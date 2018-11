Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa công bố danh sách 16 dự án bị thu hồi do chậm triển khai.

Các dự án này bao gồm: Dự án xây dựng trụ sở văn phòng làm việc và cho thuê tại số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư; Dự án Xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng làm việc và cho thuê tại 53E phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm do Công ty TNHH MTV Sổ xố Thủ đô làm chủ đầu tư.

Dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa Quang Trung tại Khu đồng Đế Mơ, đường Tam Trinh, phường Yên Sở, Hoàng Mai do Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quang Trung làm chủ đầu tư; Dự án Khu đô thị Monaco Garden - phần ô CC1, CC3, N4 tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại hệ thống quốc tế Nettra làm chủ đầu tư; Dự án Trung tâm thương mại chợ Ngã Tư Sở, quận Đống Đa do Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên tại 13 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế kiểm định và Địa kỹ thuật làm chủ đầu tư; Dự án Khu văn phòng tại 18 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà làm việc và văn phòng cho thuê tại 335 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân do Công ty Cổ phần Xây lắp công nghiệp thực phẩm làm chủ đầu tư; Dự án Khu hỗn hợp văn phòng - thương mại, dịch vụ - nhà hàng và giải trí tại số 153 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ do Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH làm chủ đầu tư.

Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Vai Réo tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng làm chủ đầu tư…

Trước đó, ngày 27/08/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo về việc rà soát 39 dự án dừng triển khai, chậm triển khai, trong đó báo cáo 16 dự án đã thực hiện xong việc chấm dứt hoạt động dự án.

Ngày 2/10/2018, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo đối với 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động nêu trên: Giao sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện các thủ tục xử lý khác có liên quan theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện liên quan tiếp tục rà soát, báo cáo UBND Thành phố cho phép công bố danh mục các dự án chấm dứt hoạt động tại các lần tiếp theo.