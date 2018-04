Facebook chi gần 9 triệu USD bảo vệ Mark Zuckerberg

Dù chỉ nhận lương 1 USD/năm và không có cổ phiếu thưởng, người sáng lập, CEO Facebook Mark Zuckerberg lại có hóa đơn du lịch và an ninh tốn nhiều triệu USD. Các khoản này được Facebook chi trả toàn bộ.

Năm 2017, ông chủ Facebook đã đi du lịch tới 30 bang của Mỹ để thực hiện mục tiêu cá nhân với chi phí cho chuyến đi là 1,52 triệu USD. Trong khi đó, chương trình bảo vệ an toàn cho Zuckerberg trong năm ngoái cũng tốn của Facebook 7,32 triệu USD. Đây là mức chi phí an ninh cho CEO cao nhất trong số các công ty niêm yết tại Mỹ và lớn gấp 37 lần so với thu nhập trung bình năm của nhân viên Facebook.

Tuy nhiên, công ty này không coi đây là đãi ngộ cho "sếp". Mạng xã hội lớn nhất thế giới yêu cầu Zuckerberg di chuyển bằng máy bay riêng như một phần trong chương trình an ninh nhằm đảm bảo an toàn trước những nguy cơ phát sinh trực tiếp từ việc là người sáng lập, CEO và chủ tịch công ty.

"Ban giám đốc Facebook tin rằng khoản tiền chi vào việc đảm bảo an toàn cá nhân cho Zuckerberg là hoàn toàn xứng đáng", một người phát ngôn của Facebook cho biết. "Chúng tôi đưa ra các biện pháp an ninh này là vì chính lợi ích của công ty bởi Zuckerberg đóng vai trò quan trọng đối với Facebook và chúng tôi tin rằng những chi phí này là phù hợp và cần thiết".

Năm 2017, lương thưởng trung bình của một nhân viên Facebook là 240.430 USD. Trong đó, mức cao nhất thuộc Giám đốc hoạt động Sheryl Sandberg với 25,2 triệu USD.

Chế độ đãi ngộ như chi trả cho việc di chuyển bằng máy bay riêng vì mục đích cá nhân, tham gia câu lạc bộ, hệ thống an ninh và bảo vệ tại nhà... cho các CEO là điều phổ biến tại các công ty lớn.

Chi phí trung bình năm vào những hoạt động cá nhân cho CEO của các công ty trong nhóm S&P 500 là khoảng 187.000 USD và duy trì quanh mức này trong vài năm gần đây, theo dữ liệu thống kê của Bloomberg. Trong khi đó, tổng thưởng trung bình cho "sếp" các công ty này đã tăng lên khoảng 15 triệu USD, tăng 27% kể từ năm 2010.

Năm ngoái, tập đoàn Las Vegas Sands Corp. chi 3,97 triệu USD để bảo vệ an toàn cho CEO Sheldon Adelson và gia đình ông. Còn tập đoàn Anadarko Petroleum chi 32.035 USD phí câu lạc bộ cho CEO R.A. Walker, còn Noble Energy Inc. trả 9.512 USD phí thành viên cho CEO David Stover trong năm ngoái với kỳ vọng họ sẽ mang về các mối quan hệ kinh doanh và thương vụ làm ăn từ đây.