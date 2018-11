5 điểm nhấn của thẻ Sacombank

Trong khuôn khổ lễ trao giải thường niên của Tổ chức thẻ quốc tế Visa (Visa Annual Leadership Awards) tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) mới đây, Sacombank đã vinh dự trở thành ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được xướng tên trong 5 danh hiệu danh giá nhất trong hoạt động thẻ do những đóng góp mang tính tiên phong và mang lại hiệu quả thiết thực dành cho các chủ thẻ nói riêng cũng như cho thị phần thẻ Visa tại Việt Nam nói chung.

Thứ nhất, Sacombank là ngân hàng có doanh số giao dịch qua QR cao nhất năm 2018 (Leadership in Scan to Pay Payment Volume 2018). Sau hơn 1 năm tiên phong triển khai dịch vụ chấp nhận thanh toán nhanh bằng QR, Sacombank đã nhanh chóng dẫn đầu về doanh số giao dịch.



Ứng dụng này cho phép các chủ thẻ của Sacombank chỉ cần tải ứng dụng mCard vào điện thoại để quét mã QR tại các điểm bán hàng thay vì sử dụng thẻ để thanh toán qua máy POS như cách truyền thống.



Điều đặc biệt, Sacombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hội đủ các điều kiện để áp dụng phương thức thanh toán bằng QR theo chuẩn EMV quốc tế từ năm 2017. Chủ thẻ Sacombank không chỉ quét được mã QR để thanh toán tại thị trường Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu.

Thứ hai, Sacombank là ngân hàng có doanh số giao dịch bằng phương thức chạm cao nhất năm 2018 (Leadership in Visa Tap to Pay Payment Volume 2018). Từ tháng 7/2017, Sacombank đã một lần nữa là đơn vị tiên phong triển khai công nghệ thanh toán không tiếp xúc "Sacombank Contactless: Đơn giản chỉ là chạm" theo đúng chuẩn quốc tế nhằm hướng tới tối ưu hoá tiện ích, gia tăng tính bảo mật và rút ngắn thời gian thanh toán cho các chủ thẻ khi chỉ cần chạm nhẹ thẻ lên máy POS để hoàn tất giao dịch.



Với phương thức này, đòi hỏi hệ thống máy POS (mà các ngân hàng cung cấp cho các điểm bán hàng để người mua hàng dùng thẻ thanh toán thay cho việc trả bằng tiền mặt) phải được trang bị công nghệ chạm.



Sacombank có ưu thế đặc biệt trong mảng này khi đã trang bị hệ thống máy POS tại hàng ngàn điểm bán hàng thuộc tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó 60% máy POS của Sacombank đã ứng dụng công nghệ chạm và tỉ lệ này sẽ được nâng lên thành 80% trong năm 2019.

Thứ 3, Sacombank là ngân hàng có doanh số giao dịch qua thẻ thanh toán cao nhất năm 2018 (Leadership in Debit Payment Volume 2018). Hiện Sacombank đã liên kết với Tổ chức thẻ quốc tế Visa cho ra thị trường 4 dòng thẻ thanh toán là Visa Imperial Signature, Visa Platinum Cashback, Sacombank Visa Debit và Thẻ thanh toán quốc tế Doanh Nghiệp.



Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới rộng khắp với 566 điểm giao dịch tại 48/63 tỉnh thành tại Việt Nam và hai nước Lào, Campuchia, đồng thời có hệ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm ưu thế nên việc phát triển thẻ là một lợi thế khi thẻ được liên kết với tài khoản của khách hàng mở tại mạng lưới rộng lớn như Sacombank.



Ngoài ra, do nền tảng công nghệ thông tin được đầu tư và vượt trội đã mang đến những tiện ích tiên phong, hiện đại và thiết thực cho các chủ thẻ, khiến những cá nhân và cả các doanh nghiệp thường ưu tiên chọn mở thẻ Sacombank cho chính mình và cho nhân viên để trả lương qua hệ thống Sacombank thay vì qua các ngân hàng khác.



Sacombank cũng có hệ thống máy ATM hiện đại nhất hiện nay, gần như đi bất cứ đâu cũng hiện diện hệ thống máy ATM Sacombank và đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng thực hiện việc rút tiền bằng mã QR thay vì dùng thẻ đã đem đến những trải nghiệm rất mới mẻ thú vị cho chủ thẻ. Số tiền mỗi lượt và mỗi ngày mà các chủ thẻ được rút tại hệ thống ATM lớn hơn so với các ngân hàng bạn và hệ thống ATM của Sacombank hiếm khi cạn tiền hay gặp sự cố.



Bên cạnh đó, các điểm chấp nhận thẻ Sacombank đã phủ kín tại 63 tỉnh thành và các phương thức thanh toán hiện đại như thanh toán chạm, thanh toán bằng QR tại cả Việt Nam lẫn nước ngoài…cũng là những yếu tố then chốt mà Sacombank đã dày công đầu tư xây dựng để đảm bảo cho khách hàng an tâm giao dịch mọi lúc mọi nơi, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng khó mà bắt kịp cho Sacombank trong hoạt động thẻ trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Thứ 4, Sacombank là ngân hàng có mức tăng trưởng doanh số tại các điểm chấp nhận thẻ cao nhất năm 2018 (Leadership in Merchant Sales Volume Growth 2018). Với mức tăng trưởng 91% so với năm 2017 riêng đối với thẻ Visa. Ngoài ra, với tổng doanh số trung bình hiện tại cho tất cả các thẻ tại mỗi điểm chấp nhận thẻ do Sacombank đầu tư trên cả nước hiện có mức trên dưới 200 triệu đồng mỗi tháng, thì dự kiến kết thúc năm 2018, doanh số từ hệ thống POS của Sacombank sẽ cán mốc 18.000 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2017.



Sacombank vẫn tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh đối với việc phát triển dịch vụ chấp nhận thẻ là công nghệ hóa; đảm bảo an toàn tài chính và tăng cường dịch vụ chăm sóc đơn vị chấp nhận thẻ nhằm đem lại hiệu quả tài chính cao nhất trong kinh doanh. Ngoài ra, Sacombank tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong việc chăm sóc và hỗ trợ đơn vị chấp nhận thẻ 24/7. Thiết bị của Sacombank cung cấp cho các đơn vị chấp nhận thẻ luôn được bảo trì thường xuyên nhằm đảo bảo dịch vụ ổn định. Vì thế, đơn vị chấp nhận thẻ luôn được hỗ trợ kịp thời để phát triển hoạt động kinh doanh.

Thứ 5, Sacombank thuộc Top 3 ngân hàng có tổng doanh số giao dịch thẻ cao nhất năm 2018 (Leadership in Payment Volume 2018). Đến nay, Sacombank vẫn tiếp tục duy trì và phát triển chiến lược tăng cường phát triển hệ khách hàng mới cũng như chăm sóc và giữ chân khách hàng hiện hữu.



Cụ thể, Sacombank thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng mới và triển khai các chương trình ưu đãi giảm giá để thu hút khách hàng hiện có. Với lợi thế là sản phẩm thẻ đa dạng nên khách hàng đến với Sacombank luôn có nhiều lựa chọn cộng với tiện ích chính của thẻ và các chương trình ưu đãi, khuyến mãi thường xuyên là động lực lớn để thúc đẩy khách hàng lựa chọn thẻ Sacombank trong các hoạt động chi tiêu của mình.

5 danh hiệu trên đã phản ánh khá toàn diện mức độ đầu tư và nỗ lực của Sacombank trong việc mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích, đa dạng và nhiều giá trị gia tăng khác biệt.