quán bar,… là chưa đủ tạo nên cú hích thị trường lớn. Lúc này, những dự án sở hữu các tiện ích hiếm có lại được xếp vào nhóm ‘chiếu trên’", ông Trần Tuấn Cường - Tổng giám đốc đại lý Đại Phú Thành, nhận định.

Một minh chứng sống động cho việc bộ tiện ích nổi trội làm nên sức hút cho dự án được ông Cường chỉ ra là trường hợp của dự án FLC Quang Binh Beach & Golf Resort của Tập đoàn FLC. Đây là quần thể du lịch nghỉ dưỡng 2.000 ha, vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, bao gồm khu khách sạn, resort, biệt thự, nhà phố thương mại, sân golf. Dự án này được khẳng định là quần thể được đầu tư các hạng mục đồng bộ nhất từ trước tới nay của Tập đoàn FLC.

Mới đây nhất, chỉ riêng khu đô thị FLC Lux City - The Ocean Village vừa được ra mắt, đã cho thấy bộ sưu tập nhiều dịch vụ đáng để quan tâm.

Cầu cảng và bến thuyền

Đầu tiên là cầu cảng và bến du thuyền dẫn thẳng ra biển Hải Ninh. Ghé đến đây vào một ngày hè, đi dọc một bên cầu là thuyền bè neo đậu tấp nập, một bên cầu là không gian bao la, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nơi đây.

Nếu như bạn muốn thử cảm giác thú vị của việc ngồi chênh vênh giữa biển khơi, thả mồi câu cá biển, thì cầu cảng của FLC Lux City – The Ocean Village sẽ là điểm đến phù hợp.

Nhưng thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh trên cầu là vào khoảng 5 giờ chiều, khi hoàng hôn buông xuống trên biển, thả những tia nắng cuối cùng le lói màu hồng rực phản chiếu lên mặt nước lấp lánh.

"Khách sạn mini" bên bờ biển

Điểm đến thứ hai là các "khách sạn mini" bên bờ biển. Khung cửa sổ của những căn beach huts này sẽ đón cả nắng ấm, gió biển, bầu không khí trong lành và phản chiếu làn nước xanh lấp lánh vào gian phòng.

Ngoài ra, bạn còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, lễ hội như tiệc biển đêm, thể thao trên biển, đốt lửa trại, đêm nhạc,… rất phù hợp với những chuyến đi cùng bạn bè.

Công viên cát

Tiện ích không thể bỏ lỡ tiếp theo là công viên cát Sand Park. Tại FLC Lux City – The Ocean Village, cát không còn là một hình thái biểu tượng cho sự khô cằn, hoang phế như trước đây, mà được thổi vào sức sống mới khi trở thành tụ điểm của những trò chơi vận động như đua mô tô, trượt cát...

Ngoài ra, thử chơi những trò chơi bãi biển như bóng chuyền, bóng rổ… trong công viên cũng hứa hẹn mang lại nhiều cảm giác mới lạ và thú vị.

Ocean Bar và Beach Bar

Chốn "ăn chơi" thứ tư là quán bar bên bờ biển. Ocean Bar và Beach Bar với góc mở 270 độ cho bạn một tầm nhìn hoàn hảo ra biển Hải Ninh. Những chiếc bàn tròn được bố trí bên bờ cát sẽ mang đến cho bạn cảm giác lâng lâng, nhất là sau khi thưởng thức những ly cocktail đặc sắc.

Ban đêm, hiệu ứng ánh sáng từ mặt biển tạo nên một không gian lung linh. Ocean Bar và Beach Bar luôn sống động bởi rất nhiều hoạt động giải trí mang phong cách riêng như nhạc sống, DJ, biểu diễn thời trang… mang đến cho cư dân và du khách một không gian giải trí sôi động.

Phố đi bộ

Cuối cùng và không kém phần đặc sắc là con đường đi bộ bốn mùa nằm tại vị trí trung tâm của FLC Lux City – The Ocean Village. Khu phố theo chủ đề Xuân – Hạ - Thu – Đông với hai bên đường là những chuỗi shophouse, khách sạn mini nhiều màu sắc cùng phong cách thiết kế Địa Trung Hải sẽ mang tới cho du khách và cư dân những trải nghiệm của bốn mùa quanh năm. Tại đây, du khách sẽ được hòa mình vào một không khí sôi động của những lễ hội đường phố kết hợp với những chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Ngoài ra, với hàng loạt tiện ích nội khu khác phục vụ cư dân như khu vui chơi giải trí của trẻ em, bể bơi vô cực, nhà đa năng, quảng trường biển, câu lạc bộ đua ngựa, phố ẩm thực, bệnh viện, trường học,… mỗi ngày tại FLC Lux City - The Ocean Village sẽ là một cung bậc trầm bổng khó quên.

Theo ông Trương Xuân Quý, Giám đốc dự án FLC Quảng Bình, tất cả shophouse và biệt thự thuộc khu đô thị Lux City - Ocean Village đều được hưởng chính sách hợp tác ưu đãi từ nhà phát triển. Chỉ với 100 triệu đồng, khách đã có cơ hội đặt chỗ chắc chắn một sản phẩm.

Sau đó, khách có tới 6 - 9 tháng để hoàn thiện 3 đợt thanh toán nhỏ tiếp theo, tương ứng 40% giá trị hợp đồng. Nếu có nhu cầu vay ngân hàng, khách sẽ được hỗ trợ 60% giá trị hợp đồng còn lại thông qua 3 đợt giải ngân sau, với lãi suất 0% trong vòng 12 tháng.

