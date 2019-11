Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo làm rõ thông tin cảnh sát "bảo kê" xe quá tải

Theo thông tin từ Bộ Công an, những ngày qua, một số cơ quan truyền thông đã phản ánh về việc can thiệp xử lý xe quá trọng tải của một số cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.

"Yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này, Nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân", Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo.

Trước đó, các cơ quan truyền thông đưa tin về 2 cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đã gửi đơn tố giác yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật từ trung ương đến địa phương phải vào cuộc làm rõ lãnh đạo cấp đội, cấp phòng "đã nhiều lần bảo kê xe quá tải, can thiệp với cấp dưới để thả xe quá tải" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài đơn, người tố giác còn cung cấp nhiều clip ghi lại hình ảnh, âm thanh cho thấy Cảnh sát giao thông đang xử lý xe quá tải chạy trên quốc lộ 20 thì ngay sau đó lãnh đạo của đội tuần tra giao thông trên quốc lộ 20, quốc lộ 1 gọi điện can thiệp với nội dung chỉ đạo qua điện thoại "xe đã gửi đội", "xe của sếp lớn đó", "xe này gửi một tháng mấy triệu đó mà", "thôi cho đi đi"…

Các clip cũng thể hiện mỗi ca trực có rất nhiều xe bị chặn lại, chỉ vài phút sau các "sếp" gọi điện đến Cảnh sát giao thông đang tuần tra thì tài xế lên xe chạy đi mà không bị xử lý.

Đáng chú ý, theo đơn tố giác, khi các cảnh sát khác lên tiếng việc "bảo kê" xe quá tải này một ngày sau đã bị điều chuyển công tác.