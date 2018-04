Hải Phát Land lọt Top 3 sàn giao dịch bất động sản xuất sắc

Hải Phát Land vừa lọt vào Top 3 sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất tại lễ trao giải bất động sản Việt Nam 2018 tổ chức tối ngày 14/4 tại Hà Nội.

Đây là giải thưởng do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức, tôn vinh và ghi nhận những cống hiến của các doanh nghiệp bất động sản có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế.

Trong những năm qua, Hải Phát Land đã phân phối thành công hơn 30 dự án ở nhiều phân khúc khác nhau. Các dự án nổi bật gắn liền với "cái tên" Hải Phát Land như: The Phoenix Garden- Đan Phương, Dream Center Home- 282 Nguyễn Huy Tưởng, Shop house 24h, Tổ hợp TMDV và căn hộ The Pride, Khu đô thị Tân Tây Đô, HPC Landmark 105, Thăng Long Victory, Nhà ở xã hội The Vesta…

Đặc biệt, năm 2017, công ty mở rộng kinh doanh các thị trường chiến lược như Bắc Ninh, Hà Nam ở phân khúc đất nền. Tỷ lệ giao dịch sản phẩm đất nền của Hải Phát Land chiếm tới 52% tổng lượng giao dịch.

Theo ông Vũ Kim Giang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hải Phát, Giải thưởng là lời động viên tích cực đến toàn thể cán bộ nhân viên Hải Phát Land. Trong năm 2018, Hải Phát Land sẽ cố gắng hơn nữa để chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm phía Bắc, miền trung và hướng tới sẽ trở thành đơn vị tiên phong hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản khép kín.