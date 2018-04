Bohemia Residence - mô hình sống cao cấp giá bình dân

Trong một, hai năm trở lại đây, thị trường nhà đất, đặc biệt khu vực phía Tây Hà Nội (Thanh Xuân, Hà Đông) chứng kiến sự bùng nổ nguồn cung, nhất là ở phân khúc nhà ở cao cấp dành cho người có thu nhập cao.

Tuy nhiên, các căn hộ cao cấp thường có giá khá cao, trung bình trên 30 triệu đồng/m2, vì vậy người dân phải đỏ mắt mới tìm được một căn hộ sống đúng tiêu chuẩn cao cấp mà mức giá trung bình.

Vừa qua, Vinaconex cho ra mắt dự án Bohemia Residence tại số 2 Lê Văn Thiêm (25 Nguyễn Huy Tưởng), Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án nằm trên quỹ đất 3.050m2, gồm 1 tòa tháp với 33 tầng nổi, trong đó có 29 tầng căn hộ và 4 tầng thương mại. Bohemia Residence hướng đến mô hình căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi và mức giá cạnh tranh nhất khu vực trung tâm quận Thanh Xuân.

Bohemia Residence sở hữu vị trí đắc địa, tiếp giáp 2 mặt đường Lê Văn Thiêm và Nguyễn Huy Tưởng. Từ đây, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận tới các trung tâm văn hóa chính trị, giải trí lớn như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội; Trung tâm Văn hóa quận Thanh Xuân; trung tâm thương mại Royal City, Big C Thăng Long, Grandplaza hay hệ thống trường học nổi tiếng như trường PTTH Amsterdam, PTTH Nhân Chính, Lương Thế Vinh, Lý Thái Tổ, bệnh viện Y Bộ Công an, viện Y học cổ truyền Việt Nam…

Theo quy hoạch của thành phố, tiếp giáp dự án là công viên cây xanh hơn 2000m2 điều hòa không gian sống, mang đến một môi trường trong lành.

Bên cạnh đó, Bohemia Residence mang phong cách kiến trúc Singapore, là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế tòa nhà với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Có diện tích từ 85 - 136 m2, bố trí thành các căn hộ 2-3 phòng ngủ khép kín có 2 logia riêng biệt, các căn hộ tại dự án được thiết kế thông minh, linh hoạt, mang tính thẩm mỹ cao, các phòng ngủ đều có cửa sổ để đón được ánh sáng tự nhiên, thoáng gió.

Đi cùng với các lợi thế về vị trí và phong cách kiến trúc, Bohemia Residence còn nổi bật nhờ hệ thống tiện nghi đẳng cấp nằm ngay trong dự án. Tại dự án có hệ thống bể bơi trong nhà, hệ thống gym & spa, cùng hệ thống trường mầm non quốc tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng đọc sách…

Bên cạnh đó, công tác an ninh an toàn cũng được Vinaconex đặc biệt chú trọng như hệ thống an ninh, camera giám sát hiện đại cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy theo công nghệ mới, tiêu chuẩn hiện đại đã được các cơ quan chức năng phê duyệt.

Sở hữu vị trí đắc địa, đầy đủ các hệ thống hạ tầng, tiện nghi đồng bộ, đầu tư bài bản bởi Vinaconex, nhưng dự án được chủ đầu tư được đưa ra giá bán từ 26,1 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và nội thất).

Cùng với mức giá cạnh tranh, Bohemia Residence còn ưu đãi cho khách hàng mua nhà các chính sách như vay lãi suất 0% trong 12 tháng, các mức chiết khấu lên tới 4% và còn hứa hẹn rất nhiều ưu đãi khác…

* Thông tin chi tiết:

Công ty Cổ phần và Dịch vụ địa ốc Đất Xanh Miền Bắc:

Hotline: 094 812 5151

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Lifespace

Hotline: ‎098 836 1789

Website chủ đầu tư: http://bohemia.com.vn