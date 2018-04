Chứng khoán Bảo Việt: 18 năm hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài.

Được thành lập từ năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Bảo Việt), trực thuộc Bộ Tài chính, BVSC kế thừa thương hiệu uy tín và thế mạnh tài chính của một Tập đoàn tài chính lớn mạnh.

Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, với vai trò công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập và tiên phong trên thị trường chứng khoán, BVSC đã liên tục nâng cao năng lực tài chính, không ngừng củng cố hoạt động, đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Năm 2017, Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến nhiều khởi sắc sau một thời gian dài với bước phát triển ngoạn mục cả về điểm số lần giá trị giao dịch. Chỉ số VN-ndex và HNX-Index tăng lần lượt 48% và 46% so với năm 2016, trong khi đó thanh khoản thị trường cải thiện mạnh mẽ với sự tăng trưởng tại cả HSX lẫn HNX lần lượt là 72,3% và 25,8%. Những thuận lợi này mở ra các cơ hội lớn cho các công ty chứng khoán trên thị trường, trong đó có BVSC.

Năm 2017, là năm thứ 2 trong lộ trình thực hiện chiến lược 5 năm giai đoạn 2016-2020, BVSC giữ mục tiêu là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu, cung cấp các dịch vụ chứng khoán đa dạng và tốt nhất cho khách hàng, mang đến sự hài lòng nhất cho cổ đông.



Với định hướng kinh doanh tập trung vào 3 thế mạnh chính là môi giới và dịch vụ tài chính, tư vấn và đầu tư, cùng với nỗ lực và quyết tâm cao của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên, BVSC đã có sự bứt phá mạnh mạnh mẽ khi hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh được đại hội cổ đông thông qua: doanh thu thực hiện tăng trưởng lần lượt là 33,7% và 47,2% so với kế hoạch và so với 2016; lợi nhuận sau thuế thực hiện tăng trưởng lần lượt là 10,7% và 29,6% so với kế hoạch và so với 2016.

Bên cạnh đó, thương hiệu BVSC lại một lần nữa được củng cố khi thực hiện thành công thương vụ thoái vốn Sabeco - thương vụ được đánh giá lớn nhất khu vực châu A năm 2017 với vai trò nhà tư vấn chính.



Tại diễn đàn M&A 2017, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Đầu tư và AVM Việt Nam tổ chức, BVSC đã được vinh danh với giải thưởng công ty chứng khoán tiêu biểu cho hạng mục tư vấn - hợp nhất. Về khía cạnh quản trị tài chính và quản trị rủi ro, BVSC tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong khi các chỉ tiêu về năng lực hoạt động, chỉ tiêu vốn khả dụng đều đạt mức cao và thuộc TOP đầu trên thị trường.

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, BVSC đặt kế hoạch trong năm 2018 đạt 504 tỷ đồng doanh thu và 134 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 4,18 % và 9,44 % so với 2017, tiếp tục giữ vững vị trí Top 10 thị phần môi giới, phát triển hoạt động IR về cả quy mô và chất lượng, giữ vững vị thế là công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường và là một doanh nghiệp niêm yết minh bạch.