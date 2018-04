Chủ đầu tư Imperia Garden: Cư dân được quyền hiểu rõ về phòng cháy, chữa cháy

Với các dự án chung cư, bên cạnh các tiện ích, cảnh quan, không gian sống…việc trang bị các kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ cho các cư dân là một yếu tố không thể thiếu.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít dự án, tòa nhà chung cư cao tầng tại các đô thị lớn như Hà Nội, Tp.HCM, chủ đầu tư đã chưa chú trọng đúng mức tới vấn đề này, cho dù hệ thống phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà đã được lắp đặt theo quy định.

Hỏa hoạn không chừa một ai

Cùng với sự phát triển khá nhanh của các dự án nhà ở, chung cư cao tầng, trong vài năm trở lại đây, tình trạng hỏa hoạn tại các chung cư cao tầng từ bình dân cho tới cao cấp trên cả nước đã không ít lần xảy ra. Trong các vụ hỏa hoạn đó, bên cạnh việc một số tòa nhà thiếu quy định về phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thì có nguyên nhân không nhỏ khiến hậu quả để lại khá nặng nề là do các cư dân có phần thiếu kiến thức đầy đủ về phòng cháy, chữa cháy cũng như cứu hộ cứu nạn.

Điều đáng nói, hỏa hoạn thường ập đến bất ngờ, không chừa một ai với vô vàn những lý do, nguyên nhân, có khi chỉ là sự vô ý thức của một cá nhân hay sự xem nhẹ, coi thường các quy định về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, ban quản lý.

Bên cạnh đó, khi xảy ra sự cố cháy, hầu hết người dân hoảng loạn, mất bình tĩnh, không có kinh nghiệm ứng phó. Nhiều hộ dân ở các tòa nhà cao tầng còn thiếu kiến thức để xử lý tình huống trong các vụ cháy.

Một cư dân sống tại chung cư vừa xảy ra hỏa hoạn mới đây cho hay, gia đình anh thoát nạn được trong vụ cháy nói trên là nhờ cả gia đình đã được tập huấn, tham gia một khóa đào tạo, trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan anh tổ chức hồi năm ngoái.

Chính vì vậy, bằng những kiến thức nắm được, gia đình anh đã thoát ra ngoài an toàn, trong khi không ít nhà khác bị mắc kẹt, để lại hậu quả nặng nề.

"Hãy lo cho cư dân như lo cho chính mình"

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 700 tòa nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó gần 2/3 là tòa nhà chung cư thương mại.

Trong số đó, có thời điểm có đến gần 10% chung cư vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Nhưng, theo như lời của một cán bộ Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hà Nội, vi phạm về hệ thống, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy có thể khắc phục được sau khi bị kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết về kiến thức phòng cháy chữa cháy của cư dân sống trong các tòa nhà mới là điều đáng quan ngại nhất.

"Nếu tất cả cư dân sinh sống trong các tòa nhà chung cư được trang bị đầy đủ kiến thức về phòng cháy, chữa cháy thì chắc chắn thiệt hại về người và tài sản sẽ được giảm thiểu tối đa", vị cảnh sát này khẳng định, đồng thời nhắn nhủ các chủ đầu tư dự án chung cư cao tầng hãy "lo cho cư dân như lo cho chính mình và người thân".

Nắm bắt được thực tế đó, nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư cao cấp Imperial Garden, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho cư dân, hôm 8/4 vừa qua, Tập đoàn MIKGroup và Ban Quản lý Imperia Garden đã phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 8 tổ chức tập huấn kiến thức và diễn tập phòng cháy chữa cháy cho cư dân với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Đây là một trong những hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy thường xuyên được tổ chức tại Imperia Garden. Buổi diễn tập trước đó được tổ chức vào tháng 12/2017 cũng đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cư dân tại khu chung cư.

"Tại Imperia Garden cũng như ở những dự án bất động sản khác do MIKGroup phát triển, chúng tôi luôn đặt mục tiêu mang đến cho cư dân một môi trường sống có chất lượng tốt nhất và an toàn nhất. Trong đó, đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy là một trong rất nhiều hoạt động thường xuyên được chủ đầu tư thực hiện nhằm đảm bảo một môi trường sống an toàn và tiện nghi nhất cho cộng đồng cư dân", ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn MIKGroup, chia sẻ.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy là hoạt động thường xuyên

Được bàn giao cho cư dân từ tháng 5/2017, Imperia Garden là một trong những dự án chung cư cao cấp do MIKGroup phát triển tại Hà Nội. Ngay trong quá trình xây dựng dự án, chủ đầu tư đã đầu tư đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy có chất lượng, thông minh và hiện đại nhất hiện nay. Trong đó bao gồm hệ thống cảnh báo sớm, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống quạt hút khói tại hành lang.

Ngoài những kiến thức cơ bản về kỹ năng sinh tồn, thoát nạn và phòng chống cháy, nổ được chính các chuyên gia của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 8 chia sẻ với cư dân, hoạt động diễn tập với các xe cứu hỏa phun nước lên những đám cháy giả định, hoạt động cấp cứu người bị nạn, ban tổ chức sự kiện đã đầu tư một mô hình căn hộ nhằm giúp cư dân được thực tập kỹ năng sinh tồn khi hỏa hoạn và kỹ năng phòng cháy chữa cháy như thật ngay tại căn hộ của mình.

Bên cạnh đó còn có những mô hình thực hành thoát nạn khác được xây dựng giúp cư dân và đặc biệt là các em nhỏ có thêm những kỹ năng thực tế. Có thể nói đây là một trong những hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy thực tế nhất, hữu ích nhất được tổ chức tại các dự án chung cư ở Hà Nội trong thời gian qua.

"Chúng tôi hiểu rằng phòng cháy quan trọng hơn chữa cháy, vì vậy song song với các hoạt động diễn tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cư dân, kỹ năng sinh tồn khi hỏa hoạn, chúng tôi cũng liên tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo các thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất", Chủ tịch MIKGroup cho biết.