Cận cảnh tiến độ dự án 10.000 tỷ đồng tại Hạ Long

Sở hữu vị trí đắc địa, tiến độ thi công khẩn trương, thiết kế thượng lưu, Royal Park là phân khu biệt thự đẳng cấp của quần thể FLC Hạ Long và đang được giới đầu tư săn đón.

Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, bản đồ du lịch Hạ Long đang dịch chuyển dần ra phía Bắc thành phố, lấy tâm điểm là vịnh Hạ Long với sự xuất hiện của hàng loạt các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, điển hình phải kể tới dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort (FLC Hạ Long) của Tập đoàn FLC.

FLC Hạ Long: Dự án 10.000 tỷ đồng tại "khu đất vàng" của Quảng Ninh

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đồi Văn Nghệ ở độ cao 100m so với mực nước biển, có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, FLC Hạ Long là quần thể du lịch nghỉ dưỡng hội tụ đầy đủ những dịch vụ, tiện ích đẳng cấp khác biệt mang phong cách thượng lưu vượt trội mà không phải dự án nào cũng có được.

Với 649 căn hộ khách sạn, 304 căn biệt thự nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế là những con số ấn tượng hấp dẫn nhà đầu tư. Trong đó, điểm nhấn đẳng cấp nhất quần thể FLC Hạ Long là hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng trải dài theo triền đồi với ba phân khu chính: Crown Village, Phoenix Hill và Royal Park.

Được định vị là phân khúc sản phẩm villa thượng lưu, Royal Park nổi bật với 113 căn biệt thự sang trọng, tọa lạc ngay "trái tim" quần thể FLC Hạ Long với 3 tiểu khu: The Garden, The Regal và The Legend. Mỗi một tiểu khu là một bản thể độc đáo riêng biệt giúp nâng tầm vị thế của giới thượng lưu, doanh nhân.

Nếu The Garden được thiết kế bao trùm lối kiến trúc Địa Trung Hải ấn tượng thì The Regal có phong cách hoàng gia biểu trưng cho sự phồn thịnh với tông màu chủ đạo vàng tím và The Legend mang hơi hướng hiện đại, phóng khoáng và tinh tế trong từng tiểu tiết.

Không chỉ gây ấn tượng về không gian sống, Royal Park cũng là phân khu duy nhất sở hữu hệ tiện ích riêng vượt trội: Sân vườn bậc thang, công viên cát và khu vui chơi trẻ em, đài phun nước, đường tản bộ, nhà đa năng, đài vọng cảnh, hệ thống an ninh 3 lớp tối tân…

Ngoài ra, cư dân của Royal Park cũng thừa hưởng hơn 30 tiện ích 5 sao của quần thể FLC Hạ Long như: khách sạn FLC Grand Hotel Halong, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, bể bơi vô cực ngoài trời 1.000m2, bể bơi trong nhà 300m2, khu tâm linh, sân golf 18 hố, siêu thị mua sắm tại Crown Village, Kid's Corner tại Phoenix Hill…

Tiến độ dự án FLC Hạ Long: Những con số "biết nói"

Khởi công từ cuối năm 2016 đến nay, với tiến độ thi công ổn định, nghiêm túc từ đơn vị thi công uy tín Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros - Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam năm 2018 do Vietnam Report bình chọn, FLC Hạ Long đã có một số mốc thời gian hoàn thành các công trình trọng điểm đầy ngoạn mục như:

Sân golf 18 hố FLC Halong Golf Club và Clubhouse bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2017. Đây là kiệt tác sân golf được tạo ra bởi Brian Curley - Kỹ sư trưởng của Tập đoàn thiết kế sân golf lừng lẫy thế giới Schmidt Curley Design.

Khách sạn FLC Grand Hotel Halong đã cất nóc, hiện được thi công xây trát mặt trong, mặt ngoài từ tầng 1 tới tầng 20 và chuẩn bị hoàn thiện căn hộ mẫu.

Đối với dòng biệt thự, toàn bộ căn thuộc khu BT6B (Phoenix Hill) và các tuyến đường nội khu đã được hoàn thiện. Các căn thuộc khu BT6A (Phoenix Hill), BT2-3-4 (Royal Park), BT9 (Crown Village) đã xong phần thân căn. Riêng khu tâm linh và một số căn còn lại vẫn đang tiếp tục được triển khai để sớm đi vào hoạt động đồng bộ.

Chính sách ưu đãi "hiếm có khó tìm"

Không chỉ là khu biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất của FLC Hạ Long, Royal Park còn được biết đến nhờ chính sách ưu đãi hấp dẫn với chương trình "Nhận nhà trước, trả tiền sau". Theo đó, khách hàng chỉ cần đóng trước 40% giá trị biệt thự là được nhận nhà bàn giao thô và hoàn thiện mặt ngoài. Ưu đãi chiết khấu lên tới 9% cùng gói quà tặng nội thất 500 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được tham gia chương trình ủy thác kinh doanh của chủ đầu tư với mức chia sẻ 85% lợi nhuận cho thuê, cùng cơ hội bốc thăm trúng 1 xe hơi Mercedes GLC 250 2018, 1 xe hơi Toyota Camry 2.0E, 10 cây vàng thương hiệu SJC.

Hiện nay, dòng biệt thự cao cấp như Royal Park đang được giới nhà giàu săn tìm mạnh nhờ khả năng tăng giá ổn định trong trung và dài hạn, khi sở hữu quỹ đất "vàng" tại trung tâm Hạ Long - một thành phố có hạ tầng đồng bộ đang bứt phá với chuỗi dự án giao thông ngàn tỷ như cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn...

Với những điều kiện thuận lợi này, nhà đầu tư không chỉ yên tâm với ưu thế vượt trội về việc an cư mà còn có thể khai thác nguồn khách du lịch cao cấp để tối ưu hóa lợi nhuận từ việc cho thuê, đặc biệt với lượng khách quốc tế đang tăng từ 20- 25%/năm tại Quảng Ninh - địa điểm tổ chức Năm du lịch quốc gia 2018 đồng thời cũng là một trong những thị trường du lịch hàng đầu Việt Nam.

* Thông tin chi tiết:



Đại lý phân phối chính thức: An Thịnh Land, Ruby Land, Đất Xanh Quảng Ninh, DIH, Iland và QBG.

Hotline: ‎‎098 666 8558 - 093 535 1111.