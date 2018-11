Bất động sản Hà Nội: Phân khúc đất nền phía Tây liên tục dẫn đầu

Báo cáo của CBRE các quý cho thấy, phân khúc đất nền, đặc biệt là biệt thự liền kề tại phía Tây liên tục giữ sức nóng từ đầu năm đến thời điểm hiện tại.

Theo đó, tại phân khúc nhà phố và biệt thự trong quý 3/2018, chỉ riêng nguồn cung mở bán mới là 646 căn và đều tập trung tại khu vực phía Tây. Lượng thanh khoản nhà ở gắn liền với đất này có 521 căn từ các dự án đã được bán trong quý 3/2018, cải thiện đáng kể so với doanh số của quý 2/2018. Giá thứ cấp biệt thự trong quý 3 ghi nhận mức tăng 2% so với quý trước, đạt mức 3.600 USD/m2 đất, bao gồm nhà.

Mặt khác, theo báo cáo thị trường bất động sản cũng trong quý 3/2018 của Savills đối với thị trường biệt thự, liền kề thì quận Hà Đông dẫn đầu với 23% thị phần, theo sau là huyện Hoài Đức trên tổng nguồn cung đạt 43.255 căn, tăng 1,5% theo quý và 10,6% theo năm.

Tiếp nối sự phát triển của quý 3, sang quý 4/2018 thị trường đất nền vẫn tăng nhiệt khi nguồn cung liên tục bổ sung với nhiều dự án quy mô lớn được mở bán, bao gồm cả mở bán lần đầu và giai đoạn sau của các dự án khu đô thị quy mô lớn.

Đặc biệt từ các khu vực Hà Đông và Nam Từ Liêm với sản phẩm của hai chủ đầu tư lớn là Tập đoàn Nam Cường với quỹ sản phẩm dự kiến tung ra thị trường từ giỏ hàng của Khu đô thị Dương Nội như An Khang Villa, An Phú Shop Villa, An Vượng Villa; VinGroup với Vincity Tây Mỗ Đại Mỗ và các khu vực khác như Hoài Đức, Long Biên, Đông Anh… sẽ tạo nên những tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản khu vực.

Theo các chuyên gia, phân khúc biệt thự liền kề tại phía Tây sẽ tiếp tục nhận các tín hiệu khả quan ở giai đoạn cuối năm bởi dòng tiền từ tích lũy và đầu tư tăng trưởng mạnh; xu hướng dịch chuyển đến vùng ven (đặc biệt là khu vực phía Tây) của cư dân do tổng quy hoạch trong nội đô rất lớn; nền tảng hạ tầng đang được đẩy mạnh đi vào hoàn thiện; tâm lý mua nhà của người Việt vào giai đoạn cuối năm sẽ thúc đẩy tổng cầu phân khúc này và tạo ra những cú rốt-đa trong tăng trưởng lớn của tổng thị trường bất động sản Hà Nội cuối năm 2018.

Như vậy, bất động sản phân khúc đất nền phía Tây dự kiến vẫn sẽ tiếp tục duy trì "ngôi Vương" trong cuộc chạy đua thu hút tổng cầu về nhà ở và được lựa chọn điểm đến an toàn của cả đất nền từ nay cho đến những tháng đầu của năm 2019.