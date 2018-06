Beau Rivage Nha Trang hội tụ những đơn vị tư vấn và phát triển hàng đầu

Căn hộ du lịch và Khách sạn 5 sao Beau Rivage Nha Trang đang trong giai đoạn hoàn tất phần ngầm theo thiết kế kết cấu của Tập đoàn Arup, thi công do CC1 và Central đảm trách và hội tụ nhiều đơn vị tư vấn danh tiếng như CPG - thiết kế cảnh quan, Tư vấn quản lý dự án chính AIC, M&E Indochine (Úc); Tư vấn nhiệm vụ thiết kế Graham Taylor (Đức); Tư vấn giám sát chính Core…

Arup là một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu của nước Anh với hơn 14.000 kỹ sư và chuyên gia làm việc trong 90 chuyên ngành về xây dựng tại 35 quốc gia. Tập đoàn Arup nổi tiếng trong lĩnh vực đa ngành nghề từ quy hoạch, kiến trúc đến thiết kế kết cấu, hạ tầng, cơ điện và các chuyên ngành khác.

Năm 2014, doanh thu Arup đạt được 1,05 tỷ bảng Anh toàn cầu. Năm 2017 là một năm thành công của Arup khi hoàn tất 18.000 dự án phục vụ cho 6.772 khách hàng tại 140 quốc gia trên toàn cầu, đạt doanh thu 1,51 tỉ bảng Anh, tăng 21,7% so với năm 2016.

Các công trình nổi tiếng của Arup trong những năm gần đây trên thế giới có thể kể đến như Nhà hát Opera House (Sydney ), Khu Resort phức hợp Marina Bay Sands ở Singapore, công viên Shougang (Bắc Kinh - Trung Quốc), Second Avenue Subway (New York), Museum of Modern Art (San Francisco), quy hoạch tổng thể Quận Jurong Lake (Singapore), sân vận động Optus (Perth, Australia), tòa nhà xoắn T H C T (Johannesburg, Nam Phi), Trung tâm thể thao dưới nước quốc gia Water Cube (Bắc Kinh – Trung Quốc), Đài quan sát Rokko Shidare (Hyogo, Nhật), Kênh đào và Công viên Songdo (Hàn Quốc)…

Arup không ngừng khám phá các công nghệ mới và đưa ra các giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho các vấn đề kỹ thuật phức tạp và đầy thử thách, biến cái không thể thành có thể.

Tại Việt Nam, Arup có mặt hơn 30 năm và hoạt động liên kết trong chuỗi văn phòng toàn cầu. Arup Việt Nam cùng kiến tạo nên nhiều công trình đậm dấu ấn hiện đại và ấn tượng. Có thể kể đến những công trình mang dấu ấn Arup tại Việt Nam như: Times Square (Tp.HCM), quy hoạch hợp nhất cho tỉnh Ninh Thuận, kết cấu tòa nhà Landmark 81 cho tập đoàn Vincom, Tòa tháp Eximbank (Tp.HCM), khu phức hợp thương mại và căn hộ Sunrise City (Tp.HCM), Tòa nhà TNVC (Tp.HCM), U Silk City (Hà Nội)…

Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang đã chọn Arup thiết kế kết cấu cho dự án căn hộ du lịch và khách sạn 5 sao Beau Rivage Nha Trang tại địa chỉ số 40 Trần Phú , phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang. Trên khu đất rộng gần 11.000 m2, dự án có tầng hầm rộng gần 10.000m2, 6 tầng khối đế và 2 tòa tháp cao 40 tầng. Việc chủ đầu tư Beau Rivage Nha Trang chọn Arup thiết kế chính là chọn những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế móng và tầng hầm ở cả Châu Á và trên thế giới.

Ngoài Arup, dự án còn có sự tham gia của các đơn vị tư vấn và phát triển: Nội thất, cảnh quan CPG (Singapore); M&E Indochine (Úc); Tư vấn nhiệm vụ thiết kế Graham Taylor (Đức); Tư vấn giám sát chính Core; Tư vấn quản lý dự án chính AIC (Úc); Đơn vị quản lý và vận hành Wyndham Hotel Group, Đơn vị quản lý 5 tầng khối đế và khu thương mại vui chơi giải trí: Colliers (Mỹ); Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Sự góp sức của các tập đoàn tư vấn như CPG, M&E Indochine, Graham Taylor… còn mang đến sự kết hợp hài hòa trong kiến trúc những tính năng ưu việt về tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường. Tòa nhà Beau Rivage Nha Trang được thiết kế tối ưu với 100% căn phòng có hướng nhìn ra vịnh Nha Trang - một trong 29 Vịnh đẹp nhất thế giới.

Các căn phòng được lắp đặt hệ thống kính tiết kiệm năng lượng và cung cấp khí tươi (Fresh Air) hiện đại nhằm đạt đến đỉnh cao của sự tiện nghi, cao cấp thoải mái nhất cho tất cả mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Indochine Engineering là một công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam với 17 năm kinh nghiệm và đội ngũ khoảng 70 kỹ sư trong nước và các chuyên gia nước ngoài, có trụ sở chính tại Tp.HCM, các chi nhánh tại Singapore, Kuala Lumper (Malaysia) và Brisbane (Australia). Indochine Engineering cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế các hệ thống cơ điện, kết cấu, bền vững môi trường (LEED/ Green Star/ LOTUS) và giám sát thi công cho các dự án thương mại và công nghiệp khắp vùng Châu Á - Thái Bình Dương.

CPG Corporation (CPG Corp) hoạt động chủ yếu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và có văn phòng chính đặt tại Singapore. Cùng với các văn phòng tại Trung Quốc, n Độ, Philippines, Việt Nam và Trung Đông, tập đoàn có số lượng nhân viên hơn 2.000 người và danh mục dự án nổi trội trên 40 quốc gia. Tập đoàn CPG mở rộng trên nhiều lĩnh vực bao gồm kiến trúc, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị, cũng như các cơ sở vật chất và quản lý dự án.

CPG đã góp phần quan trọng vào các công trình kiến trúc nổi bật: Sân bay Changi Singapore, Phòng trưng bày Quốc gia Singapore, Trường đại học Singapore (NUS), Đại học Nanyang Technological University (NTU)…

Căn hộ du lịch và Khách sạn 5 sao Beau Rivage Nha Trang đã chọn CPG cho những thiết kế cảnh quan và nội thất. Dư án có 2 phong cách nội thất riêng biệt: Phong cách biển và phong cách Champa. Với mỗi phong cách, Tập đoàn CPG thiết kế đồng bộ các chi tiết nội thất trong phòng đến các vật dụng và trang trí.

Những ngày cuối năm 2017 và đầu năm 2018 vừa qua, công trường dự án Beau Rivage Nha Trang đã hoàn tất các công đoạn kiểm tra cuối cùng của phần siêu âm thí nghiệm và nghiệm thu móng cọc khoan nhồi, áp dụng phương pháp thi công móng hiện đại và bền vững cho những công trình có chiều cao hoặc kết cấu khác biệt. Dự kiến dự án sẽ bàn giao nhà từ quý 4/2019 đến quý 2/ 2020 như tiến độ đã thông báo.

* Thông tin chi tiết:

