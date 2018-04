Bộ trưởng Y tế: Ngành y thấy đơn độc trong chống bạo lực

Chúng tôi cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến chống bạo lực, bản thân tôi đã phải hai lần xuất hiện trên truyền hình để nói về vấn đề này, dù không muốn lên tí nào cả, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói trong phiên họp sáng 24/4 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.



Tại đây, lo ngại về thực trạng tấn công bác sỹ đã được nhiều vị đại biểu Quốc hội đề cập.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, thời gian qua, an ninh trật tự an toàn tại một số bệnh viện chưa được đảm bảo, trong quý 1 năm 2018 tiếp tục xảy ra nhiều vụ hành hung, tấn công thầy thuốc khi làm nhiệm vụ tại bệnh viện sản nhi Yên Bái, bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội...

"Có hai ông thầy rất quan trọng là thầy thuốc và thầy giáo thì đều đang có biểu hiện coi thường. Chỗ này đánh thầy giáo, chỗ kia tấn công thầy thuốc. An ninh, an toàn ở bệnh viện chưa được đảm bảo. Tất cả các đại biểu quốc hội cần có tiếng nói chung để làm sao thay đổi nhận thức về vấn đề này", Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề của xã hội, ông Bùi Sỹ Lợi phát biểu.

Là đại biểu trong ngành y, bà Phạm Khánh Phong Lan (Tp.HCM) đặt vấn đề liệu có thể khép tội người tấn công bác sĩ là tấn công người thi hành công vụ hay không, chứ không phải chỉ gây rối trật tự công cộng thông thường. Cho rằng nếu không xử lý nghiêm, việc tấn công bác sĩ sẽ còn tiếp tục, bà Lan đề nghị cần có lực lượng bảo vệ bác sỹ.

Cho biết là rất buồn khi thấy bác sỹ thay vì đi học để nâng cao trình độ thì lại phải đi học võ để tự bảo vệ, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) nhìn nhận: "việc này đẩy sự nghiệp y tế vào bờ vực làm cho qua chuyện, làm đối phó và làm vì sự an toàn của mình thôi... Tay bác sĩ phải mềm mại để chữa bệnh cho khéo léo, chứ không phải luyện cho cơ bắp để tự vệ".

Theo đại biểu Thắng thì ngành công an không đủ người để tăng cường 1-2 chiến sĩ vào tăng cường lực lượng cho bệnh viện, do đó phải giải quyết toàn cục. Chính phủ phải có chỉ đạo yêu cầu cấp chính quyền địa phương vào cuộc chứ mỗi ngành y tế và công an thì không giải quyết được.

Hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác phải hình sự hóa chứ nếu xử lý theo gây rối trật tự công cộng rồi xử lý hành chính là không triệt để, ông Thắng nêu quan điểm.

Trước những lo ngại của đại biểu Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn bày tỏ: "giai đoạn vừa qua có một điều khiến chúng tôi rất phấn khởi là sự nhìn nhận từ Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là dư luận xã hội đối với ngành y tế đã thay đổi, nhìn nhận những gì ngành y tế cố gắng nỗ lực một cách rất khách quan là còn có tồn tại, nhưng thành tựu cũng không ít".

Nhưng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết vẫn cảm thấy rằng ngành y tế còn đơn độc trong việc chống bạo lực.

"Tôi nhất trí là nghị trường phải nóng lên (về vấn đề tấn công nhân viên y tế). Chúng tôi cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến chống bạo lực. Bản thân tôi đã phải hai lần xuất hiện trên truyền hình để nói về vấn đề này, dù không muốn lên tí nào cả, mặt mũi thì nhăn nhó. Các bộ, ngành khác có ai đó hy sinh khi đang làm nhiệm vụ thì nhận được sự quan tâm, còn trường hợp bác sĩ bị đâm chết ở Thái Bình, chúng tôi đến thắp hương thấy không có bộ ngành nào đến cả", Bộ trưởng tâm tư.

Theo Bộ trưởng mô hình chốt công an trong bệnh viện cần được phát huy, dù một số đại biểu nói rằng không khả thi. "Chỉ tuyên truyền không thì không được. Bác sĩ trực đêm bị tấn công chẳng có ai giải quyết. Nếu có lực lượng công an kết hợp đi tuần, đường dây nóng kết nối từ bệnh viện đến công an phường thì sẽ khác".

Chủ nhiệm Ủy ban Về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Nguyễn Thúy Anh "khẳng định với Bộ trưởng là ngành y tế không đơn độc" mà luôn có ủy ban này sát cánh.

Chủ nhiệm Thúy Anh cũng cho rằng tội cố ý gây thương tích trong Bộ luật hình sự 2015 đã có quy định tình tiết tăng nặng nếu gây tổn hại sức khỏe cho người chăm sóc sức khỏe cho mình. Pháp luật đã thể hiện thái độ nghiêm khắc với những hành vi này.

Bên cạnh bảo vệ an toàn tính mạng, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng ngành y cần tăng cường pháp chế để bảo viên y tế khi dính dáng đến các vấn đề pháp lý. "Như trường hợp khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương vừa qua, không thể để người ta đơn độc được. Trong thời buổi này, nguy cơ bác sĩ đối diện với tranh chấp pháp lý là rất lớn, cần phải có chính sách về vấn đề này", bà Lan phát biểu.