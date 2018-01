Đất nền biệt thự duy trì sức hút trên thị trường

Thị trường bất động sản vừa trải qua một năm sôi động với nhiều đánh giá tích cực từ các cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia. Trong đó, sức hút đất nền, biệt thự vẫn chưa có xu hướng giảm và tiếp tục khẳng định được vị trí của riêng mình.

Theo báo cáo của Savills, trong quý 3/2017, tổng nguồn cung thị trường biệt thự, liền kề đạt 39.126 căn, tăng 3,5% theo quý và 16,9% theo năm. Tổng lượng giao dịch đạt 1.143 căn giảm 12,7% so với quý trước nhưng tăng gần gấp đôi theo năm. Lượng giao dịch phân khúc liền kề được ghi nhận chiếm 53% tổng lượng giao dịch. Từ quý 4/2017 đến 2018, sẽ có khoảng hơn 2.800 căn được tung ra thị trường.

Điểm mặt những dự án đất nền, biệt thự cao cấp tạo điểm sáng trên thị trường, có không ít tên tuổi nằm trong các khu đô thị hiện đại tại khu vực phía Tây thành phố... Với đặc trưng là khu vực mới phát triển với diện tích đất rộng rãi, các khu đô thị thuộc khu vực này được thừa hưởng ưu thế "đất vàng" khi hàng loạt các cơ quan, trụ sở lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa của thành phố được hình thành.

Trong đó, đáng chú ý là Khu đô thị Dương Nội do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư với quỹ đất rộng gần 200ha và vị trí đắc địa bậc nhất khu vực. Ở đây, cư dân vừa dễ dàng di chuyển hòa vào làn giao thông tấp nập đến các khu vực trung tâm, vừa có được sự yên tĩnh và biệt lập.

Đặc biệt, với định hướng phát triển hướng tới mục tiêu cân bằng năng lượng Zero - Energy, các khu biệt thự trong khu đô thị Dương Nội vừa thân thiện với môi trường giúp chủ sở hữu tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt, vừa đa dạng về loại hình với nhiều sự lựa chọn như: biệt thự thương mại An Phú Shop-villa; biệt thự song lập, đơn lập, liền kề cao cấp An Khang Villa.

Được đầu tư bài bản và quy mô, An Phú Shop- villa và An Khang Villa có mật độ xây dựng chiếm 60%, sở hữu cảnh quan xanh. Cụ thể, công viên Thiên Văn học rộng 12ha với diện tích mặt nước, vườn tuổi thơ rộng hơn 2.000m2 với đa dạng hạng mục giải trí cho trẻ em được kiến tạo ngay trong khu đô thị Dương Nội sẽ đáp ứng nhu cầu sống an lành, hạnh phúc cho cư dân.

Khác với những dự án biệt lập, quy hoạch riêng lẻ, An Khang Villa và An Phú Shop-villa thừa hưởng hệ thống an ninh chất lượng toàn khu đô thị, đảm bảo được không gian riêng tư cho chủ sở hữu với những đơn vị quản lý uy tín.

Cùng với đó, cư dân dễ dàng tiếp cận với những tiện ích hiện đại, chất lượng trong bán kính 3km như: trung tâm thương mại Aeon Mall; hệ thống bệnh viện uy tín: Viện quân y 103, bệnh viện Y học cổ truyền, bệnh viện đa khoa Hà Đông; hệ thống trường học liên cấp công lập và dân lập với giáo trình giảng dạy đa dạng như trường quốc tế Olympia, trường quốc tế Nhật Bản, trường liên cấp Lê Qúy Đôn...

Đại diện sàn phân phối An Phú Shop-villa cho biết, từ tháng 7 đã có rất nhiều cư dân đã chính thức sở hữu và rục rịch chuẩn bị cho những kế hoạch an cư và kinh doanh tại An Phú Shop-villa.

