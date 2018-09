Gần 80% căn hộ toà HR1 dự án Eco-Green Saigon đã có chủ

Ngày 9/9/2018 vừa qua, lễ giới thiệu tòa HR1 dự án Eco-Green Saigon đã diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 khách hàng và gần 80% căn hộ được giao dịch thành công.

Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn và nhà ở cao cấp Eco-Green Saigon do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn đầu tư được chính thức giới thiệu ra thị trường vào sáng 9/9/2018. Sự kiện thu hút hơn 1.000 khách hàng giao dịch với kết quả bán hàng đạt gần 80%.

Eco-Green Saigon là khu phức hợp hạng sang và quy mô lớn đến 14,36ha, bao gồm các loại hình đầu tư như: Căn hộ chung cư, khách sạn cao cấp, thương mại, dịch vụ, văn phòng và Shophouse.

Được triển khai trong 5 năm, dự án bao gồm 7 tòa căn hộ, cao 35 tầng, có từ 2 - 3 tầng hầm, cung ứng ra thị trường khoảng 4.000 căn hộ. Chỉ xây dựng 30% diện tích, 70% còn lại dành cho mảng xanh và tiện ích nên Eco-Green Saigon đảm bảo được không gian sống xanh an lành cho cư dân.

Đặc biệt, Eco-Green Saigon là dự án hiếm hoi tại Tp.HCM cạnh hai công viên đô thị lớn đó là công viên Hương Tràm (công viên trung tâm quận 7) rộng 22ha liền kề dự án và công viên Eco Green nằm ngay lõi trung tâm của dự án rộng 3,5ha.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, quận 7, Tp.HCM, dự án Eco-Green Saigon có lợi thế nổi bật về kết nối hạ tầng giao thông. Thông qua hàng loạt các tuyến đường huyết mạch như đại lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phú Mỹ, cầu Tân Thuận 2... cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố như quận 1, quận 2, quận 4 và các khu vực vành đai Tp.HCM.

Không chỉ sở hữu liên kết vùng thuận tiện, vị trí của dự án còn kết nối cư dân với hàng loạt dịch vụ chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế như Trung tâm Thương mại SC Vivo City, Crescent Mall, Bệnh viện FV, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC); Đại học RMIT, Trường Quốc tế Canada, Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS)…

Bên cạnh việc được thừa hưởng những tiện ích ngoại khu từ vị trí trung tâm, Eco-Green Saigon còn sở hữu hệ thống dịch vụ tiện ích được đầu tư chất lượng cao để phục vụ môi trường sống khép kín, chuẩn mực như: trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn chất lượng quốc gia; công viên nội khu, trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện; phòng tập gym, yoga, hồ bơi, khu vực BBQ, cafe, siêu thị, khu vui chơi trẻ em...

Trong đó, được khởi công từ tháng 4/2018, trường tiểu học Kim Đồng được chủ đầu tư Xuân Mai Sài Gòn xây dựng vượt tiến độ và bàn giao cho nhà trường trước khi bắt đầu năm học mới 2018 - 2019. Trường tiểu học Kim Đồng có diện tích 8.000m2 nằm ngay trong khuôn viên dự án cao 4 tầng với 30 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng (nhà đa năng, phòng ăn, phòng tin học, ngoại ngữ…) với thiết kế khoa học, hiện đại, đầy đủ cơ sở vật chất, đạt yêu cầu trường chuẩn quốc gia.

Mặt khác, tại Eco-Green Saigon, các tòa nhà được thiết kế với 3 cạnh tạo hình như những cánh quạt gió khổng lồ mang đến gió tự nhiên cho mọi căn phòng trong căn hộ. Nhờ thiết này nên gần 100% căn hộ đều là căn góc có 2 mặt thoáng. Mỗi phòng trong căn hộ đều có cửa sổ, bancon, thoáng đãng.

Với sự đa dạng trong diện tích căn hộ từ 50 - 95m2, có từ 2 đến 3 phòng ngủ, Eco-Green Saigon được đánh giá là phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng từ khách hàng độc thân thành đạt, những gia đình trẻ, hộ gia đình nhiều thế hệ.

Tất cả căn hộ tại Eco-Green Saigon đều được trang bị đầy đủ vật liệu hoàn thiện và hệ thống nội thất cao cấp đến từ những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như thiết bị vệ sinh Duravit, Hansgrohe, Grohe, điều hòa Daikin, bếp và máy hút mùi Teka, thiết bị điện Schneider, sàn gỗ công nghiệp 12mm, kính hộp Solar Control chống nóng, chống ồn...

Phát biểu tại Lễ giới thiệu, ông Cao Việt Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn chia sẻ: "Eco-Green Saigon là dự án đầu tiên, chúng tôi triển khai tại thị trường Tp.HCM, với nhiều tâm huyết và khát vọng lớn. Xuân Mai Saigon mong muốn xây dựng một công trình tầm cỡ, một thành phố xanh đáng sống cho cư dân Tp.HCM. Đây là bước đệm quan trọng để chúng tôi khẳng định tên tuổi tại thị trường BĐS sôi động nhất cả nước này."

Dự án được thiết kế concept bởi Plus Architecture Australia, thiết kế văn phòng bán hàng và căn hộ mẫu bởi Bruce Henderson Architects, Australia; TTID Corp, thiết kế cảnh quan bởi LandMarks Co., Ltd, thiết kế kết cấu bởi Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế Xuân Mai (XMT), tổng thầu EPC bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng (Xuân Mai Corp.), thi công móng, cọc bởi Công ty Bình Định Việt Nam và Công ty An Phong. Dự kiến, tòa HR1 được bàn giao vào quý 3/2020.