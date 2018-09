Khai trương căn hộ mẫu Eco Dream từ ngày 15/9

Ngày 15/9/2018, chủ đầu tư dự án Eco Dream sẽ chính thức khai trương căn hộ mẫu với trang thiết bị nội thất cao cấp tại Văn phòng bán hàng dự án, khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, Hà Nội.

Nhân dịp này, khách hàng giao dịch trước ngày 15/9/2018, đặt cọc mua các căn hộ 3 phòng ngủ sẽ được tặng ngay 15 chỉ vàng; Khách hàng sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ được tặng 10 chỉ vàng. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính chỉ cần thanh toán 30% sẽ được hỗ trợ phần tài chính còn lại với mức lãi suất 0%.

Ngoài ra, đến tham dự sự kiện khách hàng còn được bốc thăm các chuyến du lịch đi nước ngoài giá trị lên đến 50 triệu đồng.

Là dự án được triển khai tiếp nối bởi chủ đầu tư dự án Eco-Green City, Eco Dream là sản phẩm tiếp theo được kiến tạo với mong muốn mang đến cho khách hàng một không gian sống xanh, tiện ích hoàn thiện trong khu đô thị hiện đại.

Nằm đối diện công viên Chu Văn An rộng 100ha và dự án The Manor Central Park, cách đường Nguyễn Xiển khoảng 100m, thuộc Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, Eco Dream là dự án cao tầng duy nhất trong khu vực. Dự án có sự kết nối thuận tiện đến các khu vực trọng yếu của thành phố và hệ thống tiện ích ngoại khu đồng bộ như hệ thống trường học, trung tâm mua sắm - giải trí, đặc biệt là công viên Chu Văn An rộng tới 100 ha,… thông qua đường Nguyễn Xiển, Vành Đai 3 trên cao, Thanh Xuân.

Với mong muốn kiến tạo một cuộc sống viên mãn vẹn tròn cho cư dân tương lai, chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Eco Dream đã đầu tư hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ, bao gồm: shophouse, phòng tập gym, yoga, bể bơi ngoài trời, phòng sinh hoạt cộng đồng, vườn trên mái, đường dạo bộ...

Tất cả các căn hộ Eco Dream được thiết kế thông minh, gia tăng giá trị sử dụng. Các căn hộ đều có cửa sổ và ban công thoáng, rộng, tận dụng tối đa ánh sáng, nắng và gió tự nhiên. Đặc biệt, các căn hộ Eco Dream đều được bàn giao hoàn thiện với vật liệu, nội thất cao cấp.

Cụ thể, thang máy đến từ Otis. Sàn phòng khách và phòng ngủ lát gỗ công nghiệp dày 12mm, hệ thống trần thạch cao, sàn gỗ loại dày nhất 12mm, hệ thống cửa bằng gỗ tự nhiên ghép thanh, chống cháy, thiết bị điện Schneider, đèn LED tiết kiệm điện, ánh sáng tự nhiên. Vệ sinh được trang bị đầy đủ bình nóng lạnh, trang thiết bị vệ sinh của Toto.

Riêng phòng ngủ và phòng khách căn hộ Eco Dream trang bị đầy đủ điều hòa Samsung. Các căn hộ tại Eco Dream dù có diện tích không quá lớn, chỉ từ 45 - 98m2, nhưng đều có từ 1-3 lô gia.

Eco Dream với 4 tòa nhà, 27 tầng cao, 2,5 tầng hầm đỗ xe, được thi công với công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới: tấm tường Acotec và công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế (công nghệ PC).

Với mật độ xây dựng 41% trên tổng diện tích đất, do vậy cư dân Eco Dream được sở hữu nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng như công viên cây xanh, khu chăm sóc sức khỏe, sân cầu lông, lối đi dạo, vườn trẻ trong nhà và ngoài trời, đường dạo bộ dưỡng sinh, vườn trên mái… bảo đảm một cuộc sống xanh, cùng không gian sống lý tưởng với những căn hộ xanh mát.

Căn hộ Eco Dream Nguyễn Xiển hiện có giá bán 25,6 triệu đồng/m2, khách hàng sẽ được ngân hàng LienVietPostBank và Vietcombank hỗ trợ cho vay tới 75% giá trị hợp đồng. Như vậy, với số tiền từ 1,6 tỷ khách hàng sẽ sở hữu một 2 phòng ngủ với đầy đủ nội thất và tiện ích phù hợp cho một gia đình hiện đại.

