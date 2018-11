Cơ hội khi đầu tư dự án biệt thự nghỉ dưỡng với vốn ban đầu gần 1 tỷ

Quỹ đất xây dựng ven biển ngày càng hạn hẹp khiến biệt thự nghỉ dưỡng mặt tiền biển khan hiếm và đội giá. Sự xuất hiện của Flamingo Cát Bà Beach Resort với cơ hội sở hữu trong tầm tay khi nhà đầu tư chỉ cần bỏ số vốn ban đầu chưa tới 1 tỷ đồng đang tạo nên sức hút.

Giá trị của biệt thự trên cao mặt tiền biển

Nghỉ dưỡng kết hợp điều dưỡng, tận hưởng tiện ích phong phú, tiềm năng đầu tư, pháp lý đảm bảo và thuận tiện di chuyển chính là những yêu cầu cơ bản mà khách hàng cần có đối với các địa điểm du lịch trong thời gian gần đây. Do vậy, đây cũng là những yếu tố tiên quyết thúc đẩy khách hàng quyết định đầu tư vào bất kỳ một dự án bất động sản nào.

Biệt thự biển hiện được xếp vào nhóm xu thế chung của bất động sản toàn cầu, phân khúc sở hữu căn nhà thứ hai, bởi nó mang lại hiệu quả khác biệt và luôn đảm bảo sinh lời bền vững.

Tại Việt Nam, xu hướng đầu tư bất động sản ven biển trở thành tất yếu, nhất là ở thị trường miền Bắc - nơi mà trước đây loại hình du lịch nghỉ dưỡng biệt thự biển không phải là thế mạnh.

Trong các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, căn nhà thứ 2 có nhiều loại: biệt thự đồi, biệt thự trung tâm, sân vườn, bờ biển… Tuy nhiên, biệt thự trên cao mặt tiền biển lại thuộc nhánh có sức hấp dẫn hơn hẳn.

Sở hữu vị trí độc tôn tại hai bãi biển được bình chọn đẹp nhất Đông Nam Á là Cát Cò 1 và Cát Cò 2 tại đảo Cát Bà, Flamingo Cát Bà Beach Resort mang đến một tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng trên cao. Sở hữu 3 toà tháp xanh hài hoà: Forest On The Sea, Forest In The Sun, Forest On The Sand, quần thể nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort đã tạo nên không gian trong lành, thoáng đãng, nơi hưởng thụ cuộc sống thượng lưu đích thực.

Với địa thế "lưng tựa núi kỳ vĩ, mặt hướng biển xanh trong", Flamingo Cát Bà Beach Resort ôm trọn tầm nhìn ra vịnh Lan Hạ.

Nổi bật giữa lòng di sản

Thiết kế của biệt thự trên cao tại Flamingo Cát Bà Beach Resort chính là sự thăng hoa của nghệ thuật kiến trúc đương đại, khai thác tối đa lợi thế vẻ đẹp bãi biển và không gian sống giao hòa giữa thiên nhiên với con người.

Tiếp nối thành công của "công trình xanh nhất hành tinh" Forest In The Sky - Flamingo Cát Bà Beach Resort kiến tạo 3 toà tháp với kết cấu được "phủ xanh" bởi cây lớn và hoa hồng.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp này không chỉ là lời giản cho "bài toán" chơi gì tại Cát Bà với hệ thống dịch vụ tiện ích lôi cuốn như: bể bơi vô cực nước khoáng bốn mùa, hệ thống bar trên cao - bar bãi biển, nhà hàng Á - Âu đẳng cấp, Trung tâm giải trí mua sắm…., nơi đây còn là nơi duy nhất mang đến cơ hội nghỉ dưỡng kết hợp điều dưỡng cho du khách với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp và Trung tâm Khoáng nóng Onsen chuẩn Nhật Bản. Nhờ những giá trị về cả kiến trúc và dịch vụ, Flamingo Cát Bà Beach Resort được đánh giá là một sản phẩm hiếm có trong lòng di sản thiên nhiên tại Hải Phòng.

Tại Flamingo Cát Bà Beach Resort, các căn biệt thự mặt tiền biển có thiết kế phong phú với nội thất sang trọng chuẩn 5 sao. Điểm đáng chú ý của dự án này chính là mức ưu đãi tài chính lên tới 60% giá trị hợp đồng cùng lãi suất 0% trong vòng 24 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân, kết hợp cùng chính sách nhận trước 3 năm lợi nhuận cam kết, giúp nhà đầu tư dễ dàng sở hữu bất động sản đáng giá chỉ với chưa tới 1 tỷ đồng.

Điều này lý giải vì sao giữa xu hướng đầu tư dài hạn như hiện nay, Flamingo Cát Bà Beach Resort đang đứng trong top lựa chọn của các nhà đầu tư.