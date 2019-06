Dĩ An sắp thành phố, giá nhà đất tăng nhanh

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị thông qua đề án thành lập thành phố Dĩ An. Thông tin này khiến thị trường bất động sản Dĩ An sôi động chưa từng có.

Thị trường bất động sản Dĩ An đón hàng loạt tin vui

Chiều 25/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua Đề án thành lập thành phố Dĩ An.

Tờ trình này cho biết thị xã Dĩ An đã đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc tỉnh về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc, được công nhận là đô thị loại III theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Được biết, việc thành lập thành phố Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở chuyển nguyên trạng về diện tích, địa giới hành chính, dân số.

Trước thông tin thông qua đề án thành lập thành phố Dĩ An, hàng loạt công trình trọng điểm cũng lần lượt được khởi công, khai trương.

Cụ thể, đầu tháng 6, cả Dĩ An xôn xao với thông tin sắp khai trương Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên. Thông tin này chưa kịp lắng xuống, thị trường Dĩ An lại tiếp tục thêm sôi động trước thông tin Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550, trung tâm Dĩ An, Bình Dương. Được biết, hạng mục này thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh DT743, quy mô đầu tư 6 đến 8 làn xe, kết hợp cầu vượt và cải tạo nút giao Sóng Thần.

Hàng loạt tin vui liên tiếp ồ ạt công bố, tạo thành đòn bẩy khiến thị trường bất động sản Dĩ An sôi động chưa từng có.

Thị trường địa ốc Dĩ An sôi động chưa từng có

Từ năm 2012–2018, tâm điểm của thị trường bất động sản Bình Dương tập trung tại 2 điểm Thuận An và Tp. Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2019, Dĩ An vượt mặt 2 điểm nóng trên, trở thành khu vực sôi động nhất của thị trường bất động sản Bình Dương trong năm 2019.

Nửa đầu năm 2019, thị trường Dĩ An ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt dự án lớn như: Charm City (DCT Group); Bcons Suối Tiên, Bcons Garden (gần 2,000 căn hộ của công ty Bcons); Opal Boulevard (hơn 1,400 căn hộ của Tập Đoàn Đất Xanh). Theo thống kê, lượng cung căn hộ của Dĩ An trong 6 tháng đầu năm 2019 chiếm 70% lượng cung của toàn Bình Dương.

Ngoài lượng cung kỉ lục, giá căn hộ khu vực này cũng tăng đột biến. Đầu tháng 6, một tập đoàn địa ốc có trụ sở tại Bình Thạnh (Tp.HCM) đã công bố ra thị trường dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng, trong địa phận Dĩ An (Bình Dương), đã cán mức 30 triệu/m2 (chưa VAT).

Đáng chú ý trong loạt dự án được công bố tại Dĩ An trong 6 tháng đầu năm 2019 là dự án Charm City do DCT Partners Việt Nam (DCT Group) làm chủ đầu tư. Đầu tháng 6, chủ đầu tư DCT Group đã công bố dự án ra thị trường với 500 căn hộ cao cấp có giá ưu đãi đợt đầu dự kiến chỉ từ 1,1 tỷ/căn, các căn hộ của Charm City có diện tích từ 49-95m2. Đây là mức giá được đánh giá là khó tìm đối với phân khúc căn hộ cao cấp tại Dĩ An.

Tháng 6/2019 DCT Group vừa công bố dự án Charm City ra thị trường với 500 căn hộ cao cấp

Charm City hiện là từ khóa hấp dẫn của thị trường bất động sản Dĩ An khi có Trung tâm thương mại Vincom Plaza 6 tầng trong khuôn viên dự án với các tiện ích: hai tầng mua sắm trung cao cấp, khu foodcourt với hàng chục nhà hàng đa phong cách, siêu thị Vinmart, Vinpro, rạp chiếu phim Lotte Cinema 1.500 m2. Hiện tại, khu Trung tâm thương mại Vincom Plaza đã xây xong phần thô, sẽ đưa vào vận hành trong quý 4/2019.

Ngoài Trung tâm thương mại Vincom Plaza, Charm City còn mạnh tay chi gần trăm tỷ để phát triển chuỗi tiện ích cao cấp như: Sky Garden trên độ cao hơn 100m kết hợp cùng hệ thống Chill Bar, nhà hàng đa phong cách trên đỉnh tòa nhà, tổ hợp hồ bơi liên hoàn 2.000 m2 với 3 hồ bơi: khu hồ bơi ốc đảo gần 1.000 m2; khu hồ bơi tràn có quy mô gần 500m2, và khu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng rộng gần 500m2, cùng hàng loạt các dịch vụ chuyên nghiệp phục vụ giới chuyên gia.

Không chỉ phân khúc căn hộ, cả phân khúc đất nền tại Dĩ An cũng sôi động chưa từng có. Đầu năm 2018, giá đất mặt tiền DT743 trong bán kính 500m quanh ngã tư 550 rơi vào vào khoảng 30 triệu đồng/m2, đến thời điểm đầu tháng 6/2019, giá đất đã được đẩy lên trên 45-50 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, khu vực quanh Vincom Plaza và Charm City còn được giao dịch với mức giá 45-50 triệu/m2, tăng gấp rưỡi với cùng kỳ năm trước. Các tuyến đường lớn phía sau Vincom Plaza Dĩ An, như N1, N2, giá đất hiện tại đã vào khoảng 40-45 triệu/m2, tăng khoảng 40% so với trước Tết.

Ấn tượng nhất, các căn shophouse quanh Vincom Plaza, trong khuôn viên dự án Charm City, mặc dù chưa mở bán được một năm, nhưng đã tăng gần 2 tỷ mỗi căn.