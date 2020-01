Giám đốc cấp cao Prudential: Thành công chỉ thuộc về người không bỏ cuộc!

Hơn 10 năm gắn bó, Anh Bùi Quang Nam - Giám đốc cấp cao bộ phận phát triển kinh doanh toàn quốc - kênh đại lý của Prudential - đã cùng đội ngũ tư vấn viên, nhân viên đóng góp không nhỏ cho những bước đi tiên phong và thành công của Prudential.

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh tự hào với những thành tựu mà Prudential đạt được, góp phần phát triển thị trường bảo hiểm. Anh còn là người truyền cảm hứng cho hàng ngàn tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ và các thế hệ nhân viên kế cận trong công việc.

"Cái nôi" chắp cánh cho những ước mơ

Gia nhập Prudential ở tuổi 30, anh Nam mong muốn xây dựng sự nghiệp vững vàng và chăm lo cho gia đình tốt hơn. "Trước đây, thú thực là nếu đặt một tuổi tương đương một triệu đồng tiền lương, tôi muốn lương của mình phải đuổi theo tuổi. Đến giờ, tuổi không đuổi kịp lương nữa", anh cho biết.

Prudential không chỉ giúp anh Nam hiện thực hóa những mong muốn ấy, mà còn tạo động lực để anh nuôi dưỡng hoài bão ngày một lớn hơn. Hơn thế nữa, nơi đây thay đổi nhân sinh quan, giúp anh hiểu được ý nghĩa nhân văn của nghề bảo hiểm, biết dự phòng cho tương lai đồng thời suy nghĩ tích cực để vượt qua khó khăn.

Tuy vậy, con đường dẫn tới thành công không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong hơn 10 năm qua, nhiều lần phải đối mặt với không ít khó khăn lớn, anh Nam chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc: "Chúng tôi luôn tâm niệm: Nếu bạn chọn việc khó và nỗ lực vượt qua được nó, phần thưởng sẽ rất xứng đáng và bạn sẽ rất tự hào về thành quả có được".

Giai đoạn chuyển đổi mô hình "Dịch vụ khách hàng hoàn hảo" vào năm 2015 được xem là kỉ niệm đáng nhớ đối với anh. Dù gặp nhiều khó khăn từ những ngày đầu của dự án, nhưng với quyết tâm bám sát mục tiêu, nỗ lực thuyết phục các Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý đầu tư hàng tỉ đồng chuyển đổi mô hình, anh và các đồng nghiệp đã hoàn thành tốt đẹp dự án trước hạn.

Mô hình mới đã không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn trở thành niềm tự hào của lực lượng tư vấn viên và nhân viên văn phòng tổng đại lý, từ đó họ càng tin tưởng và có động lực để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Khát vọng của người truyền "lửa nghề"

Nhắc đến bí quyết giúp đội ngũ tư vấn viên giữ vững "lửa nghề", anh Nam cho rằng nghề tư vấn viên bảo hiểm rất cần được động viên tinh thần, vì đó là công việc chịu nhiều áp lực, dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh, thu nhập là yếu tố quan trọng, nhưng đam mê mới giúp tư vấn viên "cháy" hết mình để vượt qua thách thức.. Vì vậy, bên cạnh công tác huấn luyện đào tạo luôn được Prudential chú trọng, sự hỗ trợ và động viên kịp thời dành cho tư vấn viên cũng giúp họ vững tin, gắn bó lâu dài với công ty.

Để làm được điều đó, anh luôn là tấm gương giữ tinh thần lạc quan, năng động và tràn đầy năng lượng mỗi khi gặp gỡ, tiếp xúc với nhân viên, tư vấn viên và khách hàng. Một trong những câu nói anh Nam thường chia sẻ với đội ngũ nhân viên kinh doanh là: "Những gì tốt đẹp sẽ đến với ai tin tưởng. Những gì tốt hơn sẽ đến với ai kiên trì và điều tốt nhất chỉ thuộc về ai không bao giờ bỏ cuộc".

So với những năm đầu Prudential bước chân vào Việt Nam, giá trị của bảo hiểm ngày nay được cộng đồng nhìn nhận đúng đắn hơn. Tuy nhiên, tỉ lệ người Việt hiểu và tham gia bảo hiểm hiện vẫn thấp so với các nước phát triển, kể cả so với một số nước trong khu vực. "Đây được xem là thách thức nhưng cũng là cơ hội tốt để lực lượng kinh doanh tiếp cận, tư vấn cho khách hàng", vị giám đốc cấp cao khẳng định.

Qua 20 năm phát triển, Prudential đã trở thành thương hiệu tuyển dụng uy tín và phát triển đội ngũ tư vấn viên hùng hậu. Thành công của Prudential đến từ những nỗ lực của tập thể qua nhiều thế hệ nhân viên, tư vấn viên luôn khao khát cống hiến và giữ "lửa nghề".

Bước sang chặng đường mới với cam kết "Hành động vì một cộng đồng người Việt khỏe mạnh và thịnh vượng" từ Prudential, anh Nam cùng đội ngũ sẽ tiếp tục nỗ lực để hiện thực hóa những mong muốn, kì vọng của bản thân cũng như của cả tập thể.