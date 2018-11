Biệt thự xanh trên cao mặt tiền biển đầu tiên tại Miền Bắc

"Biệt thự xanh" đang là một từ khóa thu hút đối với giới đầu tư bất động sản cũng như những người yêu thích nghỉ dưỡng cao cấp. Với những tiện ích hàng đầu, biệt thự xanh trên cao mặt tiền biển phía Bắc đem đến cho du khách những khoảnh khắc nghỉ dưỡng tiện nghi và cảm giác thụ hưởng dịch vụ xa xỉ.

Các căn hộ, biệt thự nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà (penthouse) với diện tích bề thế, đầy đủ tiện nghi hiện đại, nội thất trau chuốt, yên tĩnh, tầm nhìn đẹp, mang lại cảm giác thời thượng là lựa chọn phổ biến của giới thượng lưu.

Tuy nhiên, dù mỗi căn penthouse luôn có không gian cho mảng xanh, sân vườn, nhưng cuộc sống trên tầng cao của tòa cao ốc vẫn luôn cho cảm giác xa rời thiên nhiên, cây cỏ. Dung hòa được hai yếu tố này, loại hình bất động sản biệt thự xanh trên cao mặt tiền biển đã thực sự thuyết phục các nhà đầu tư vì mang lại một không gian sống đặc biệt chưa từng có.

Mang "khu rừng nhiệt đới" vào nhà

Tọa lạc trên cao, có không gian rộng lớn và phong cách thiết kế hiện đại, biệt thự xanh trên cao chính là trải nghiệm "sống sang trọng ngay giữa lòng thiên nhiên". Những căn biệt thự đẳng cấp và tinh tế được bao quanh bởi những tòa tháp cây khổng lồ độc đáo, giữa một không gian xanh tự nhiên mang lại sự thư thái, riêng tư. Nơi đây, bạn sẽ được sở hữu tầm nhìn ngoạn mục bao trọn cảnh quan từ trên cao - điều mà các căn biệt thự vườn mặt đất không thể có được.

Đặc biệt, các biệt thự xanh trên cao có mặt tiền hướng biển mang lại một tầm nhìn bao quát cảnh sắc của thiên nhiên.

Biệt thự xanh trên cao mặt tiền biển không bó hẹp trong ý nghĩa là một nơi để sống với những tiện nghi, tiện ích hoàn hảo mà trên hết, là biểu tượng của một phong cách sống thượng sang trọng, gần gũi, hài hòa giữa thiên nhiên mà ai cũng mong muốn được sở hữu.

Trong điều kiện miền Bắc nói chung và Hải Phòng nói riêng khan hiếm các sản phẩm bất động sản cao cấp mặt tiền biển, việc xuất hiện các biệt thự xanh trên cao không những giúp thay đổi thực trạng hạ tầng du lịch tại địa phương mà còn mở ra cơ hội sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư.

Biệt thự nghỉ dưỡng xanh lưng chừng trời

Nhắc đến chủ đầu tư Flamingo Group, người ta nhớ tới những giải pháp xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, đơn cử là "Toà nhà xanh nhất hành tinh" - Forest in the Sky tại Đại Lải, Vĩnh Phúc với không gian sống trong lành, khoáng đạt giữa rừng cây, vườn hoa và thảm cỏ trên tầng cao, liên tục đạt được nhiều giải thưởng.

Flamingo Group là đơn vị kiến tạo loại hình biệt thự nghỉ dưỡng xanh lưng chừng trời, mang cây lớn lên những tầng cao, khẳng định vị trí dẫn đầu với kiến trúc xanh.

Với dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort tại Hải Phòng, những triết lý trên vẫn được bảo toàn. Sở hữu địa thế vượng tài phát lộc, dự án tựa lưng vào dãy núi phía sau, phía trước là làn nước biển xanh, đặc biệt là lối kiến trúc xanh thẳng đứng len lỏi vào các căn hộ trên cao cùng 999 vườn treo Babylon tràn ngập hoa hồng.

Flamingo Cát Bà Beach Resort gồm ba tòa tháp mang tên: Forest On The Sea; Forest In The Sun và Forest On The Sand. Toàn bộ 756 căn biệt thự và căn hộ khách sạn trong các tòa tháp này được thiết kế tối ưu không gian thoáng và có tầm nhìn hướng về biển dễ dàng đón ánh sáng tự nhiên.

Kiểu thiết kế mở thông minh này không những mang đến sự thoải mái, dễ chịu mà còn giúp du khách có thể chiêm ngưỡng quang cảnh kỳ vĩ ngay trong chính biệt thự. Flamingo Cát Bà Beach Resort vì thế vừa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp vừa tôn tạo, khai thác hết vẻ đẹp của thiên nhiên với thiết kế xanh ấn tượng.

Hiện nay, Cát Bà đang đón nhận thời cơ phát triển vượt bậc với hàng chục tỷ đô từ Chính phủ đầu tư vào hạ tầng cơ sở: đường cao tốc nối đến Hải Phòng, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, cảng nước sâu Lạch Huyện và khu chế xuất Cát Bà; cáp treo vượt biển…

Đây chính là lý do các chuyên gia đánh giá, đầu tư vào bất động sản Cát Bà sẽ mang lại nhiều giá trị gia tăng bền vững trong thời gian tới. Với những lợi thế nói trên, biệt thự xanh trên cao mặt tiền biển sẽ là lựa chọn với giới đầu tư, mang lại trải nghiệm tận hưởng một cuộc sống hài hòa giữa thiên nhiên bên cạnh những tiện ích của một tổ hợp du lịch giải trí sôi động.