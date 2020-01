Bắt tay với Thaco, HVG lên kế hoạch năm 2020 doanh thu hợp nhất 12.500 tỷ đồng

Được biết, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch của Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE: HVG) đang nắm giữ hơn 38% cổ phần của HVG. Các khoản đầu tư của Thaco vào HVG ở tỷ lệ đảm bảo quyền phủ quyết của cả Thaco và ông Dương Ngọc Minh tại HVG và liên doanh Thadi – HVG theo quy định.



Phát biểu tại buổi ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Hùng Vương và Thadi (công ty con của Thaco) tối ngày 9/1, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) cho biết: Thadi đầu tư vào HVG với tỷ lệ 35% cổ phần và tham gia về quản trị, cử đại diện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc tài chính, chuyên gia kỹ thuật và hỗ trợ bán hàng, đồng thời hỗ trợ tài chính.



Đồng thời, Thadi đầu tư 65% vào liên doanh Thadi-HVG trong mảng sản xuất heo bố mẹ với quy mô 45.000 con trong năm 2020, tổng giá trị đầu tư 2.000 tỷ đồng, triển khai tại An Giang và Bình Định. Đợt đầu trong tháng 3/2020 là 15.000 con.



Chia sẻ bên lề, ông Dương Ngọc Minh cho biết, hiện tỷ lệ sở hữu của ông Minh tại HVG là hơn 38%, đảm bảo quyền phủ quyết của ông Dương Ngọc Minh cho các nội dung quan trọng khi cần thiết, theo Điều lệ. Ở phía đối tác, Thadi đầu tư vào HVG tỷ lệ nắm giữ 35% (mua qua sàn và mua cổ phần phát hành thêm) cũng đảm bảo được quyền phủ quyết của mình.



Đến thời điểm này, Thadi đã rót hơn 1.500 tỷ đồng vào HVG. Theo thỏa thuận hợp tác 2 bên, Thadi sẽ phải rót thêm khoảng 5.000 tỷ đồng nữa vào HVG. Thaco cũng sẽ cử người tham gia vào Ban Kiểm soát của HVG.



Hùng Vương từng là 1 trong 3 doanh nghiệp dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là cá tra, sở hữu gần hết chuỗi giá trị sản xuất cá tra hoàn chỉnh, với khoảng 350ha nuôi cá tra, nhà máy chế biến thức ăn, nhà máy chế biến cá tra hiện đại… Thị trường chính của HVG ở Mỹ, châu Âu và châu Á.



HVG cũng nắm bắt sớm nhu cầu heo thương phẩm sẽ tăng và đầu tư heo giống bố mẹ (Heo Cụ Kỵ, Đan Mạch) từ năm 2016.



Tuy nhiên, những rào cản trong tiếp cận vốn vay có tính đặc thù của ngành nông nghiệp và cấu trúc tài chính bất hợp lý đã khiến cho HVG gặp khó khăn trong 3 năm qua. Cùng với quyết định về thuế của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho đợt xem xét hành chính lần thứ 14 (POR14) đối với các lô hàng cá tra Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ trong giai đoạn 01/08/2016 đến 31/07/2017, mức thuế áp cho HVG là 3,87 USD/kg so với mức 0USD/kg trước đó càng khiến HVG khó khăn chồng chất khó khăn và đẩy HVG vọt ra khỏi Top 10 các doanh nghiệp lớn.



Theo thông tin từ lễ ký kết, trong năm 2019, HVG đã đầu tư hoàn thành 1 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Long An, nhà máy này sẵn sàng cung cấp ra thị trường 500.000 tấn thức ăn chăn nuôi heo.

Năm 2020, HVG sẽ củng cố và phát triển mảng sản xuất thức ăn nuôi cá nước ngọt với công suất 600.000 tấn/năm và tiếp tục triển khai nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Bình Định với quy mô công suất 200.000 tấn/năm.



Hùng Vương đặt kế hoạch tổng doanh thu của tất cả các ngành là 12.500 tỷ đồng cho năm 2020. Theo ông Dương Ngọc Minh, trong 12.500 tỷ đồng doanh thu kế hoạch có khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu đến từ xuất khẩu, phần còn lại là thức ăn chăn nuôi, heo thương phẩm…