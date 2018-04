“Cho em vui đến trường” của Fuji Xerox đã đến Điện Biên và Tiền Giang

Dự án "Cho em vui đến trường" của Fuji Xerox được thực hiện cùng tổ chức SC trong năm 2017 vừa qua đã tiếp cận với hơn 2.000 trẻ em ở vùng nông thôn miền Bắc và miền Trung Việt Nam, cung cấp 5.500 đầu sách được in máy in màu đa chức năng nhãn hiệu Fuji Xerox.

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam (gọi tắt là Fuji Xerox) và Tổ chức cứu trợ trẻ em (gọi tắt SC) vừa khởi động dự án "Cho em vui đến trường" lần thứ 2 tại hai tỉnh Điện Biên và Tiền Giang. Dự án trao tặng tài liệu học tập, sách kéo dài trong 3 năm.

Năm 2017 đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Fuji Xerox và SC thông qua việc cung cấp sách, truyện được in bằng công nghệ in của Fuji Xerox nhằm rút ngắn khoảng cách giáo dục ở những địa phương còn nhiều khó khăn tại Việt Nam. Dự án là một phần trong chương trình hoạt động xã hội của Fuji Xerox nhằm hỗ trợ giáo dục cho 100.000 trẻ em từ nay đến năm 2023 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng việc cung cấp tài liệu học tập.

Tại Fuji Xerox, trách nhiệm và cam kết giải quyết các vấn đề xã hội luôn là nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh các hoạt động kinh doanh nhằm hỗ trợ cộng đồng có một tương lai tốt đẹp hơn. Năm 2017, dự án "Cho em vui đến trường" được thực hiện cùng Tổ chức SC đã tiếp cận với hơn 2.000 trẻ em ở vùng nông thôn miền Bắc và miền Trung Việt Nam, cung cấp 5.500 đầu sách được in máy in màu đa chức năng của Fuji Xerox.

Bắt đầu từ tỉnh Yên Bái và Quảng Nam, Fuji Xerox đã mở rộng dự án này đến các tỉnh Điện Biên và Tiền Giang. Đặc biệt tại Điện Biên, nơi có số lượng người dân tộc thiểu số khá nhiều và việc tiếp cận với giáo dục ở đây còn nhiều khó khăn.

Năm 2018, nhằm tiếp tục việc hỗ trợ phát triển kỹ năng đọc và vốn từ vựng tiếng Việt của trẻ từ 3 đến 6 tuổi, Fuji Xerox đã trao tặng 6,500 đầu sách cho 2,500 trẻ ở những khu vực xa xôi, hẻo lánh này.

Nội dung sách được cung cấp bởi SC, biên dịch và hiệu đính bởi SC và Fuji Xerox. Toàn bộ tài liệu, sách được in bằng công nghệ in màu đa chức năng của Fuji Xerox tại Công ty TNHH Thiết kế Quảng cáo D2 (gọi tắt là In D2), một trong những đối tác in ấn của Fuji Xerox.

Đây cũng là lần đầu tiên dự án nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ In D2, mang lại những đầu sách được in với chất lượng cao và góp phần vào sự thành công của dự án.

Bộ sách gồm 11 đầu truyện khác nhau, được thiết kế trực quan sinh động và mang tính tương tác cao, xoay quanh các chủ đề về bảo vệ môi trường và tình bạn... Bên cạnh đó, giúp các em nhận biết về sự đa dạng của thế giới xung quanh cũng như các bài học đạo đức, rất thích hợp cho lứa tuổi mầm non và tiểu học. Sách được phân bổ tại thư viên của hơn 20 trường mầm non và tiểu học, giúp các em nhỏ, giáo viên, cha mẹ và gia đình được tiếp cận sách một cách dễ dàng.

Bà Lê Thị Thùy Dương, Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, cho biết: "Khi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em có thêm các cơ hội đầu tư vào cải thiện chất lượng giáo dục ở Việt Nam, SC thấy rằng trẻ em ở vùng xa xôi, hẻo lánh, thậm chí ở thành thị cũng còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với sách. Đặc biệt, là trẻ em nghèo và trẻ nhập cư. Nối tiếp các nỗ lực nhằm hỗ trợ trẻ em Việt Nam có cơ hội tiếp cận sách và tăng cường kỹ năng đọc, SC rất vui được cùng Fuji Xerox Việt Nam tiếp tục hợp tác trong việc phát triển bộ sách truyện cho học sinh mầm non và tiểu học.

"Chúng tôi hi vọng các em sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị về cuộc sống và về vấn đề bảo vệ môi trường từ những cuốn sách này. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Fuji Xerox Việt Nam trên hành trình thực hiện dự án vì cộng đồng "Cho em vui đến trường" nhằm mang đến niềm vui trong học tập cho nhiều trẻ em hơn nữa trên dải đất Việt Nam", bà Dương chia sẻ.

Được biết ngày 19/3 và 30/3 vừa qua, nhân viên Fuji Xerox Việt Nam cùng đối tác đã dành một ngày làm việc để tham gia trao tặng sách cho gần 200 em học sinh và giáo viên và tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích tại trường mầm non Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và trường tiểu học Nguyễn Thị Tư, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Dự án trao tặng tài liệu học tập của Fuji Xerox và SC là một trong những hoạt động hỗ trợ cộng đồng mang nhiều ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dự án sẽ được tiếp tục thực hiện trong những năm tới nhằm tiếp cận tới hàng ngàn trẻ em Việt Nam ở các khu vực xa xôi hẻo lánh. Tất cả vì một tương lai tươi sáng hơn cho các em.