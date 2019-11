Cơ hội trải nghiệm biệt thự triệu đô tại Khu đô thị Dương Nội

Vào lúc 9h00 ngày 10/11 tại đường Lê Quang Đạo kéo dài, Khu đô thị Dương Nội (Tố Hữu - Hà Đông) sẽ diễn ra sự kiện trải nghiệm biệt thự An Vượng Villa và An Phú Shop-villa. Đây là sự kiện được đơn vị phân phối tổ chức nhằm giúp khác hàng có những hình dung rõ nét nhất về đẳng cấp sống đích thực tại biệt thự triệu đô Dương Nội.

Những ngày gần đây, khu vực Hà Đông xôn xao về thông tin trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông khai trương vào đầu tháng 12. Với quy mô lớn cùng hình thức vận hành chuyên nghiệp, Aeon Mall mang đến hệ thống vui chơi giải trí đa dạng cùng nguồn sản phẩm chất lượng đến từ các nhãn hiệu uy tín phục vụ nhu cầu của người dân khu vực.

Thực tế cho thấy, ngoài việc mang đến dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí chất lượng, Aeon Mall xuất hiện còn tác động đến việc tăng giá trị các dự án bất động sản của khu vực. Nằm ngay cạnh trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, dự án An Vượng Villa và An Phú Shop-villa thuộc Khu đô thị Dương Nội đang thu hút lượng khách hàng quan tâm lớn.

Đứng trước nhu cầu được tiếp cận trực tiếp những giá trị của biệt thự Dương Nội, đại lý phân phối biệt thự An Vượng Villa và An Phú Shop-villa tổ chức sự kiện trải nghiệm đẳng cấp sống đích thực tại biệt thự triệu đô này.

Với định hướng phát triển trở thành khu phố thương mại sầm uất trong Khu đô thị Dương Nội, An Phú Shop-villa nằm tại vị trí chiến lược thu hút khách hàng với lợi thế mặt đường rộng 27m. Biệt thự An Phú Shop-villa có diện tích 162m2 - 202m2, gồm 3 tầng được thiết kế hiện đại với 2 tầng trên để phục vụ sinh hoạt còn tầng 1 dùng để kinh doanh.

Đặc biệt, với thiết kế có lối đi riêng, tách biệt không gian kinh doanh tại tầng 1 với không gian sinh hoạt, chủ nhân của An Phú Shop-villa có thể vừa tận hưởng cuộc sống tiện nghi, vừa có nguồn thu nhập bền vững. An Phú Shop-villa thích hợp với rất nhiều lĩnh vực kinh doanh như nhà hàng, siêu thị...

Biệt thự An Vượng Villa có diện tích từ 157m2 - 394m2 gồm 3 tầng với không gian hiện đại thân thiện với thiên nhiên. Sở hữu An Vượng Villa là sở hữu không gian sống đẳng cấp cùng giá trị đầu tư vững bền. Bên cạnh việc hưởng tiện ích trực tiếp từ Công viên Thiên Văn rộng 12ha với tâm là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha, An Vượng Villa còn sở hữu mặt đường Ngô Thì Nhậm rộng 40m giao với đường Lê Quang Đạo mở rộng giúp gia tăng giá trị thương mại cho dự án.

Các nhà đầu tư phân tích, việc biệt thự An Phú Shop-villa và An Vương Villa nằm ngay cạnh trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông chắc chắn là một lợi thế lớn về giá trị tăng lời địa tô và giá trị thương mại. Nhưng những giá trị này còn được đánh giá cao nhờ dự án nằm tại vị trí phát triển chiến lược của khu vực Hà Đông.

Theo đó, tọa lạc tại trung tâm của 3 quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoài Đức, An Phú Shop-villa và An Vượng Villa có cơ hội tiếp cận với khoảng 1,5 triệu người trong vòng bán kính khoảng 15 phút di chuyển. Đáng nói hơn, với hệ thống giao thông huyết mạch được phát triển liên hoàn giúp cư dân quanh khu vực dễ dàng di chuyển đến dự án.

Điển hình, đường Lê Quang Đạo kéo dài đi qua Khu đô thị Dương Nội được quy hoạch với trục đường nối từ điểm đầu là Khu đô thị Thành phố Giao Lưu cạnh Bộ Công An sẽ kết nối lượng cư dân lớn từ khu vực Mỹ Đình. Theo đó, như cư dân tại Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình, Bộ Ngoại giao, các bộ ngành khác cũng như cư dân tại một số dự án lớn như: Toàn nhà The Matrix One cao 73 tầng, Vinhome Mễ trì 2… dễ dàng tiếp cận với dự án thông qua tuyến đường này với chiều dài chỉ khoảng 3km.

Cùng với đó, các tuyến đường Ngô Thì Nhậm, Đường Sa Đôi đang được triển khai nối Khu Đô thị Dương Nội với Đại Lộ Thăng Long. Hay tuyến đường vành đai 3,5 nối tiếp đường Lê Trọng Tấn mở rộng triển khai sẽ liên thông đến quốc lộ 32 và kết nối đến Mê Linh giúp cư dân tại các vùng phụ cận di chuyển đến dự án một cách dễ dàng.

Bên cạnh đó, với các tuyến đường lớn như Tố Hữu - Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn - Quang Trung cùng hệ thống giao thông công cộng như BRT, Đường trên cao Cát Linh - Hà Đông kết nối dễ dàng cư dân từ các khu vực Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Cầy Giấy… đến dự án vui chơi, giải trí và mua sắm.

Chủ đầu tư cho biết, khi đặt cọc thành công biệt thự An Phú Shop-villa được tặng gói nội thất lên tới 900 triệu đồng. Đối với dự án An Vượng Villa, khi đặt cọc thành công khách hàng có cơ hội sở hữu ưu đãi lên đến 1 tỷ 400 triệu đồng. Đặc biệt, tại sự kiện, 5 khách đặt cọc đầu tiên tại mỗi dự án sẽ được nhận quà tặng trị giá 150 triệu đồng/căn/dự án.

