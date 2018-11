Black Friday lập kỷ lục mới về doanh thu trực tuyến tại Mỹ

Doanh thu trực tuyến của ngày Black Friday tại Mỹ năm nay lập kỷ lục mới 6,22 tỷ USD, tăng 23,6% so với năm ngoái, theo dữ liệu của Adobe Analytics - thống kê giao dịch của 80 trên 100 nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu tại Mỹ như Walmart, Amazon.

Con số này đạt được nhờ nhiều hãng bán lẻ đẩy mạnh các sản phẩm khuyến mại lớn trên trang bán hàng trực tuyến nhiều ngày trước Black Friday.

Black Friday năm nay cũng là ngày đầu tiên trong lịch sử đạt doanh thu hơn 2 tỷ USD từ các đơn hàng thực hiện qua di động thông minh (smartphones), theo Adobe. Dữ liệu cho thấy 33,5% doanh thu thương mại điện tử vào ngày này đến từ thiết bị di động, tăng so với 29,1% vào năm 2017.

"Các hãng bán lẻ đã làm tốt phần của mình khi xây dựng trải nghiệm trên di động tốt hơn cho khách hàng và biến gần 10% người xem hàng qua smartphone trở thành người mua vào dịp Black Friday năm nay", Taylor Schreiner, giám đốc của Adobe Digital Insights, cho biết.

Mua sắm trực tuyến rồi nhận hàng tại cửa hàng tiếp tục là lựa chọn phổ biến với khách hàng trong mùa mua sắm năm nay tại Mỹ. Trong khi đó, khách hàng mua sắm các mặt hàng lớn như đồ gia dụng, nội thất, đồ điện tử từ smartphone nhiều hơn trong ngày Black Friday, với giá trị trung bình đơn hàng tăng 8,5% so với năm ngoái lên 146 USD, theo dữ liệu của Adobe.

Đầu tuần trước, doanh thu trực tuyến của ngày Lễ tạ ơn (thứ 5 ngay trước Black Friday) tại Mỹ đạt 3,7 tỷ USD, tăng 28% so với năm ngoái, trở thành ngày mua sắm có doanh thu trực tuyến tăng mạnh nhất trong lịch sử. Trong đó, doanh thu 1 tỷ USD đến từ các đơn hàng được thực hiện qua smartphone.

Theo Adobe, lần đầu tiên, giá bán hàng trực tuyến vào Lễ tạ ơn "thấp hơn so với ngày Black Friday" - nhờ đó đã hút được những khách hàng truyền thống chờ mua tại các cửa hàng vào đúng ngày Black Friday. Nhiều báo cáo cũng cho thấy lượng khách tại nhiều trung tâm mua sắm vào ngày Black Friday năm nay giảm nhẹ so với những năm trước do ngày càng nhiều người chọn đặt hàng trực tuyến.

Adobe dự báo doanh thu trực tuyến của ngày Cyber Monday (ngày thứ 2 kế tiếp sau Black Friday) sẽ lập kỷ lục mới 7,8 tỷ USD, tăng gần 18% so với năm ngoái.