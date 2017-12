Bất động sản khu Đông Tp.HCM: "Nóng" với phân khúc nhà cho giới trẻ

Cuộc chuyển ngôi của bất động sản khu Đông Tp.HCM từ phân khúc cao cấp sang tầm trung với các dự án có vị trí thuận tiện, giá cả hợp lý, phương thức thanh toán linh hoạt cộng với tiện ích đảm bảo chất lượng sống đã thu hút thị trường cuối năm với phân khúc nhà ở dành cho giới trẻ.

Nhà ở cho giới trẻ - thị trường nhiều tiềm năng

Theo báo cáo cuối năm 2016 của UBND Tp.HCM, trong giai đoạn 2010 - 2015, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thành phố là 1%/năm nhưng tỷ lệ gia tăng dân số cơ học lên đến 4%.

Với tổng dân số vào khoảng 10 triệu người, mỗi năm Thành phố sẽ tăng thêm chừng 500.000 dân. Cứ 1 hộ 5 người thì mỗi năm Thành phố cần có thêm 100.000 đơn vị ở (nhà, căn hộ…). Nhu cầu này đặc biệt cao ở nhóm gia đình trẻ mới ra riêng.

Thực tế thị trường lại cho thấy, nguồn nhà ở giá vừa túi tiền để giải quyết nhu cầu cấp nhóm đối tượng này đang rất ít, đặc biệt là ở khu vực gần trung tâm Thành phố vì quỹ đất tại các khu vực này ngày càng ít.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Tp.HCM, cho rằng: "Hạn chế lớn nhất của những người trẻ là mức tích lũy còn thấp. Do vậy, để mua được một căn nhà là không hề đơn giản. Điều này không chỉ giải quyết ở nguồn cung với những dự án có sản phẩm phù hợp mà còn là giải pháp hỗ trợ tài chính".

Ngoài ra, người trẻ được đánh giá là nhóm khách hàng khó tính trong cách sống. Bởi họ yêu cầu chất lượng sống rất cao nên phần đầu tư dịch vụ và tiện ích cho các dự án dành cho giới trẻ khá cao. Bài toán giá vừa phải mà chất lượng sống cao cũng là một bài toán không dễ dàng cho các chủ đầu tư.

Năm 2017, phân khúc nhà ở cao cấp "giá mềm" với mức giá từ 1,5 - 2 tỷ có nguồn cung khá khả quan, nhưng không phải người trẻ nào cũng có được mức tích lũy trên để mua nhà. Muốn khai thác được thị trường đầy tiềm năng này thì việc giải quyết bài toán hóc búa với nhiều nan đề của phân khúc nhà ở thực cho giới trẻ là "thách thức" không nhỏ dành cho nhà đầu tư.

Khu Đông "đốt nóng" thị trường bất động sản cuối năm

Cuối năm 2017, khu Đông Tp.HCM chứng kiến bước ngoặt chuyển từ thị trường bất động sản cao cấp sang thị trường tầm trung với màn chào sân đầy ấn tượng của nhiều dự án có mức giá trung bình từ 1,3 - 1,8 tỷ như: Him Lam Phú An, Moonlight Residences, Lavita Charm (Hưng Thịnh), Flora Kikyo (Nam Long), Saigon Gate Way (Công ty Hiệp Phú), Centum Wealth (Thủ Đức House), hay ông lớn VinGroup cũng sẽ tung ra dự án Vincity… Theo các doanh nghiệp, kết quả giao dịch các dự án trên rất tốt, một số dự án gần bàn giao còn chứng kiến mức tăng giá từ 10-15%.



Căn hộ cao cấp có giá vừa phải luôn có cầu lớn, đặc biệt là khách hàng trẻ.

Trong đó, sự xuất hiện của dự án Samsora Riverside (chủ đầu tư Samland) do Đất Xanh Premium độc quyền phân phối, đã nhận được quan tâm của nhiều khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Đây là dự án nằm tại cửa ngõ vào khu Đông (đoạn từ ngã ba Tân Vạn đến Suối Tiên), có điểm dừng ngay tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, cư dân tương lai chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển vào trung tâm thành phố.

Được biết, đây là dự án tầm trung lớn nhất trong khu vực có hệ thống tiện ích tối ưu cả nội khu và ngoại khu, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cư dân với 15 tiện ích nội khu cao cấp như: hồ bơi, Gym, Spa, siêu thị mini, camera an ninh, nhà trẻ chuẩn quốc tế, phòng khám đa khoa, nhà sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi, công viên, khu nướng BBQ, khu vui chơi cho trẻ…

Từ dự án chỉ 5 đến 15 phút có thể di chuyển đến các tiện ích ngoại khu khác như: Suối Tiên, bến xe Tân Vạn, Big C Biên Hòa, Coopmart, Vincom, bệnh viện, trường học,…

Ngoài ra, đây là dự án có diện tích phủ xanh và mặt nước rất lớn, với mật độ xây dựng chỉ 39%, hướng ra sông Đồng Nai hưởng trọn được không khí trong lành, không gian sống chất lượng cho cư dân.

Đại diện nhà phát triển dự án Samland cho biết, giá bình quân mỗi căn hộ Samsora Riverside là 700 triệu/căn 2 phòng ngủ. Để sở hữu, người mua sẽ thanh toán khoản chi phí ban đầu 140 triệu, tương ứng với 20% giá trị căn hộ. Phần còn lại, ngân hàng Á Châu (ACB), TPBank, Ngân hàng Việt - Nga sẽ hỗ trợ vay vốn, thời gianh thanh toán dài hạn từ 10 - 20 năm.

Mỗi tháng, người mua sẽ trả cả gốc và lãi chỉ khoảng 5-6 triệu đồng - tương ứng với giá tiền thuê một căn hộ hiện nay, bạn đã có thể sở hữu 1 căn hộ của riêng mình.

Giá mềm, tiện ích đồng bộ, vị trí đắc địa nên không khó hiểu khi vừa tung ra thị trường dự án đã thu hút thị trường bất động sản khu Đông.

Cụ thể, sáng ngày 23/12/2017, Công ty Cổ phần Địa Ốc Sacom (Samland) đã chính thức tổ chức Lễ động thổ và khai trương nhà mẫu dự án Samsora Riverside. Đây là một trong những sự kiện bất động sản nổi bật trong những tháng cuối năm 2017 thu hút hơn 300 khách hàng tham dự

Điểm nhấn thu hút giới trẻ đến với dự án có lẽ là tiêu chí 3 "tiện" của dự án: "Tiện đường, tiện nghi và tiện cả thanh toán".

Việc ra mắt hàng loạt dự án dành cho giới trẻ, đặc biệt tại khu Đông sẽ đem lại sự cạnh tranh khốc liệt trong giai đoạn sắp tới, nhưng đó lại là tin vui cho ngành bất động sản khi động thái này đã hướng đến nhu cầu ở thực của đại đa số người dân.