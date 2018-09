Căn hộ nghỉ dưỡng ngay “cung đường vàng” Nha Trang: Cơ hội cho giới đầu tư

Với lợi thế giáp biển và gần với các hạ tầng du lịch, hầu hết các dự án tập trung tại các phường dọc theo bờ biển, cách bãi biển từ 1 - 2 km, đặc biệt trên cung đường Trần Phú, được giao dịch sôi động, trở thành tài sản sinh lời hấp dẫn cho giới đầu tư.

"Đất hứa" Nha Trang

Khảo sát cho thấy, những dự án nằm dọc đường Trần Phú đang có tỷ lệ giao dịch thành công khá cao, đặc biệt từ cuối năm 2013, một lượng lớn nhà đầu tư thứ cấp và một số những người có nhu cầu về "ngôi nhà thứ hai" phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng cũng đang đổ dồn về thị trường Nha Trang.

Xét trong mối tương quan giữa 3 thị trường Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha Trang thì mỗi nơi sở hữu những đặc thù riêng. Trong đó, Nha Trang có thể nói là thị trường mới nổi. Song, với vị thế là một trong những trung tâm du lịch của cả nước, có sân bay quốc tế vừa đưa vào vận hành, Nha Trang thuận tiện thu hút khách ngoại nên tạo ra ưu điểm, tiềm năng không hề kém cạnh.

Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Nha Trang cũng đa dạng hơn về vị trí từ đảo, ven biển lẫn nằm sâu trong đất liền. Đáng chú ý, với lợi thế giáp biển và gần với các hạ tầng du lịch, hầu hết các dự án tập trung tại các phường dọc theo bờ biển, cách bãi biển từ 1 - 2 km, đặc biệt trên cung đường vàng Trần Phú, được giao dịch rất sôi động, trở thành tài sản sinh lời hấp dẫn cho giới đầu tư.

The Costa Nha Trang ghi điểm nhờ thiết kế, tiện ích đẳng cấp và chất lượng 5 sao quốc tế.

"Dọc cung đường vàng" này có thể thấy, dự án khu căn hộ cao cấp The Costa Nha Trang do TD Corp., làm chủ đầu tư đang mở bán giai đoạn 2 đã gây được sự chú ý lớn từ thị trường, do đây được xem là một trong những dự án căn hộ cao cấp bậc nhất thành phố biển Nha Trang, được hưởng lợi từ cụm khách sạn 5 sao InterContinental đang vận hành trong tổng thể dự án.

Tổng số lượng căn hộ tại The Costa Nha Trang Residences gồm 297 căn hộ nhưng đã bán hơn 100 căn giai đoạn 1, do đó, quỹ hàng cho giai đoạn 2 cũng còn rất hạn chế và không nhiều. Thêm vào đó, do đã xây dựng vào hoàn thành từ trước nên dự án được hưởng lợi nhiều về mặt chi phí. Giá bán cho giai đoạn 2 dự kiến sẽ thấp hơn rất nhiều nếu so với giá đất đường Trần Phú Nha Trang hiện nay, cộng với chi phí xây dựng, chi phí nhân công, chi phí trang thiết bị tính tại thời điểm năm 2018.

"Bí kíp" lựa chọn căn hộ nghỉ dưỡng

Ông Nguyễn Hoàng (55 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Hiện nay gia đình tôi đang rất quan tâm và muốn đầu tư một căn hộ nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Tôi quan tâm tới những dự án có khả năng sinh lời tốt nhưng yếu tố quan trọng hơn cả là an toàn, bảo toàn được vốn. Do đó, ưu tiên hàng đầu là những dự án đã hoàn thiện về pháp lý và hạ tầng, vị trí đắc địa và có nhiều dư địa về giá trị".

The Costa Nha Trang là một trong số ít dự án thoả mãn tất cả những yếu tố trên. Cho đến thời điểm này, dự án đã hoàn thiện toàn bộ về cơ sở pháp lý và hạ tầng, có thể cấp sổ hồng và bàn giao ngay cho chủ sở hữu. Thêm vào đó, The Costa Nha Trang còn toạ lạc ngay chính trung tâm của đường Trần Phú - cung đường vàng ôm trọn Vịnh biển Nha Trang.

Với vị trí đắc địa, chỉ vài bước chân là có thể chạm mặt nước biển cùng thiết kế chia từng khối theo kiểu giật cấp so le và càng về phía sau càng vát diện tích, hệ thống kính sử dụng tối đa, ngay từ mỗi căn hộ của The Costa Nha Trang, chủ nhân có thể ngắm trọn được những cảnh đẹp từ vịnh Nha Trang - một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới cùng toàn bộ thành phố lung linh khi về đêm.

Dĩ nhiên, tầm view biển đắt giá không chỉ nâng tầm nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn giúp thu hút được nhiều du khách và gia tăng giá trị cho căn hộ, đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

"Món quà" cho đời sau

Với thiết kế, tiện ích đẳng cấp và chất lượng 5 sao quốc tế, The Costa Nha Trang nhắm đến một thị trường ngách là dòng khách thượng lưu, doanh nhân thành đạt. Dự án mang đến cho khách hàng lựa chọn khi muốn sở hữu 1 ngôi nhà ngay mặt biển, và trung tâm đường Trần Phú có diện tích từ 100 - 500 m2 mà không phải dự án lân cận nào cũng làm được.

Thêm vào đó, trong bối cảnh quỹ đất tại khu trung tâm Nha Trang đã cạn, The Costa Nha Trang còn là block căn hộ du lịch đẳng cấp 5 sao cuối cùng trên mặt tiền Trần Phú với giá bán tốt nhất hiện tại. Cơ hội sở hữu hữu hạn, pháp lý rõ ràng cộng với chính sách bán hàng ưu đãi khiến dự án tăng thêm phần hấp dẫn.

Hiện tại với khách hàng thanh toán 40% giá trị căn hộ sẽ được nhận nhà ngay, 60% còn lại có thể thanh toán chậm vào tháng 12 năm sau với chương trình hợp tác cùng ngân hàng.

Cuối cùng, với việc được sở hữu lâu dài, The Costa Nha Trang không chỉ đem đến cái lợi trước mắt mà còn phục vụ lâu dài về sau. Bên cạnh khoảng thặng dư mỗi năm khi sử dụng làm căn hộ dịch vụ để cho thuê, giá trị tài sản gia tăng theo thời gian khi "đất ngày càng chật, người ngày càng đông" thì việc nhà đầu tư tích lũy tài sản còn có giá trị là nơi an nhàn hưởng tuổi già, có thể để lại cho con cháu đời sau.