Dự án The Legend sẽ bàn giao đúng cam kết với cư dân

Chủ đầu tư và nhà thầu, dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân đang đẩy nhanh tiến độ để bàn giao nhà theo đúng kế hoạch và chào đón những cư dân đầu tiên trong qúy 2/2018. Với tiêu chuẩn như khách sạn 5 sao, The Legend là điểm nhấn nổi bật trong khu vực phía Tây Hà Nội.

Toạ lạc tại vị trí đắc địa của quận Thanh Xuân, một trong những khu vực năng động nhất của Hà Nội, The Legend đang tạo nên một diện mạo mới.

The Legend là dự án chung cư đầu tiên của Công ty Đại Việt Trí Tuệ, chính vì thế chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết. Theo đại diện chủ đầu tư, dự án không chỉ được chú trọng về kiến trúc, tiện ích, The Legend muốn mang tới cho khách hàng tiêu chuẩn sống cao cấp với những trang thiết bị vận hành hiện đại do nhà thầu uy tín thi công.

Điều này được thể hiện rõ trong cam kết về tiến độ cũng như các tiện ích đi kèm, nhằm mang tới cho cư dân một cuộc sống tiện nghi trên thị trường bất động sản.

Để bàn giao nhà đúng tiến độ phải kể tới sự quản lý của chủ đầu tư nhưng không thể không nhắc tới nhà thầu. Lựa chọn nhà thầu chính xác sẽ quyết định thành công của dự án, những đơn vị có năng lực, có thương hiệu là điều kiện đảm bảo cho các dự án về đích đúng hẹn.

Bằng kinh nghiệm của nhà thầu xây lắp, Phục Hưng cùng chủ đầu tư đã đưa ra những kế hoạch thi công hợp lý để The Legend không chỉ đẹp về thiết kế, tốt về thi công mà còn có giá thành phù hợp với thị trường.

Nhà thầu cơ điện Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma Việt Nam có hơn 12 năm kinh nghiệm và 100 dự án làm nhà thầu cơ điện cho dự án. Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM làm nhà thầu nhôm, kính, đây là một trong những nhà thầu nhôm kính uy tín nhất thị trường hiện nay. Công nghệ quản lý của tòa nhà cũng hướng đến sử dụng năng lượng thiên nhiên và công năng phù hợp, đảm bảo môi trường xanh, nhằm tạo ra không gian và tiện ích phục vụ chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch Đại Việt Trí Tuệ chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ tạo nên một ngôi nhà khang trang với thiết kế đẹp, mà còn mang đến không gian sống an toàn cho cư dân".

Với dự án này, chủ đầu tư chú trọng đến các thiết kế, lựa chọn trong từng vật liệu và khẳng định chất lượng quản lý như vận hành, an ninh và an toàn cao nhất như thiết bị cung cấp nước sạch, sen vòi Grohe, hệ thống kính hộp 3 lớp của Xingfa, điều hoà Multi thương hiệu Mitshubishi, hệ thống xử lý nước thải tiêu chuẩn A, công nghệ quản lý tòa nhà BMS.

Mỗi căn hộ được hoàn thiện đầy đủ nội thất như sàn gỗ, cửa gỗ chống cháy, đầy đủ thiết bị vệ sinh, bình nóng lạnh, điều hòa, tủ bếp, bếp từ, máy hút mùi, tủ quần áo âm tường, tủ giầy, hệ thống chuông cửa hình ảnh…

Bên cạnh không gian sống thời thượng tại căn hộ The Legend, cư dân còn trải nghiệm nhiều tiện ích ngay trong tòa nhà. Nổi bật là bể bơi bốn mùa và phòng tập gym, trung tâm spa, dịch vụ và mua sắm, nhà trẻ ở tầng trệt kết nối với sân chơi của trẻ em.

Hệ thống 10 thang máy xuyên suốt sử dụng thẻ từ giúp giao thông của cư dân trong tòa nhà thuận tiện. Sảnh đón nằm ở vị trí chính giữa của dự án, hướng ra mặt đường Ngụy Như Kon Tum.

The Legend cũng là dự án hiếm hoi tại Hà Nội đảm bảo đủ chỗ để xe ôtô cho tất cả các căn hộ khi dành 2 tầng hầm và 50% diện tích của 3 tầng đế làm chỗ đỗ xe cho cư dân.