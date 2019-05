Chứng khoán sáng 2/5: Sức ép cổ phiếu ESOP, BVH bị bán tháo

Thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài đúng vào lúc thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh do thất vọng với quyết định của Fed. Tuy nhiên mọi sự chú ý tập trung vào cổ phiếu BVH khi giá giảm sàn xuống thấp nhất 8 tháng.

Diễn biến phiên sáng nay không có nhiều điểm nhất. Trạng thái thận trọng vẫn duy trì mặc dù thanh khoản đã có cải thiện nhẹ. VN-Index chỉ xanh được đúng vài phút đầu phiên, sau đó toàn thời gian là giảm. Mức giảm cũng không mạnh, sâu nhất chỉ số rơi xuống 976,37 điểm, mất 0,33% và kết thúc phiên sáng ở 977,65 điểm, giảm 0,2%.

Giao dịch đáng chú ý nhất sáng nay là BVH giảm giá hết biên độ, rơi xuống mức 82.400 đồng, thấp nhất trong vòng 8 tháng. BVH thậm chí mất thanh khoản, hết buổi sáng giao dịch 126.230 đơn vị nhưng đang có tới gần 1,81 triệu cổ phiếu tranh bán giá sàn.

Nguyên nhân khiến giá BVH đột ngột sụp đổ là BVH điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang chuyển nhượng tự do đối với 60% lượng cổ phiếu ESOP từ năm 2018. Giá mua ESOP khoảng 35.000 đồng nhưng hiện giá trên sàn lên tới 82.400 đồng theo mức sàn hôm nay. Nhà đầu tư đã tranh nhau bán tháo BVH vì lo sợ lượng cổ phiếu khổng lồ sẽ bị tống ra trong thời gian tới.

BVH không nằm trong danh mục VN30 nhưng cũng là cổ phiếu khá lớn trong VN-Index. Mức giảm sàn sáng nay khiến vốn hóa của BVH bốc hơi tới trên 4.300 tỷ đồng, trở thành cổ phiếu tạo sức ép lớn nhất cho chỉ số này.

BVH đã rơi vào nhịp giảm ngắn hạn từ đầu tháng 3 nhưng cho tới phiên cuối cùng tháng 4 giá mới giảm gần 9,87%. Phiên hôm nay giá rơi đột biến 7%, là phiên giảm hết biên độ đầu tiên kể từ cuối tháng 5/2018.

Ngoài diễn biến bất ngờ của BVH, thị trường nhìn chung giao dịch không có gì đặc biệt. VN30-Index vẫn đang tăng nhẹ 0,13% với 17 mã tăng/11 mã giảm. Cổ phiếu ngân hàng đang yếu nhất với VPB giảm 0,52%, VCB giảm 1,33%, TCB giảm 1,04%, HDB giảm 0,36%, CTG giảm 0,71%, BID giảm 0,43%, TPB giảm 0,23%. Hai mã tăng là EIB tăng 0,88% và MBB tăng 1,15%. Nhóm trụ giảm có thêm VHM giảm 0,54%, HPG giảm 0,3%.

Phía tăng, VNM tăng 0,92%, GAS tăng 0,89% là đáng kể nhất. Ngoài ra có VRE tăng 0,42%, VJC tăng 1,29%, SAB tăng 0,38%, MSN tăng 0,23%. Các mã này kéo VN30-Index hiệu quả hơn hẳn so với VN-Index và là nguyên nhân chính giúp chỉ số VN30 vẫn đang còn xanh.

Như vậy blue-chips cơ bản vẫn có số mã tăng áp đảo số giảm và đang cố gắng giữ nhịp cho các chỉ số. Phần lớn các cổ phiếu khác giao dịch đuối rõ rệt. Độ rộng chung của HSX chỉ là 96 mã tăng/169 mã giảm. Có tới trên 100 mã đang giảm quá 1%.

Sàn HNX cũng đang có chỉ số HNX30 tăng 0,29% với 9 mã tăng/17 mã giảm. PVS tăng 2,58%, VCG tăng 1,54%, PVI tăng 1,73% đang là các trụ chính. HNX-Index giảm nhẹ 0,11% với 45 mã tăng/60 mã giảm.

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ dài đã không thật sự khả quan khi độ rộng thu hẹp rất nhanh. Mặc dù BVH có ảnh hưởng lớn tới VN-Index, nhưng nguyên nhân chính cũng là do đà tăng giá của blue-chips không duy trì được lâu. Không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt nổi bật nào, dầu khí cũng chỉ có GAS là đáng kể, trong khi nhóm Vin thì VIC tham chiếu, VHM giảm, VRE tăng nhẹ. Cổ phiếu ngân hàng quá yếu mà VCB đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2019.

Điểm tích cực là thanh khoản đã gia tăng. Hai sàn khớp 1.628,8 tỷ đồng, tăng gần 29% so với sáng phiên trước. Gần 9% mức giao dịch này thuộc về ROS và cổ phiếu này đang giảm 1,78% so với tham chiếu. Rổ VN30 giao dịch tăng 26% về giá trị thì cũng chủ yếu là do ROS, cổ phiếu chiếm 20% giao dịch cả rổ.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cân bằng sáng nay, bán ra trên HSX 268,5 tỷ đồng và mua 269,1 tỷ đồng. VN30 mua 121,8 tỷ, bán 112,9 tỷ đồng. HNX bán 9 tỷ, mua 4 tỷ đồng.