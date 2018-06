Flamingo Cát Bà Beach Resort - cơ hội đầu tư tiềm năng

Tọa lạc tại bãi biển Cát Cò đẹp nhất Đông Nam Á, Flamingo Cát Bà Beach Resort hội tụ đủ lý do để trở thành một cơ hội đầu tư của khách hàng.

Từ trước đến nay, khi nhắc đến các khu Resort cao cấp bên bờ biển, người ta sẽ nghĩ ngay đến thị trường miền Trung và miền Nam vốn nổi tiếng với các bãi biển trải dài tuyệt đẹp. Tuy nhiên, điều này lại là một trở ngại đối với giới bất động sản miền Bắc khi có ý định đầu tư hoặc lên kế hoạch nghỉ dưỡng bất chợt bởi khoảng cách địa lý.

Điều này đã được giải quyết với sự ra đời của Flamingo Cát Bà Beach Resort - khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tọa lạc trên bãi biển Cát Cò (Cát Bà) - bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á theo bình chọn của Tạp chí Thrillist.

Với ba tòa nhà Forest On The Sea, Forest In The Sun, Forest On The Sand, Flamingo Cát Bà Beach Resort như ba cánh rừng nhiều hoa hồng trên 999 vườn treo Babylon trên trời.

Kiến trúc xanh được nâng lên một tầm cao mới với kỹ thuật mang các cây lên trên tầng cao chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, đem đến một không gian xanh như vườn mặt đất, song khách hàng vẫn tận hưởng được tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn vịnh Lan Hạ.

Không chỉ thế, đến với Flamingo Cát Bà Beach Resort, khách hàng được tận hưởng dịch vụ 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, với hàng trăm tiện ích trên mọi lĩnh vực: lưu trú tại biệt thự trên cao, Seva Spa & Beauty Destination chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, ẩm thực Á-Âu với chuỗi nhà hàng cao cấp, Câu lạc bộ thể thao dưới nước mạo hiểm khám phá thiên đường nghỉ dưỡng bên bờ biển, đường dạo trên cao SkyWalk mang đến trải nghiệm mới lạ, bể bơi vô cực nối liền trời biển, chuỗi bar…

Thị trường đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đang rơi vào vùng bão hòa khi liên tiếp rất nhiều các dự án mọc lên với những đặc điểm tương đồng về mặt xây dựng lẫn chính sách. Khách hàng đôi khi rất khó để có được cái nhìn chuẩn xác về từng loại dự án nếu không tìm hiểu kỹ thông tin và xu hướng của thị trường.

Trong bối cảnh đó, Flamingo Cát Bà Beach Resort có thể coi là điểm sáng cho nhà đầu tư khi hội tụ các đặc điểm làm nên một khu nghỉ dưỡng khác biệt, đặc biệt là tại khu vưc miền Bắc vốn "hiếm hoi" các Resort biển xứng tầm.

Khi nhu cầu nghỉ dưỡng ngày một tăng, những nhà đầu tư biết đón đầu xu hướng sẽ chọn cho mình một phương án đầu tư tối ưu với chất lượng dịch vụ xứng tầm và vị trí đẹp ngay gần Hà Nội như Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Chủ đầu tư Flamingo Group đã "mạnh tay" đưa ra chính sách trả trước 5 năm tiền thuê lên tới 40% giá trị biệt thự. Khách hàng có thể yên tâm về việc khoản tiền đầu tư của mình sinh lãi đều đặn và lâu dài, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 60% giá trị biệt thự trong vòng 24 tháng kể từ ngày giải ngân.

Một ưu đãi đặc quyền của chủ biệt thự Flamingo Cát Bà Beach Resort là sẽ sở hữu ngay 04 thẻ All In Passport Diamond, tận hưởng không giới hạn 365 ngày mỗi năm với 156 dịch vụ 5 sao đỉnh cao trên toàn hệ thống Flamingo Group và tặng thêm 7 ngày trải nghiệm hoàng gia tại biệt thự tương đương.

Đặc biệt, trong tháng 6/2018, khách hàng sở hữu biệt thự Flamingo Cát Bà Beach Resort sẽ được tặng ngay chuyến du lịch châu Âu hào hoa hay Nhật Bản cổ kính trị giá lên tới 90 triệu đồng.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0988 00 2323

Website: http://flamingocatbabeachresort.com.vn/