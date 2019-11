Hạ tầng “kích cầu” bất động sản cao cấp phía Tây Nam Hà Nội

Với định vị quy hoạch trở thành "trung tâm mới" của Hà Nội, khu vực cửa ngõ phía Tây thủ đô đã và đang được đầu tư cải tạo, mở rộng hàng loạt trục đường chính, dự kiến sẽ hoàn thành đồng bộ trong vòng một vài năm tới. Đây là điều kiện tiên quyết để các dự án bất động sản cao cấp khu vực này phát triển.

Hạ tầng phát triển tạo đà cho bất động sản Tây Hà Nội phát triển

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011, phía Tây Hà Nội đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ để trở thành trung tâm tài chính, kinh tế mới của thủ đô.

Chính vì lẽ đó, phía Tây vừa có các tuyến đường kết nối với lõi đô thị và các quận nội đô khác, vừa có nhiều các trục đường lớn kết nối khu vực với các thành phố vệ tinh và các tỉnh lân cận.

Đặc biệt phải kể đến Đại Lộ Thăng Long; tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông; trục đường hướng tâm Tố Hữu - Lê Văn Lương cùng tuyến xe bus BRT; đường Trung Văn kết nối Mễ Trì - Mỹ Đình... và nhiều tuyến đường chính đang được mở rộng, nâng cấp khác chạy qua các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ.

Ngoài dự án khu công viên Chu Văn An và 3 hồ điều hòa rộng tới hơn 100 ha được đưa vào sử dụng, đây cũng là khu vực nằm gần các trường học danh tiếng như Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Xã hội và Nhân văn, Bưu chính viễn thông, Học viện An ninh, Kiến trúc… và gần các bệnh viện uy tín: Bệnh viện đa khoa Hà Đông, bệnh viện 103, Xây dựng, Y học cổ truyền Dân tộc Quân đội…

Đặc biệt, phải kể đến sự có mặt của AEON - tập đoàn thương mại bán lẻ Nhật Bản lớn nhất thế giới với trung tâm mua sắm Aeon Mall Hà Đông khai trương vào tháng 12/2019, sẽ thực sự nâng tầm vị thế và hoàn thiện tiện ích đồng bộ khu vực này.

Với hạ tầng đồng bộ cùng hệ thống tiện ích đẩy đủ, bất động sản phía Tây Nam được dự báo sẽ là sự lựa chọn được ưu tiên của người mua nhà thủ đô với rất nhiều các ông lớn đang làm nóng thị trường gần đây. Nổi bật trong số đó khu đô thị ParkCity Hanoi - đang sở hữu vị trí biểu tượng cho không gian đáng sống bậc nhất, là niềm khao khát sở hữu của cộng động cư dân.

ParkCity Hanoi có diện tích 77,4 ha, được quy hoạch hoàn chỉnh và đồng bộ từ hạ tầng giao thông, cảnh quan, tiện ích công cộng, đến thiết kế kiến trúc công trình, biệt thự, căn hộ,…với mục tiêu mang đến một khu đô thị đáng sống nhất phía Tây thủ đô. Sự chào đón của khách hàng khi các tiểu khu biệt thự nhà vườn liền kề Nadyne Gardens, Evelyne Gardens, The Mansions lần lượt được ra mắt chính là minh chứng rõ nét cho những cam kết của chủ đầu tư dự án ParkCity Hanoi.

Park Kiara - Căn hộ giữa "công viên"

Tiếp nối thành công, sắp tới chủ đầu tư dự án ParkCity Hanoi sẽ ra mắt chung cư đầu tiên Park Kiara - sở hữu vị trị trung tâm trong tổng khu.

Park Kiara - dự án chung cư cao cấp đầu tiên của ParkCity Hanoi.

Nằm kế cận khu biệt thự liền kề cao cấp The Mansions, ngay cạnh đại lộ xanh, Park Kiara không chỉ được thừa hưởng toàn bộ hệ thống dịch vụ và tiện ích nội khu vượt trội như: Khu tiện ích 5 sao, The ParkCity Club, trường quốc tế ParkCity Hanoi và Khu phức hợp The Village …mà còn thuận tiện cho việc kết nối với không gian bên ngoài khu đô thị.

Chung cư Park Kiara với tổ hợp 2 toà nhà có chiều cao 31 tầng cung cấp cho thị trường 432 căn hộ, diện tích từ 67.37 m2 đến 255,74 m2, được thiết kế 1 đến 4 phòng ngủ rộng rãi và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Dự án có mật độ đáng ao ước, chỉ 8 đến 9 căn trên một sàn. Mỗi tòa nhà được bố trí 4 thang máy tốc độ cao, đảm bảo sự riêng tư, tiện lợi cho cư dân.

Bên cạnh đặc quyền về không gian sống xanh, và hệ tiện ích - kế thừa từ tổng khu, Park Kiara dành trọn tầng 4 cho tiện ích phục vụ cư dân với bể bơi đẹp, khu tập yoga ngoài trời, vườn nướng BBQ, phòng tập gym..

Đặc biệt, lần đầu tiên trên thị trường, mỗi căn hộ tại Park Kiara được đảm bảo tối thiểu một chỗ đỗ xe ôtô cố định, dành riêng cho từng căn hộ. Đảm bảo đặc quyền nổi bật của cư dân thịnh vượng Park Kiara.

Căn hộ mẫu với loại hình Dual Key (150.9 m2) và 3 phòng ngủ (119.2m2) tại Park Kiara được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi sự công phu, tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Lấy cảm hứng từ nhịp sống năng động tại trung tâm tài chính Manhattan, Mỹ, mô hình Dual Key đề cao tính tiện dụng và sự cân bằng trong không gian sinh hoạt chung và riêng. Đây là loại căn hộ được yêu thích bởi công năng sử dụng vừa thích hợp cho gia đình đa thế hệ, lại là lựa chọn tuyệt vời với gia chủ vừa có nhu cầu sinh sống và vừa muốn cho thuê. Trong khi đó, căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích 119,22m2 là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình đa thế hệ.

* Thông tin chi tiết :

Hotline: 093 679 3338

Webiste: http://parkkiara.com.vn/

Địa chỉ: Khu đô thị ParkCity Hanoi, đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.