Bất động sản cao cấp Mỹ Đình hút khách ngoại

Các chuyên gia tư vấn nhận định, từ khi Luật Nhà ở 2015 có hiệu lực đã mở ra cơ hội lớn cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. Nhiều dự án bất động sản cao cấp đã nhanh chóng bán hết hạn ngạch 30% căn hộ cho người nước ngoài.

Khách ngoại chuộng căn hộ cao cấp

Theo đánh giá của CBRE, người Hàn Quốc là nhóm khách mua hào hứng nhất đối với thị trường bất động sản Việt Nam trong suốt mấy năm qua và chưa có dấu hiệu giảm dần. Nguyên nhân được lý giải là do giá bán của bất động sản Việt Nam hấp dẫn, tiềm năng lợi nhuận cao và ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm chất lượng với sự tham gia của các chủ đầu tư uy tín.

Giá bất động sản cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào những quyết định đầu tư. Nếu như phân khúc căn hộ cao cấp ở Việt Nam có mức giá từ 3.000 - 4.000USD/m2 thì ở Hàn Quốc, con số này vào khoảng 15.000 – 20.000USD/m2. Điều này cho thấy người mua Hàn Quốc đang kỳ vọng giá trị bất động sản tại Việt Nam sẽ gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao.



Bên cạnh đó, do thị trường bất động sản Hàn Quốc có dấu hiệu quá nóng nên chính phủ nước này đã thực hiện nhiều quy định hạn chế đầu tư và tăng giá bằng cách áp thuế nên lợi nhuận chuyển nhượng. Từ đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm thị trường quốc tế thay thế và Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng và được ưa chuộng.

Một báo cáo của tập đoàn tài chính KB cũng cho thấy, trong mắt các nhà đầu tư Hàn Quốc, Việt Nam dẫn đầu trong số các thị trường tiềm năng khi có tới 57,1% số người được hỏi cho biết muốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc hiện cũng đứng thứ hai trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam nên không chỉ nhu cầu thuê nhà mà mua nhà để ở cũng ngày càng tăng cao.

Mới đây, HSBC Expat đã xếp Việt Nam vào nhóm 10 nơi sống và làm việc tốt nhất năm 2019 cho các chuyên gia nước ngoài. Khi mới chuyển đến, 40% chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam dự định ở lại dài hơn 5 năm nhưng con số này đã tăng lên 60% sau khi họ cảm nhận được những lợi ích mà cuộc sống tại đây đem lại. Chính những thay đổi này cũng làm phát sinh nhu cầu mua nhà để ở và mua thêm bất động sản để đầu tư.

Qua khảo sát các dự án khu vực này cho thấy người Hàn Quốc dẫn đầu số lượng người nước ngoài ở khu vực này, tiếp đến là người Nhật Bản đang tăng lên và gần đây có thêm nhiều khách mua đến từ Singapore, Hồng Kông và Đài Loan.

Dự án tâm điểm thu hút nhà đầu tư

Nhu cầu ngày một lớn trong khi nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu vực Mỹ Đình đang có dấu hiệu thiếu hụt. Mới đây, một dự án trên đường Lê Đức Thọ đã bất ngờ công bố đã hết hạn ngạch bán căn hộ cho người nước ngoài. Trước đó, 2 dự án căn hộ cao cấp khác trong khu vực cũng đã chạm trần hạn ngạch 30%. Thời gian qua chỉ có duy nhất 1 dự án căn hộ cao cấp được giới thiệu ra thị trường: The Matrix One do MIKGroup phát triển.

Là dự án chung cư cao cấp duy nhất ra mắt thời gian này, không lạ khi The Matrix One đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư

Không chỉ sở hữu một trong những vị trí đẹp nhất khu vực khi ở nơi giao thoa của các tuyến đường lớn nhất khu vực như Lê Quang Đạo - Mễ Trì – Châu Văn Liêm, dự án còn ở bên công viên 14 ha. Đặc biệt, từ các căn hộ tại The Matrix One, cư dân có thể thưởng thức giải đua xe công thức 1 tại các vòng đua gay cấn nhất (khúc cua 6,7,8 và 9).

Trên thế giới, đã có không ít bài học thành công khi nhà đầu tư sở hữu sớm một bất động sản cao cấp gần Khu liên hợp thể thao Quốc gia hay bên các đường đua F1 như tại Suzuka thuộc đảo Honshu (Nhật Bản), Vũ Hán (Trung Quốc) Uttar Pradesh (Ấn Độ) hay tại Đông Nam Á là Singapore và Malaysia. Như nhiều khách du lịch từng chia sẻ, việc thuê 1 ô cửa sổ hay một ban công tại những căn hộ cao cấp view đường đua F1 lúc cao điểm có thể lên đến cả nghìn USD/một giờ.

Không chỉ hưởng lợi từ giải đua xe công thức 1, The Matrix One cũng sẽ nhận được nhiều giá trị cộng hưởng khi ở gần Khu liên hợp thể thao Quốc gia. Nơi đây đang dần trở thành trung tâm văn hóa thể thao cả nước khi các sự kiện thể thao lớn nhất đều được tổ chức tại khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Năm 2020 là giải đua xe công thức 1 và ngay 1 năm sau đó, năm 2021 sẽ là Sea Games 31 với Lễ khai mạc, bế mạc và các môn thi đấu chính sẽ được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình.

The Matrix One vì thế được coi là dự án "đã quý lại hiếm" trên thị trường. Đáng chú ý, giá căn hộ tại The Matrix One được công bố chỉ từ 52 triệu đồng/m2, mức giá được coi là quá hấp dẫn nếu so với tiềm năng tăng giá trong tương lại.

Không so sánh mức giá này với những căn hộ cao cấp bên các khu liên hợp thể thao Quốc gia tại Hàn Quốc, Singapore, Malaysia hay Thái Lan mà chỉ so ngay với thị trường căn hộ cao cấp tại Tp. HCM, con số 52 triệu/m2 đã trở nên nhỏ bé khi tại một số khu vực mới nổi của Tp.HCM đã có giá lên đến 150 – 200 triệu đồng/m2.

Trước nhu cầu ngày càng cao, sự xuất hiện của dự án được phát triển theo chuẩn quốc tế như The Matrix One đang trở thành tâm điểm thu hút khách nước ngoài. Đây cũng là dự án đã "nằm trong giỏ hàng" của những nhà đầu tư trong nước - những người thông thái, đẳng cấp với tầm nhìn dài hạn.