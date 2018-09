Gói trọn nhu cầu sống trong tổ hợp căn hộ cao cấp Hateco Laroma

Sở hữu căn hộ sang trọng tại trung tâm thành phố từ lâu đã trở thành niềm mơ ước của nhiều người bởi nó không chỉ mang lại cuộc sống tiện nghi thoải mái, mà còn khẳng định vị thế của gia chủ. Và Tổ hợp căn hộ cao cấp - Trung tâm thương mại - Văn phòng Hateco Laroma sẽ biến giấc mơ về một căn hộ được gói trọn nhu cầu sống trở thành hiện thực.

Hateco đã xây dựng hàng loạt các dự án bất động sản tầm trung thành công có thể kể đến như Hateco Hoàng Mai, Hateco Apollo Xuân Phương. Trong đó nổi bật nhất chính là Hateco Laroma - dự án đánh dấu bước chuyển mình của Hateco khi tham gia vào phân khúc bất động sản cao cấp.

Để tạo nên sản phẩm chất lượng được thị trường đón nhận, chủ đầu tư đã bắt tay với các đơn vị thiết kế, thi công và quản lý vận hành uy tín như Finenco Architects, Tập đoàn xây dựng Hoà Bình và Vimeco, CBRE.

Được xây dựng trên diện tích đất 3.153 m2 tại số 4A phường Láng Thượng - vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm quận Đống Đa, dự án Hateco Laroma sở hữu những tiêu chí của cuộc sống tiện nghi. Từ tầm cao của dự án, cư dân có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố mỗi ngày cũng như kết nối thuận tiện đến các khu vực lân cận nơi có cơ sở vật chất hoàn thiện từ ăn uống, vui chơi giải trí đến văn hoá, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ…

Đặc biệt, khi tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng – Voi Phục hoàn thành sẽ giải quyết vấn đề giao thông, cơ sở hạ tầng tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ cho khu vực này. Đường Huỳnh Thúc Kháng nối dài đi qua dự án và hoàn thành đúng thời điểm dự án được bàn giao vào quý 4/2019.

Đây là một thông tin đáng mừng cho cư dân tại Hateco Laroma bởi khi tuyến đường được đưa vào sử dụng sẽ giúp cư dân di chuyển thuận tiện và dễ dàng kết nối đến các tiện ích vùng lân cận.

Với phong cách thiết kế đặc trưng của lối kiến trúc tân cổ điển Italia, Hateco Laroma được kiến tạo nên từ các kiến trúc sư hàng đầu của công ty kiến trúc Finenco Architects. Dự án là sự kết tinh của những đường nét sang trọng và nguy nga cùng lối kiến trúc hiện đại đã tạo nên một tổng thể hài hoà, mang dấu ấn riêng khác biệt và thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân sở hữu.

Với sự đa dạng về diện tích từ 80m2 - 138m2, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn căn hộ phù hợp với nhu cầu của mình, từ gia đình trẻ đến đại gia đình với nhiều thế hệ.

Tổ hợp căn hộ cao cấp - Trung tâm thương mại - văn phòng cao cấp Hateco Laroma sở hữu những tiện ích và dịch vụ được tích hợp tất cả trong một ,đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của mọi thành viên trong gia đình.

Tại đây, cư dân có thể mua sắm trong không gian của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới ngay tại trung tâm thương mại phía dưới toà nhà; đáp ứng nhu cầu làm việc tại khu văn phòng hạng A; trẻ em vui đùa, học tập trong khu vui chơi, nhà trẻ hiện đại; ông bà có thể thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành tại vườn hoa, đường dạo bộ; cùng bể bơi bốn mùa; phòng tập gym, Spa, Cigar Bar & Wine lounge, nhà hàng, hầm rượu phong cách Châu Âu;…

Được trang bị hệ thống an ninh 24/7, hệ thống điện lưới công suất 100%, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại nhằm đảm bảo đem đến một cuộc sống an toàn và an tâm cho cư dân. Và đặc biệt, hàng ngày mọi cư dân sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại trong nội khu bởi hệ thống thang máy tốc độ cao 2m/s giúp việc di chuyển trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Sự kiện ra mắt chính thức dự án sẽ diễn ra vào 9h sang thứ bảy ngày 29/09 tại Khách sạn Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đây là thời điểm tốt nhất để khách hàng có thể sở hữu căn hộ sang trọng, nhiều ưu thế với giá tốt và nhận được nhiều ưu đãi giá trị .

Chủ đầu tư cho biết, 50 khách hàng đầu tiên sẽ nhận được gói quà tặng nội thất trị giá 100 triệu đồng; và gói quà tặng nội thất trị giá 50 triệu đồng cho 50 khách hàng tiếp theo. Đặc biệt, tất cả các khách hàng sở hữu căn hộ Hateco Laroma trong đợt mở bán lần đầu sẽ được miễn phí dịch vụ quản lý căn hộ trong 2 năm kể từ ngày nhận bàn giao.

Đặc biệt, những khách hàng đặt cọc ngay tại sự kiện sẽ được tặng ngay 1 cây vàng SJC. Ngoài ra, những khách hàng tham dự sự kiện có cơ hội bốc thăm 4 giải thưởng vàng SJC giá trị.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0904 67 77 88

Website: http://hatecolaroma.vn

Đại lý phân phối chính thức: MGLand và Đất Xanh Miền Bắc.