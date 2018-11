Chương trình nghệ thuật kỉ niệm 72 năm Báo Công an nhân dân

Vào 20h ngày 24/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu cơ, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề "Giữ trọn lời thề" nhân kỷ niệm 72 năm ngày Báo Công an nhân dân phát hành số đầu tiên (1/11/1946 - 1/11/2018).

Chương trình có sự đồng hành giúp đỡ của các đơn vị: Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.

"Giữ trọn lời thề" là chương trình nghệ thuật ca ngợi Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu nhưng được chuyển tải đa dạng và sinh động trên sân khấu. Ngoài các ca khúc về người chiến sĩ công an còn có rất nhiều tiết mục, ca khúc ca ngợi quê hương đất nước đẹp tươi được chuyển tải trong chương trình. Tầm nhìn xa trông rộng của các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an đã gây dựng, phát triển báo chí cách mạng nói chung, Báo Công an nhân dân nói riêng được cụ thể hóa qua từng giai đoạn trưởng thành và lớn mạnh của Báo, kể từ những ngày đầu mới thành lập cho đến hôm nay.

Cùng với các thước phim tư liệu, các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, do các giọng ca nổi tiếng biểu diễn, người xem và cả đội ngũ người làm Báo v có dịp ôn lại 72 năm xây dựng và trưởng thành của Báo gắn với quá trình phát triển, lớn mạnh không ngừng của lực lượng Công an nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc không chỉ được tôn vinh trực tiếp trong nội dung chính của chương trình mà còn là được tôn vinh gián tiếp qua nhiều "kênh" thông tin khác.

Đó là những cống hiến, hy sinh thầm lặng, những chiến công của lực lượng Công an nhân dân hiện diện qua từng trang báo Công an nhân dân được thực hiện bằng sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ những người làm Báo Công an nhân dân qua các thời kỳ, từ báo Công an mới năm 1946, Nội san Rèn luyện những năm 1948 - 1957, Nội san Công an nhân dân (1957 - 1965), Tuần báo Công an nhân dân (1965 - 1981)… cho đến Báo Công an nhân dân như quy mô lớn như hiện nay.

Ở đó, trong suốt hành trình 72 năm qua, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên, Báo Công an nhân dân đã có những bước trưởng thành, phát triển vượt bậc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Báo cũng vinh dự là một trong những cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đạt giải Báo chí toàn quốc - Giải báo chí quốc gia lớn nhất nhiều chục năm trở lại đây.

Sự quan tâm thường xuyên, chăm sóc đặc biệt của lãnh đạo nhiều thế hệ là nguồn cổ vũ to lớn đối với lực lượng những người làm Báo Công an nhân dân trong hành trình công tác đầy vất vả, gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào.