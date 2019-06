Là Ủy viên Hội đồng Bảo an, Việt Nam sẽ ưu tiên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Ưu tiên của Việt Nam là làm sao tăng cường hơn nữa vai trò của chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế.



Sau khi Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu kỷ lục 192/193, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chia sẻ với báo chí về những ưu tiên của Việt Nam ở vai trò mới này.



Việt Nam đã vừa trúng cử một cách hết sức thuyết phục vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, xin Phó thủ tướng cho biết những ưu tiên của Việt Nam trong đóng góp vào nghị trình của Hội đồng sau khi trúng cử?

Tối 7/6 (giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Đây là một tin hết sức đáng mừng đối với chúng ta, thể hiện các nước coi trọng vị thế, vai trò và uy tín của Việt Nam và đặc biệt là khả năng đóng góp của Việt Nam vào công việc chung của thế giới khi tham gia Hội đồng Bảo an.

Chúng ta biết rằng Hội đồng Bảo an là cơ quan hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong đóng góp vào hòa bình và an ninh. Với việc Việt Nam tham gia Hội đồng, chúng ta sẽ tham gia vào một tổ chức toàn cầu trong lĩnh vực an ninh, đảm bảo hòa bình và giải quyết xung đột trên thế giới.

Ngoài những hoạt động trên cơ sở chương trình nghị sự của Hội đồng, ưu tiên của chúng ta là làm sao tăng cường hơn nữa vai trò của chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế. Do đó, giải quyết những vấn đề hòa bình, an ninh toàn cầu phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Đó là mục tiêu cao nhất chúng ta muốn đóng góp vào Hội đồng Bảo an.

Thêm vào đó, với vai trò, kinh nghiệm của mình, chúng ta mong muốn đóng góp vào giải quyết vấn đề sau xung đột; phụ nữ, trẻ em trong xung đột; hay xử lý bom mìn sau xung đột. Bằng những kinh nghiệm trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh, Việt Nam thấy rằng đây là những vấn đề hết sức quan trọng. Đương nhiên, khi tham gia Hội đồng Bảo an, mục đích của chúng ta là xây dựng môi trường hòa bình ổn định trên thế giới và khu vực, qua đó, cũng giúp chúng ta có một môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Sau khi trúng cử, đâu sẽ là những lợi ích thiết thực với Việt Nam và đâu là thách thức mà chúng ta phải đối mặt, thưa Phó thủ tướng.

Hội đồng Bảo an có 15 thành viên, 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực. Cái quan trọng nhất là sự phối hợp giữa 15 thành viên này để giải quyết công việc, làm sao để đạt được đồng thuận là tốt nhất. Trong những năm vừa qua, kinh nghiệm của Hội đồng Bảo an là trên 90% vấn đề được giải quyết bằng đồng thuận. Điều đó đảm bảo cho thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an hiệu quả cao hơn.

Các nghị quyết không đạt được thống nhất hoặc có sự phủ quyết của 1 thành viên chứng tỏ có khác biệt, thậm chí chia rẽ trong Hội đồng Bảo an, là điều phải hết sức tránh. Chúng ta phải phối hợp với các thành viên thường trực và không thường trực để đạt được đồng thuận là tốt nhất.

Chúng ta phải thể hiện quan điểm trên tất cả các vấn đề được đưa ra khi tham gia Hội đồng này, cũng như bất cứ quốc gia thành viên nào khác. Do đó, chúng ta cần nghiên cứu kỹ cũng như ra các quyết định chính xác.

Việt Nam đã trúng cử với số phiếu rất cao, vậy Việt Nam đã chuẩn bị, nỗ lực như thế nào để có được kết quả này?

Đây đúng là 1 quyết định quan trọng thể hiện vai trò vị thế của Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là thành viên Liên Hợp Quốc, thành viên của cộng đồng quốc tế. Chúng ta tham gia để đóng góp vào vấn đề quan trọng nhất hiện nay của thế giới là làm sao duy trì được hòa bình, an ninh, ổn định. Đây là quyết tâm của chúng ta.

Đây là lần thứ 2 chúng ta tham gia Hội đồng Bảo an. Ở nhiệm kỳ trước (2008 - 2009), những đóng góp, kinh nghiệm của Việt Nam được các nước công nhận, nên lần này chúng ta đạt được sự tín nhiệm của các nước thành viên.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta trúng cử 1 cách nghiễm nhiên. Đây là 1 quá trình 10 năm chúng ta đã hết sức quyết liệt vận động để trúng cử với số phiếu cao nhất, gần như là tuyệt đối.

Không phải nước nào cũng có thể ứng cử và trúng cử. Đó là một sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa các nước trong cùng một nhóm.

Trong lịch sử, đã có những cuộc bầu cử hơn 140 vòng mà không bầu được thành viên của nhóm nước để ứng cử thành viên Hội đồng Bảo an, cuối cùng phải đưa một nước khác ra ứng cử và trúng cử.

Cũng có những nhóm nước ra tranh cử qua rất nhiều vòng bầu cử vẫn không đạt được số phiếu 2/3 cần thiết, cuối cùng 2 nước phải chia nhau, mỗi nước một nửa nhiệm kỳ.

Điều đó nói lên việc Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trúng cử với số phiếu cao là một nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong quá trình, cho thấy được uy tín, vị trí, vai trò và khả năng đóng góp của Việt Nam cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tạo ra được sự thống nhất đề cử Việt Nam trong nhóm châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Vậu chúng ta sẽ tận dụng vai trò kép này như thế nào, thưa Phó thủ tướng?

2020 là năm hết sức bận rộn, khó khăn và có nhiều công việc phải làm, vì chúng ta cùng lúc đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, điều thuận lợi là chúng ta sẽ đóng góp vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an cũng như của ASEAN. Với vai trò đảm nhận, Việt Nam sẽ có điều kiện tốt hơn để thúc đẩy sự phối hợp của các cơ quan của Liên Hợp Quốc với các tổ chức trong khu vực, cụ thể ở đây là Hội đồng Bảo an với ASEAN.