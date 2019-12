Chính thức ra mắt tổ hợp căn hộ cao cấp Vinhomes Symphony

Ngày 5/12/2019, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt Tổ hợp căn hộ - Văn phòng Vinhomes Symphony tại Long Biên, Hà Nội. Nằm trong Khu đô thị tốt nhất thế giới - Vinhomes Riverside, Vinhomes Symphony mang đến chất lượng sống vượt trội theo tiêu chuẩn biệt thự với không gian xanh ngập tràn và hệ thống tiện ích 5 sao đẳng cấp.

Vinhomes Symphony tọa lạc tại đường Chu Huy Mân - tuyến đường rộng và đẹp nhất tại quận Long Biên với tám làn xe chạy. Đây cũng là vị trí đắc địa, giữa khu vực trung tâm của khu đô thị, có một mặt đối diện Trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên, một mặt nhìn sang Công viên Khủng Long và một mặt tiếp giáp kênh đào xanh mát.

Tổ hợp Vinhomes Symphony gồm 5 tòa căn hộ và một tòa văn phòng do công ty kiến trúc nổi tiếng Humphreys & Partners (Hoa Kỳ) tư vấn thiết kế. Bên cạnh những tiện ích chung của Khu đô thị, Vinhomes Symphony sở hữu cảnh quan nội khu độc đáo như bể bơi, cung đường dạo và cụm tiện ích mô phỏng cung đàn Lia (Lyre) Hy Lạp…. Tất cả được bố trí có chủ ý với vườn BBQ hướng kênh đào, thảm cỏ, đài phun nước, sân chơi trẻ em liên hoàn, hệ thống sân thể thao... tạo nên một tổng thể hài hoà và độc đáo.

Vinhomes Symphony mang đến những lựa chọn phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 37m2 -119.5m2, tương ứng 1-3 phòng ngủ, được thiết kế thông minh, đón tối đa ánh sáng và gió trời nhằm đảm bảo chất lượng sống tốt nhất cho người sử dụng.

Hệ thống Shophouse được bố trí ngay dưới chân các tòa nhà, xen kẽ với các đường dạo mua sắm, không chỉ mang đến sự thuận tiện cho cư dân mà còn hứa hẹn đưa tổ hợp trở thành tâm điểm của khu đô thị với nhịp sống sôi động nhất.

Đặc biệt, là tổ hợp căn hộ với vị thế trung tâm của khu đô thị được công nhận là "tốt nhất thế giới" Vinhomes Riverside - cư dân Vinhomes Symphony được thụ hưởng toàn bộ cảnh quan, không gian xanh độc đáo cùng nhiều hệ thống tiện ích 5 sao vượt trội: Cơ sở hạ tầng, đường sá, Trường học, Trung tâm thương mại, Trung tâm Ẩm thực và Hội nghị đẳng cấp quốc tế Almaz… đã đi vào hoạt động ổn định nhiều năm.

Về an ninh, Vinhomes Symphony sẽ được vận thành theo tiêu chuẩn 5 sao của Vinhomes với hệ thống an ninh 24/7 gồm hệ thống camera giám sát và đội ngũ bảo vệ chặt chẽ vòng ngoài - đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Nhân dịp ra mắt chính thức, Vinhomes giới thiệu 5 tòa tháp căn hộ: S1, S2, S3, S5 và S6. Với vị trí đối diện Trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên, liền kề tòa tháp văn phòng hiện đại, tầm nhìn hướng ra công viên Khủng Long độc đáo…Đây là những tòa có vị trí "mặt tiền", là điểm sáng của dự án, mang lại không gian sôi động cho cư dân.

Dự kiến, các căn hộ đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng vào tháng 9/2020.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 1800 5555 97

Website: www.symphony.vinhomes.vn

Địa chỉ dự án: Đường Chu Huy Mân, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Địa chỉ Trung tâm giao dịch:

Trung tâm giao dịch Bất động sản Vinhomes Long Biên

Tầng 2, trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.