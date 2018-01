Flamingo Luxury Villa - sức hút của biệt thự nghỉ dưỡng

Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất trong tổng thể dự án Flamingo Đại Lải Resort, biệt thự Flamingo Luxury Villa tạo được dấu ấn trên thị trường bởi phong cách kiến trúc sinh thái hòa quyện với cảnh quan tự nhiên, hội tụ hệ thống dịch vụ đồng bộ, các giá trị sống sang trọng và chính sách đầu tư hấp dẫn dành cho khách hàng.

Là một thương hiệu uy tín, biệt thự nghỉ dưỡng tại Flamingo Đại Lải Resort không chỉ đem đến một cuộc sống tiện nghi mà còn cam kết lợi nhuận lâu dài với các dòng biệt thự: Luxury Skylake Villa, Hoàng Oanh Villa và Lakeview Villa.

Đối với Luxury Skylake Villa, Hoàng Oanh Villa và Lakeview Villa là các biệt thự nghỉ dưỡng mà khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp.

Đặc biệt, nhằm mang đến cho khách hàng có nhiều cơ hội sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng, ngày 14/1 vừa qua trong sự kiện trải nghiệm dịch vụ All In Passport Diamond, Flamingo Đại Lải Resort dành tặng khách hàng sở hữu biệt thự những món quà có giá trị: tặng nhiều ngày nghỉ miễn phí tại biệt thự tương đương ở Flamingo Đại Lải Resort; tặng cây Bonsai cổ thụ và hiếm lạ trị giá lên tới 1 tỷ đồng; hộ chiếu All In Passport Diamond với gần 160 tiện ích 5 sao miễn phí (Trung tâm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp Seva Wellness & Beauty Destination; sân golf và tennis hay các trò chơi sôi động như đua thuyền, lướt ván, thuyền buồm, xe đạp nước) và ngân hàng Vietcombank hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 60% giá trị hợp đồng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Luxury Skylake Villa nằm trên bán đảo kề sân golf, bao quanh bởi mặt nước trong xanh. Biệt có không gian sân vườn nhiệt đới được mở rộng lên tới gần 620m2, hội tụ nhiều giống hoa hồng quý hiếm đến từ nhiều nơi trên thế giới và các giống hồng cổ bản địa Việt Nam.

Tại Hoàng Oanh Villa, đây là sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và phong cách kiến trúc xanh trên thế giới, vừa hài hoa giữa cảnh quan tự nhiên, vừa kiến tạo không gian xanh tại từng biệt thự.

Với diện tích lên đến 400m2, Hoàng Oanh Villa trở thành không gian cho những cuộc đoàn tụ gia đình.

Bên hồ Đại Lải, những căn biệt thự Lakeview có diện tích 250m2. Lakeview Villa gồm các căn biệt thự gỗ, ghép nối với căn biệt thự 2 tầng mang chất liệu bản địa, thân thiện với môi trường. Với tầm nhìn phóng khoáng, không khí mát mẻ và trong lành, nơi đây là sự lựa chọn cho nhu cầu nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng.

Sở hữu không gian thiên nhiên rộng lớn tới 123ha, Flamingo Đại Lải Resort là khu nghỉ dưỡng giành 38 giải thưởng uy tín về kiến trúc và bất động sản nghỉ dưỡng.