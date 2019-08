Chứng khoán chiều 21/3: Đến lượt VCB đột biến, đỉnh 1.000 ngay trước mắt

Cả GAS và BID chiều nay đã chững lại nhưng đã có VCB bùng nổ. Hiệu ứng từ VCB với VN-Index còn "khủng" hơn nhiều.

Lượng tiền rất lớn xuất hiện mua VCB chiều nay đã đẩy giá tăng vọt. So với cuối phiên sáng, VCB đã bật tăng cao hơn tới 2,17% trở thành cổ phiếu mạnh nhất phiên chiều. VCB tăng so với tham chiếu 4,03%, xác lập kỷ lục tăng trong 9 tháng.

Thanh khoản của VCB phiên chiều cũng lớn nhất thị trường nếu không tính tới các giao dịch kiểu ROS. VCB khớp thêm 1,3 triệu cổ phiếu nữa, tương đương 103,7tỷ đồng. Gần 11.500 tỷ đồng vốn hóa tăng thêm ở VCB tương đương với 3,5 điểm trong khi tổng tăng của VN-Index hôm nay khoảng 9,7 điểm.

Nhóm ngân hàng vẫn rất mạnh trong buổi chiều nhưng khả năng tăng tốc đã không còn rõ. BID chỉ tăng thêm có 50 đồng so với phiên sáng, CTG tăng thêm 100 đồng, HDB tăng thêm 200 đồng, MBB tăng 50 đồng, VPB tăng 150 đồng, TCB tụt sâu hơn và số còn lại đứng im.

Đặc biệt là buổi chiều dòng tiền vào các mã ngân hàng khác ngoài VCB khựng lại đáng kể. MBB khớp lớn nhất sau VCB trong nhóm cũng chỉ giao dịch thêm 77 tỷ đồng, BID giao dịch thất vọng, chưa tới 32 tỷ đồng.

Ngoài VCB, VN-Index buổi chiều cũng được hỗ trợ từ các trụ khác là GAS, tăng thêm 0,57% so với phiên sáng, VIC tăng thêm 0,33%, HPG tăng thêm 1,53%. Rổ VN30 so với phiên sáng ghi nhận 17 mã tăng cao hơn, 9 mã giảm. VN-Index đóng cửa tăng 0,99% so với tham chiếu tương đương đi thêm được 0,36% so với phiên sáng. Mức tăng này hơi yếu vì các trụ cũng đã tỏ ra mệt mỏi do phiên sáng tăng tốt, chiều khó bật cao hơn được nếu không có dòng tiền lớn hơn.

Thanh khoản khớp lệnh chiều nay của thị trường chỉ tăng được 1% so với phiên sáng, nhưng đó là do có ROS thường giao dịch nhiều về cuối phiên. Phần còn lại của thị trường thực ra là giảm hơn 10% so với phiên sáng.

Thị trường phiên chiều cũng chỉ đủ sức duy trì giá tốt ở nhóm blue-chips, còn các mã vừa và nhỏ không có cải thiện. Độ rộng lúc đóng cửa của HSX chỉ có 138 mã tăng/164 mã giảm, trong khi cuối phiên sáng là 136 mã tăng/145 mã giảm. Chỉ số Midcap đã không thể tăng được còn Smallcap tăng 0,03% yếu hơn phiên sáng.

Như vậy mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay thực tế đã kém phiên sáng, chỉ có chỉ số tăng cao hơn và nhóm VN30 tốt hơn. Trong nhóm Vn30 thì đà tăng cũng đã có dấu hiệu chững lại ở nhóm dẫn dắt và VN-Index phải trông cậy vào các cổ phiếu trụ riêng lẻ.

Một yếu tố có thể coi là đáng mừng hôm nay là khối ngoại dừng bán ròng và quay lại mua ròng khoảng 70 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu. Riêng cổ phiếu HSX được mua ròng khoảng 129 tỷ đồng, chứng chỉ quỹ E1 bị bán ròng 16 tỷ. Tuy nhiên các giao dịch mua ròng mạnh nhất lại không ở blue-chips, mà tại CMG, CTI, KBC, PVD. Có HDB, MSN, BID và VHM cũng được mua ròng khá. Phía bán ròng có VRE và HPG đều trên 1 triệu cổ phiếu. STB, POW, VJC, PVT, DXG, SSI, LHG cũng bị bán khá lớn.