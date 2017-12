Giấc mơ “an cư” của người trẻ, bao giờ thành hiện thực?

Khi đối mặt với hàng ngàn hệ lụy khác nhau của nhà thuê thì nỗi khát khao có một mái ấm cho riêng mình càng "cháy bỏng" hơn bao giờ hết. Nhưng với mức tích lũy chưa cao thì giấc mơ "an cư" của người trẻ không biết bao giờ thành hiện thực?

Các thành phố lớn tại Việt Nam luôn có lượng dân số rất lớn, ngoài tăng dân số tự nhiên thì lượng dân nhập cư đến thành phố làm dân cư thành phố tăng lên rất nhanh, đặc biệt là các thành phố lớn như Biên Hòa hoặc Tp.HCM.



Tại Biên Hòa và khu vực phía Đông Tp.HCM, nơi đây tập trung nhiều dân nhập cư làm việc tại các khu công nghiệp lớn. Giải pháp thuê nhà vẫn là lựa chọn bắt buộc của đại đa số người trẻ, bởi họ có mức tích lũy chưa cao, không đủ để sở hữu 1 căn nhà cho riêng mình.

Tiền thuê nhà tăng liên tục, tiền điện tiền nước với mức giá bất hợp lý, không gian ẩm thấp, diện tích sử dụng chung luôn dơ bẩn, tình trạng cúp điện cúp nước diễn ra liên tục, mới loay hoay đã tới hạn trả tiền thuê nhà, mất quá nhiều thời gian đưa con đi học, mặt bằng cư dân tại các khu nhà trọ khá phức tạp… quá nhiều nỗi lo trong khu nhà trọ chật hẹp làm trì trệ cuộc sống của giới trẻ.

Vì nhu cầu thuê phòng trọ của người dân lớn nên hầu hết các chủ phòng trọ không bao giờ thiếu khách. Theo thông lệ cứ 1 năm các dãy phòng trọ sẽ thay đổi giá một lần. Không chỉ giá thuê phòng trọ không được kiểm soát mà giá điện nước cũng nhiễu loạn theo ý chủ kinh doanh, gánh nặng kinh tế cho khoản thuê nhà không hề nhỏ.

Khát khao thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên "nhà trọ" của người trẻ dù có cháy bỏng thế nào thì nan đề về tài chính luôn là thách thức lớn đối với họ và cả với chủ đầu tư. Vậy, bao giờ nan đề ấy được giải để giấc mơ "an cư" của người trẻ thành hiện thực?

Hiện thực hóa giấc mơ "an cư" cho người trẻ

Sở hữu một nơi chốn an cư lý tưởng là mơ ước của đa phần các gia đình trẻ đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn. Nhưng thực tế, không phải ai cũng có khả năng biến điều đó thành sự thật. Bài toán đặt ra cho nhóm khách này là làm sao có thể cân đối giữa khả năng tài chính có hạn và việc sở hữu được không gian sống mơ ước; đồng thời vẫn đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình.

Chia sẻ về điều băn khoăn này, anh Gia Kiên (Kỹ sư, quận 9) cho biết: "Đối với những người trẻ như chúng tôi, nếu không có sự giúp đỡ của gia đình thì việc bỏ ngay ra hơn 1 tỷ đồng để mua căn hộ không phải là chuyện đơn giản. Với vốn tích lũy không nhiều, nếu có thể trả góp từ từ, mức đóng ban đầu khoảng vài trăm triệu thì còn khả dĩ".

Theo khảo sát, khu Đông Tp.HCM đang có nhiều dự án được tung ra thị trường thuộc phân khúc tầm trung như: Him Lam Phú An, Moonlight Residences, Lavita Charm (Hưng Thịnh), Flora Kikyo (Nam Long), Saigon Gate Way (Công ty BDS Hiệp Phú), Centum Wealth (Thủ Đức House), hay ông lớn VinGroup cũng sẽ tung ra dự án Vincity…với mức giá từ 1,3 đến 1,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nổi trội trong số các dự án mới tung ra thị trường có thể kể đến Samsora Riverside (Samland) đang được Đất Xanh Premium phân phối.

Tọa lạc tại cửa ngõ khu Đông Sài Gòn (hướng từ ngã ba Tân Vạn vào đến đầu Suối Tiên), đây là dự án căn hộ khá đặc biệt khi có điểm dừng ngay tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Khi đi vào hoạt động, tuyến Metro sẽ giúp rút ngắn khoảng cách từ Samsora đến khu vực trung tâm thành phố, chỉ còn khoảng 20 phút.

Đặc biệt, thu hút khách hàng đến với Samsora Riverside chính là mức giá mềm cùng phương thức hỗ trợ thanh toán linh hoạt, gỡ bỏ nỗi lo tài chính cho giới trẻ.

Đại diện nhà phát triển dự án Samland cho biết, giá bình quân mỗi căn hộ Samsora Riverside là 700 triệu/căn 2 phòng ngủ. Để sở hữu, người mua sẽ thanh toán khoản chi phí ban đầu 140 triệu, tương ứng với 20% giá trị căn hộ. Phần còn lại, ngân hàng Á Châu (ACB), TP Bank, Ngân hàng Việt - Nga sẽ hỗ trợ vay vốn, thời gianh thanh toán dài hạn từ 10 – 20 năm.

Giá bình quân mỗi căn hộ Samsora Riverside là 700 triệu/căn 2 phòng ngủ.

Mỗi tháng, người mua sẽ trả cả gốc và lãi chỉ khoảng 5-6 triệu đồng - tương ứng với giá tiền thuê một căn hộ hiện nay, khách hàng đã có thể sở hữu 1 căn hộ của riêng mình.

Với chi phi phí như vậy nhưng dự án vẫn đảm bảo được các tiện ích nội khu như: hồ bơi, spa, gym, siêu thị, công viên, khu nướng BBQ, nhà trẻ chuẩn quốc tế, phòng khám đa khoa, hệ thống camera an ninh, hầm giữ xe….phục vụ tối đa nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Giá mềm, tiện ích đồng bộ, vị trí đắc địa nên không khó hiểu khi vừa tung ra thị trường dự án đã tạo sức hút với thị trường bất động sản khu Đông.

Cụ thể, sáng ngày 23/12/2017, Công ty Cổ phần Địa Ốc Sacom (Samland) đã chính thức tổ chức lễ động thổ và khai trương nhà mẫu dự án Samsora Riverside. Đây là một trong những sự kiện bất động sản nổi bật trong những tháng cuối năm 2017 thu hút hơn 300 khách hàng tham dự.

Nhân viên tư vấn Đất Xanh Premium cho biết: "Khách hàng khi đến đây tìm hiểu căn hộ, chỉ cần tư vấn về vị trí, giá, tiện ích và phương thức thanh toán thì không cần mất quá nhiều thời gian để khách hàng đặt cọc bởi một căn hộ "tiện đường, tiện nghi và tiện cả thanh toán" là những điều kiện để người trẻ thực hiện giấc mơ "an cư" của mình".