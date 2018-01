Gần 200 biệt thự Flamingo Cát Bà Beach Resort đã có chủ

Ngày 7/1 vừa qua tại khách sạn JW Mariott, Hà Nội, lễ mở bán chính thức dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort đã thành với gần 200 căn biệt thự trên cao đã được khách hàng, nhà đầu tư đăng ký sở hữu thành công.

Ngay từ lễ ra mắt cuối tháng 12/2017, dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort đã thu hút thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Ứng dụng triết lý kiến trúc xanh một cách sáng tạo, với công nghệ xanh hiện đại, Flamingo Cát Bà Beach Resort được mệnh danh là "cả tòa nhà là một cánh rừng, cả tòa nhà là một vườn hoa".

Tọa lạc trên diện tích 77.843m2 với vị trí đắc địa trên bãi biển đẹp nhất của Cát Bà: Bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 - nơi được xem thiên đường nghỉ dưỡng trước biển, cùng tầm nhìn đắt giá ôm trọn quang cảnh núi và Vịnh Lan Hạ, quần thể phức hợp nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới.

Với những lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan, hạ tầng đầu tư cũng như triết lý kiến trúc xanh đã trở thành thương hiệu của Flamingo Group, lễ mở bán Flamingo Cát Bà Beach Resort tiếp tục trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Nhân dịp ra mắt dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort, khách hàng có cơ hội nhận được hộ chiếu "All In Passport Diamond", tận hưởng miễn phí không giới hạn từ 156 dịch vụ đẳng cấp 5 sao tại toàn bộ các dự án thuộc hệ thống tập đoàn Flamingo Group.

Bên cạnh đó những chính sách ưu đãi về thanh toán, cùng ưu đãi tài chính linh hoạt từ ngân hàng Vietcombank sẽ giúp khách hàng sở hữu dễ dàng biệt thự Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Được thừa hưởng thành công của tòa nhà Forest In The Sky tại Đại Lải, tổ hợp Flamingo Cát Bà Beach Resort là tác phẩm kiến trúc khổng lồ với ba tòa nhà như ba khu rừng trên cao: Forest On The Sea, Forest In The Sun, Forest On The Sand.

Dự án được đầu tư nhiều về công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, ẩm thực, tổ chức sự kiện, vui chơi, giải trí, thư giãn và chăm sóc sức khỏe của khách hàng.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0988 00 2323.

Website: http://flamingocatbabeachresort.com.vn