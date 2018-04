Giáo viên toán học thành tỷ phú với startup gia sư

Liu Yachao, Giám đốc điều hành của công ty TAL Education Group - chuyên cung cấp dịch vụ gia sư có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc vừa trở thành tỷ phú USD thứ 2 của công ty nhờ giá cổ phiếu tăng gấp đôi trong một năm qua, hãng tin Bloomberg cho biết.



Theo một báo cáo năm ngoái của HSBC Holdings, phụ huynh Trung Quốc trung bình chi 42,9 USD mỗi năm cho việc học của con cái, trong đó 93% trả cho gia sư riêng. Nhu cầu dịch vụ gia sư lớn đã giúp giá trị vốn hóa của TAL tăng lên 21,1 tỷ USD, cao hơn khoảng 46% so với đối thủ chính New Oriental Education & Technology Group Inc.

Liu Yachao, 36 tuổi, là giáo viên toán đầu tiên gia nhập TAL và trở thành giám đốc bộ phận gia sư trung học vào năm 2005. Sau đó, Liu quản lý bộ phận nghiên cứu và giảng dạy, trường đào đạo giáo viên và trung tâm vận hành mạng lưới trước khi trở thành CEO của công ty. Liu hiện nắm giữ 4,7% cổ phần tại TAL, tương đương giá trị 1 tỷ USD.

TAL cũng có một tỷ phú nữa là người sáng lập Zhang Bangxin - người hiện sở hữu tài sản 6,7 tỷ USD, theo Forbes.

"Doanh thu của TAL tăng mạnh chủ yếu nhờ lượng học sinh đăng ký mới", nhà phân tích Connie Gu của Bocom International nhận định. "Thị trường giáo dục liên cấp đang tăng trưởng rất khả quan, nhờ hệ thống tuyển chọn gắt gao và người dân Trung Quốc luôn sẵn lòng bỏ tiền để có cơ hội leo lên các nấc thang địa vị xã hội".

Ra đời năm 2003, TAL cung cấp dịch vụ gia sư riêng cho học sinh các cấp những môn học từ lịch sử, toán cho tới tiếng Trung, tiếng Anh… với các buổi học từ 90 - 120 phút với mức phí khoảng 20 USD/giờ.

Tính đến năm 2016, công ty này có 1,5 triệu học sinh và cơ sở tại 24 thành phố tại Trung Quốc. Từ năm 2010, TAL bắt đầu cung cấp các lớp học trực tuyến và đưa vào lớp học phát trực tiếp từ năm 2012. Dù chỉ chiếm gần 4% tổng doanh thu vào năm 2015, doanh thu từ các khóa học trực tuyến của TAL đã tăng hơn 1.000% kể từ năm 2011.