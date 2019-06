Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm việc với EVNNPC

Ngày 18/6/2019, theo chương trình làm việc của Bộ Công Thương, đoàn công tác do ông Tô Xuân Bảo - Phó cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) làm Trưởng đoàn đã đến làm việc và kiểm tra tình hình triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía Tổng công ty có bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó tổng giám đốc thường trực EVNNPC, ông Mai Quang Hùng - Trưởng Ban An toàn EVNNPC, ông Đàm Quang Hưng - Phó trưởng Ban An toàn, ông Trần Anh Vũ - Phó giám đốc Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Bắc, ông Nguyễn Tiến Kiên - Phó trưởng Ban Truyền thông EVNNPC.

Tại buổi làm việc, thay mặt Tổng công ty, đoàn công tác đã được ông Mai Quang Hùng - Trưởng Ban An toàn EVNNPC báo cáo khái quát tình hình triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động tại EVNNPC trong những năm qua.



Theo đó, Tổng công ty đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống tai nạn lao động và nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp trong sản xuất kinh doanh điện năng; Không để xảy ra sự cố chủ quan tại các đợn vị, giảm thiểu các thiệt hại về người và vật chất khi có sự cố khách quan trong công tác Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Chủ động xây dựng phương án, diễn tập giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đối với lưới điện.

Đồng thời, nhanh chóng khắc phục các sự cố nhằm đóng điện trở lại sớm nhất cho phụ tải, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động khi thực hiện kiểm tra, khắc phục sự cố mưa bão; Thực hiện công tác quản lý rủi ro và ứng cứu khẩn cấp; Quản lý chặt chẽ các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp nhằm giảm thiểu các điểm vi phạm và không để phát sinh vi phạm hành lang mới.



Ngoài ra, EVNNPC đã tập trung tuyên truyền cho người dân, các hộ sản xuất kinh doanh khu vực có đường dây điện cao áp đi qua nhằm ngăn chặn sự cố lưới điện và giảm thiểu mất an toàn điện trong dân…

Để thực hiện tốt những nội dung an toàn vệ sinh lao động đó, hàng năm, EVNNPC đã tổ chức định kỳ công tác huấn luyện quy trình an toàn điện theo Thông tư số 31/2014/TT-BCT và quy trình an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.



Đồng thời, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc triển khai công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP cho các cán bộ cấp NPC quản lý; Thực hiện diễn tập xử lý sự cố, diễn tập an toàn, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực đặc thù miền núi và đồng bằng ven biển để đảm bảo sẵn sàng xử lý sự cố, cũng như phối hợp với nhiều nhóm công tác trên lưới điện một cách an toàn nhất.

Ngoài ra, Tổng công ty đã đặc biệt quan tâm tới công tác trang bị, quản lý trang thiết bị dụng cụ kỹ thuật an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân cho các Tổ, Đội, Trạm và các cá nhân công nhân trực tiếp lao động; Kiểm soát chặt chẽ các nhóm công tác trên lưới điện thông qua phầm mềm quản lý an toàn do EVNNPC xây dựng; Tổ chức lễ phát động, diễu hành, các buổi tọa đàm tại các địa phương về công tác an toàn vệ sinh lao động, các kỹ năng sống, sinh hoạt an toàn cũng như chế độ chính sách về công tác an toàn - bảo hộ lao động…



Do đó, trong những năm gần đây, công tác an toàn vệ sinh lao động của EVNNPC đã không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, năm 2018, Tổng công ty đã không để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan trong công tác sản xuất kinh doanh điện năng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tô Xuân Bảo - Phó cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại EVNNPC, với điểm nổi bật là năm 2018, toàn Tổng công ty đã không để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan trong công tác sản xuất kinh doanh điện năng.

Đồng thời, ông Tô Xuân Bảo đề nghị Tổng công ty tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới, qua đó sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27 tỉnh khu vực miền Bắc.