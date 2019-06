Hai cán bộ BIDV bị bắt vì lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 50 tỷ

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Lý Quang Huy và Lê Hồng Cường, đều sinh năm 1989 và là cán bộ Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV) Chi nhánh Bỉm Sơn để điều tra, làm rõ hành vi lập hồ sơ khống để lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của ngân hàng BIDV.



Theo cơ quan điều tra, từ năm 2016 đến năm 2018, lợi dụng là cán bộ tín dụng phòng khách hàng cá nhân của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn, Lê Hồng Cường đã làm giả 44 đăng ký ôtô, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vào Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn và lấy ra hơn 36 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Cũng với thủ đoạn như trên, Lý Quang Huy là cán bộ phòng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn đã làm giả 7 đăng ký ôtô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông qua 3 doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung để lập hồ sơ khống để thế chấp vào ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn để chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của ngân hàng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.