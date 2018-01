Điểm nhấn 5S tại Flamingo Cát Bà Beach Resort

Vốn được biết đến từ trước là một resort có vị trí đẹp bên bãi biển, tháng 11/2017, Flamingo Cát Bà Beach Resort (nằm tại thị trấn Cát Hải, thành phố Hải Phòng) chính thức được Flamingo Group đầu tư với quy mô lớn hơn, hướng đến một quần thể phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao.

Bao quanh là núi, trước mặt là biển, dự án được đánh giá hưởng lợi thế từ sự đa dạng của hệ sinh thái Cát Bà, bãi tắm Cát Cò 1 và 2, ôm trọn toàn quang cảnh núi và vịnh Lan Hạ, nơi vẫn còn những nét đẹp hoang sơ của vịnh Hạ Long.

Thêm vào đó, lễ thông xe cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, vào ngày 2/9/2017 đã mở ra một tiềm năng phát triển cho Cát Bà.

Ngày 25/11/2017, Flamingo Group chính thức khởi công dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort. Lễ ra mắt dự án ngày 16/12/2017 tại khách sạn 5 sao Daewoo, Hà Nội cũng đã để lại nhiều những ấn tượng với khách hàng tham dự.

Flamingo Cát Bà Beach Resort sở hữu ba tòa nhà: Forest On The Sea, Forest In The Sun và Forest On The Sand. Flamingo Group đã lấy 5 chữ S làm cầu nối cho dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort: sky (bầu trời), sun (mặt trời), sand (cát), sea (biển), star (vì sao).

Dự án có nhiều loại hình biệt thự phong phú được "may đo" cho từng phong cách chủ nhân, với diện tích từ 40 m2 đến hơn 2.000 m2, cùng 999 vườn treo cây và hoa.

Một điểm nổi bật ở Flamingo Cát Bà Beach Resort là tổ hợp dịch vụ tiện ích 5 sao khép kín trên cao với quy mô lớn, được đầu tư với công nghệ tiên tiến, đáp ứng các nhu cầu lưu trú, ẩm thực, tổ chức sự kiện, vui chơi, giải trí, thư giãn và chăm sóc sức khỏe.