Giới nhà giàu Việt chạy đua tìm dự án bất động sản hạng sang giá 140 triệu/m2

Bloomberg mới đây đã có nhận định về sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế là nhân tố khiến giới đầu tư nước ngoài ngày càng "nhòm ngó" nhiều thị trường bất động sản Việt Nam. Trong bối cảnh giá nhà tại nhiều thị trường địa ốc lớn của thế giới, từ London tới Hồng Kông, từ Sydney tới New York, có chiều hướng giảm và thiếu chắc chắn, Việt Nam đang nổi lên thành một địa chỉ đầu tư địa ốc hấp dẫn



Nhà giàu "săn" bất động sản hạng sang tại Tp.HCM



"Dù giá nhà tại Việt Nam đã tăng đều đặn trong 18 tháng qua, nhưng về lâu dài, triển vọng vẫn là tốt. Trong đó, bất động sản hạng sang là một điểm nóng", theo Bloomberg, trong suốt 20 năm, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 6%/năm, bằng cách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài và bắt đầu gỡ bỏ rào cản với khu vực kinh tế tư nhân.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 7%. Điều đó càng thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào bất động sản Việt Nam, cùng với một nhóm người mua trong nước đang phát triển nhanh chóng, mong muốn tích lũy tiền thông qua bất động sản.

Ông Neil MacGregor, Savills Vietnam, khẳng định nguồn cung đất ở các khu vực trung tâm Tp.HCM là rất hiếm, và đây là một lý do khiến người giàu ở Việt Nam rất muốn mua sớm các dự án cao cấp.

Cùng quan điểm, CBRE cho biết giá căn hộ cao cấp tại Tp.HCM đã tăng 17% trong năm 2018 lên mức trung bình 5.518 USD/m2, dự báo giá cả sẽ tăng gần 10% vào đầu năm 2020 lên 6.000 USD mỗi m/2. Các căn hộ giá hợp túi tiền hơn trong thành phố chỉ tăng 1% trong năm ngoái.

Bên cạnh tiềm năng về giá trị gia tăng của tài sản, tiềm năng sinh lợi của phân khúc hạng sang vẫn lạc quan do hạn chế về nguồn cung. Theo ghi nhận của CBRE Việt Nam, phân khúc căn hộ hạng sang có giá trị khai thác từ việc cho thuê đạt 3-6%/năm, đặc biệt mức phổ biến nhất là 4-5%/năm. Top 5 nhóm khách thuê có ngân sách dồi dào đến từ các nước hàng đầu là Nhật, Mỹ, Anh, Singapore và Đức.

Tháp mới Parkview của The Grand Manhattan - cơ hội cho khách "săn" căn hộ hạng sang

Từ đầu năm đến nay, các căn hộ The Grand Manhattan liên tục được nhà đầu tư săn đón nhiệt tình. Dự án đang mở thêm cơ hội cho thị trường khi ra mắt Tháp Parkview mới. Không chỉ sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp về Công viên 23/9 (hơn 9ha) và công viên nội khu của dự án (khoảng 4.200 m2), các sản phẩm ra mắt giai đoạn này đang có nhiều ưu đãi rất hấp dẫn, như: cơ hội sở hữu 01 Chỗ đậu xe định danh, áp dụng lịch thanh toán chỉ 2,9 tỷ đồng trong 28 tháng, ưu đãi 120 triệu đồng (chỉ áp dụng ngày 17/3/2019).

Sở hữu hai mặt tiền đường Cô Bắc và Cô Giang ngay lõi trung tâm quận 1, Tp.HCM, The Grand Manhattan mang đến khoảng 1.000 căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài với giá khởi điểm từ 6.000 USD/m2 (tương đương 140 triệu đồng/m2).

"Thông thường một dự án hạng sang rất khó sở hữu vì mức giá cao và khan hiếm. Tuy nhiên, dự án The Grand Manhattan rất khác biệt với có bài toán tài chính nhẹ nhàng, chỉ thanh toán 2.9 tỷ đồng trong 28 tháng. Điều này đã mở rộng cơ hội sở hữu BĐS khu trung tâm cho rất nhiều người", ông Mike Brown, một nhà đầu tư, chia sẻ.

Anh Hải Long, một khách hàng trong nước cho biết: "Tôi chọn The Grand Manhattan do dự án có vị trí ngay trung tâm quận 1, các "view" ra bờ sông, công viên hoặc nhìn về quận 1 đều rất đẹp. Nhà mẫu thiết kế sang trọng, đường nét chi tiết, không gian thoáng mát, nhiều ánh sáng. Căn hộ có hệ thống Smarthome nên tôi cũng rất ưa thích. Ngoài ra, khả năng sinh lời của The Grand Manhattan khá cao, tôi dự đoán vào khoảng 25-30%".