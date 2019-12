GAS lên kế hoạch năm 2020 lợi nhuận sau thuế 8.294 tỷ đồng

Lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (HOSE: GAS) cho biết, năm 2019 GAS hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.



Cụ thể, GAS vượt mức kế hoạch sản lượng từ 6% - 44%; kế hoạch tài chính từ 20% - 56% (về đích trước kế hoạch từ 2 -3 tháng trước). Trong đó, tổng doanh thu năm 2019 đạt 76.558 tỷ đồng (nhờ sản lượng tăng và có thêm hợp đồng bao tiêu khí cung cấp cho nhà máy điện…, chênh lệch giá dầu thực tế cao hơn giá dầu kế hoạch – giá dầu bình quân trong năm là 64 USD/thùng); lợi nhuận trước thuế 13.945 tỷ đồng.



Nguồn: GAS 2019

Năm 2019, ước tính GAS đóng góp vào ngân sách Nhà nước và Tập đoàn PVN là 5.242 tỷ đồng; GAS cũng là đơn vị Top đầu trong Tập đoàn PVN có chỉ số tài chính khả quan như tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 23%; lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 58%; nợ phải trả/Tổng tài sản 24%.



GAS có 8 thành viên là các công ty con và công ty liên kết gồm PV GAS South, PV GAS North, PV GAS D, CNG, PV Coating, PV Pipe, PV GAZPROM, LNG. Năm 2019 có 3/8 đơn vị thành viên của GAS có tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ trên 15% như PV GAS D, CNG và PV GAS South. Đồng thời, lĩnh vực bán lẻ LPG chiếm 24% thị phần toàn quốc; lĩnh vực bán khí thấp áp, CNG chiếm 100% thị phần toàn quốc.



Năm qua, GAS đã khởi công dự án chứa LNG 1 MMTPA Thị Vải nằm trong chuỗi dự án khí điện LNG Thị Vải – Nhơn Trạch; hoàn thành ký EPC dự án thu gom vận chuyển khí Sao Vàng – Đại Nguyệt; hoàn thành ký EPC dự án NCS2 giai đoạn 2.



Về kế hoạch năm 2020, GAS lên kế hoạch sản lượng khí ẩm đưa vào bờ là 9.760 triệu m3 chủ yếu đến từ 3 mỏ Nam Côn Sơn, PM3 – Cà Mau và Cửu Long; khí sản xuất và tiêu thụ 9.255 triệu m3 cho khí khô; 55.000 tấn condensate; 1.300.000 tấn LPG công ty mẹ.

Nguồn: GAS 2019

Trên cơ sở đó, GAS xây dựng kế hoạch tổng doanh thu 66.163 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ 64.055 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8.294 tỷ đồng, riêng công ty mẹ là 8.135 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch tiếp tục ở mức 30%.



Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được xây dựng trên cơ sở giá dầu bình quân trong năm là 60USD/thùng, tỷ giá 23.500 đồng/USD.



Liên quan đến giá dầu, lãnh đạo GAS cho biết, trong năm 2019, giá Brent trung bình đạt khoảng 64 USD/thùng, giảm khoảng 10% so với năm 2018, nguyên nhân giảm chủ yếu do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. GAS dự báo trong năm 2020, giá Brent vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và dự kiến ở mức 63 – 65 USD/thùng.



Đối với LPG, giá CP trung bình đạt 438 USD/tấn, giảm khoảng 19% so với CP năm 2018. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do xu hướng giá dầu năm 2019 giảm và nguồn cung LPG từ thị trường Mỹ xuất khẩu vào thị trường châu Á ngày càng tăng.



Liên quan đến việc Tập đoàn PVN giảm vốn tại GAS, theo lãnh đạo GAS, đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Tập đoàn PVN sẽ thực hiện lộ trình cổ phần hóa tiếp theo trong năm 2020.