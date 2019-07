Bất động sản Bình Dương thành thị trường tăng trưởng vững chắc nhờ nhu cầu thực

Các chuyên gia địa ốc đánh giá thị trường bất động sản Bình Dương sẽ tăng trưởng vững chắc khi phát triển dựa trên nhu cầu thực, trong bối cảnh giá nhà đất tại đây tăng nhanh trong 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, bất động sản Bình Dương đón nhận hàng chục dự án với gần 7.000 căn hộ tập trung chủ yếu tại Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một. Cùng với "cơn sóng" nguồn cung, thị trường căn hộ tại Bình Dương cũng đang thiết lập một mặt bằng giá mới, tăng tới 20% - 30% so với thời điểm cuối năm 2018.

Cụ thể tại Thuận An các dự án Habitat, Compass One được chào bán với mức giá 30-35 triệu đồng/m2. Dự án Skyview Chánh Nghĩa Quốc Cường tại Thủ Dầu Một có giá 35 triệu/m2, một dự án của Đất Xanh tại Dĩ An cũng được giao dịch ở mức 30 triệu/m2.

Sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường khiến một số nhà đầu tư lo ngại liệu thị trường địa ốc Bình Dương, mà trọng tâm là Thuận An – Dĩ An – Thủ Dầu Một có sốt ảo như Tp.HCM, Phan Thiết hay Phú Mỹ?

Theo TS. Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc tại Tp.HCM cho rằng: "Bất động sản Bình Dương sẽ là một trong những thị trường tăng trưởng vững chắc hàng đầu Việt Nam, khi phát triển dựa trên nhu cầu thực, tình trạng sốt ảo sẽ không thể diễn ra trong ít nhất 2-3 năm tới.

Khác với các thị trường đang sốt ảo diễn ra khi giới đầu tư đổ về lướt sóng, đầu cơ kiếm lời. Thì bất động sản Bình Dương phát triển trên nhu cầu thực về nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài tại các khu công nghiệp. Khi một thị trường phát triển trên nhu cầu thực sẽ tăng trưởng cực kì vững chắc. Hiện tại, thị trường căn hộ cao cấp cho chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương vẫn đang thiếu trầm trọng."

Là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam, Bình Dương hiện có 28 khu công nghiệp và 10 cụm công nghiệp đang hoạt động. Hiện tại, có hơn 50.000 các chuyên gia, cấp quản lý nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp này. Để đáp ứng được yêu cầu về nhà ở của 50.000 chuyên gia, Bình Dương cần phải phát triển được trên dưới 25.000 căn hộ hạng sang với tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên, hiện tại số căn hộ cao cấp tại Bình Dương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nguồn cung ít nên căn hộ cho thuê càng được giá. Điều này lý giải vì sao tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê các căn hộ quanh khu công nghiệp Bình Dương đạt tỷ suất lợi nhuận 10% - 12% vượt xa Tp.HCM và được xếp vào kênh đầu tư lý tưởng nếu so với lãi suất ngân hàng.

Hiện tại, nguồn cung căn hộ cao cấp của Bình Dương đã thiếu, nhưng dự kiến trong thời gian tới, tình trạng này sẽ càng trở nên trầm trọng hơn khi hàng loạt các nhà máy sản xuất, chuyên gia nước ngoài của các thương hiệu lớn nước ngoài đổ về Bình Dương.

Bình Dương sẽ là "cái rốn" để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài khi sở hữu nhiều lợi thế: liền kề trung tâm Tp.HCM, hạ tầng hoàn thiện dễ dàng kết nối với cảng Cát Lái, cảng quốc tế Phú Mỹ.

Ngoài ra, Bình Dương còn là nơi có hạ tầng công nghiệp hoàn thiện hàng đầu Bình Dương cùng nhiều chính sách mời gọi đầu tư bằng cách triển khai các giải pháp kinh tế, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp.

TS. Trần Nguyễn Minh Hải nhận định: Khi các công ty dịch chuyển đầu tư từ nước ngoài sang thủ phủ công nghiệp của Bình Dương thì tất yếu sẽ phát sinh nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia cao cấp.

Nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài là yếu tố cốt lõi để thị trường bất động sản Bình Dương phát triển. Khi thiếu hụt trầm trọng nhà ở cho chuyên gia, các đại gia địa ốc sẽ ồ ạt đổ về Dĩ An phát triển dự án căn hộ.

Tại Dĩ An – trung tâm công nghiệp của Bình Dương, đầu tháng 6, tập đoàn DCT Group đã chính thức công bố ra thị trường khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City. Được biết, dự án được thiết kế chuyên biệt cho các chuyên gia nước ngoài với hệ thống tiện ích hạng sang như: đại Trung tâm thương mại Vincom Plaza 6 tầng trong khuôn viên với rạp chiếu phim Lotte Cinema 1.500m2, gần 20 cửa hàng cafe, ẩm thực đa quốc gia, 2 tầng shopping, 2 khu vui chơi cho trẻ em và thanh niên, siêu thị Vinmart, Vinpro.

Được biết hiện tại, Vincom Plaza đã được xây xong phần thô và sẽ đi vào vận hành trong quý IV/2019.

Sở hữu vị trí ngay trung tâm thị xã Dĩ An, tiện ích cao cấp, mức giá hợp lý là những yếu tố khiến Charm City gây sức hút

Ngoài ra, Charm City còn sở hữu khu Sky Garden và Chill Bar trên độ cao hơn 100m, tổ hợp hồ bơi resort 2.000m2 quy mô hàng đầu tại Bình Dương bao gồm 3 hồ bơi: hồ bơi ốc đảo, hồ bơi tràn và hồ bơi chuẩn Olympic.

Khi hoàn thành, Charm City được kỳ vọng sẽ trở thành dự án hút khách nước ngoài thuê hàng đầu tại Bình Dương. Được biết, trong đợt công bố đầu tiên dự án có mức giá ưu đãi dự kiến chỉ từ 1.1 tỷ - 2,2 tỷ cho căn hộ có diện tích từ 49m2 - 95m2.

Dự kiến căn 1 phòng ngủ tại dự án này có thể cho thuê với giá 10-12 triệu/ tháng, căn 2-3 phòng ngủ có mức giá cho thuê lên tới cả nghìn USD mỗi tháng. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê của dự án này có thể đạt mức 10% - 12%, với mức giá cho thuê cao hơn 20% - 30% so với thị trường.