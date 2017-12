Hưng Phát Green Star - đô thị xanh giữa lòng Sài Gòn

Phố thị ồn ào và khói bụi khiến khách hàng khao khát được sở hữu một chốn đi về bình yên. Và giữa lòng Sài Gòn đang xuất hiện một không gian sống xanh mang tên Hưng Phát Green Star.

Tại Sài Gòn "đất chật người đông", con người ta dường như đã "chịu đựng" tới thân quen với những toà cao ốc chọc trời, những dãy nhà san sát bê tông hiếm hoi bóng cây xanh.

Giờ đây, giấc mơ sống xanh, bình yên đã được hiện thực hoá tại dự án Hưng Phát Green Star do Hưng Lộc Phát phát triển. Nét đặc biệt đầu tiên của Hưng Phát Green Star chính là sự hội tụ của những mảng xanh thiên nhiên.

Cụ thể, chủ đầu tư Hưng Lộc Phát đã dành tới hơn 6.600 m2 để làm khu công viên Luna Park 39 tiện ích với điểm nhấn là Hồ Thiên Đường. Tính tổng cộng toàn khu, Hưng Phát Green Star đang sở hữu diện tích cây xanh, mặt nước lên đến 11.000 m2. Đây là một trong những dự án sở hữu không gian xanh lớn nhất Sài Gòn.

Người ta thường ví von một năm Sài Gòn chỉ có 2 mùa: mùa nắng và mùa rất nắng. Nếu tính như vậy thì Hưng Phát Green Star đã thiếu đi những đặc trưng khí hậu Sài Gòn. Theo thiết kế, tại dự ánHưng Phát Green Star, cái nắng nóng của Sài Gòn sẽ lùi lại sau lưng, thay vào đó là sự mát mẻ bởi không gian xanh và từ nước Hồ Thiên Đường.

Đây này một trong những hồ nhân tạo lớn nhất khu Nam Tp.HCM trong lòng dự án. Đây chính là điểm được nhìn nhận là là đắt giá của Hưng Phát Green Star mà hiếm dự án nào có được.

Mong muốn mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, Hưng Lộc Phát đã dành riêng cho mỗi căn hộ những diện tích đất khá lớn để kiến tạo những mảnh vườn nhỏ xinh, điểm tô cho những tổ ấm yên bình.

Tại Hưng Phát Green Star, cư dẫn sẽ được tập yoga giữa không gian xanh, tự trồng rau thuỷ canh sau nhà.

Tại dự án, không gian yên bình, hồ bơi tràn xanh, khu gym & fitness hiện đại, trung tâm vui chơi thiếu nhi vui nhộn hay cụm BBQ ven hồ sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi. Đặc biệt hơn, tại Hưng Phát Green Star, bạn có thể yên tâm để con bạn vui chơi, cuộc sống an lành tại dự án được chủ đầu tư đảm bảo an toàn, thắt chặt an ninh 24/7.

Hồ Thiên Đường, một trong những hồ cảnh quan nhân tạo đẹp và lớn tại quận 7, Tp.HCM.

Được biết, Hưng Phát Green Star toạ lạc trên đường Nguyễn Lương Bằng nối dài, ngay sát Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Dự án có quy mô hơn 5 ha với 111biệt thự nhà phố và hơn 1.000 căn hộđược thiết kế hiện đại, khoa học và thân thiện với thiên nhiên.

Đại diện chủ đầu tư Hưng Lộc Phát, ông Trần Duy Tiến, Phó tổng giám đốc, cho biết: "Không khí Sài Gòn ngày càng ô nhiễm trong sự bê tông hoá. Vì vậy, hơn bất cứ nơi đâu, người Sài Gòn, mà đặc biệt là người giàu tại Sài Gòn rất thèm những không gian sống xanh đúng nghĩa, đó phải là nơi mà hơi thở của máy lạnh được nhường chỗ cho gió trời, tiếng còi xe inh ỏi được nhường cho tiếng chim hót và màu xám của bê tông được thay bằng màu xanh của hoa lá.

Tiền thì người giàu ở Sài Gòn không thiếu, nhưng những không gian yên bình như trên thì Sài Gòn rất hiếm, đó cũng chính là lý do Hưng Lộc Phát muốn đóng góp vào thị trường bất động sản một phiên bản mới và giới hạn tại Nam Sài Gòn".