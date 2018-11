Lễ trao giải và triển lãm mỹ thuật cuộc thi “Sải cánh vươn cao” năm 2018

Trong khuôn khổ sự kiện "Airlines Festa" diễn ra ngày 24-25/11, Vietnam Airlines phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ trao giải và triển lãm cuộc thi mỹ thuật "Sải cánh vươn cao" tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau 2 tháng (từ giữa tháng 9/2018 đến 31/10/2018) phát động tới tất cả các trường Tiểu học trên địa bàn, cuộc thi "Sải cánh vươn cao" năm 2018 với chủ đề "Hành trình yêu thương" đã thu hút gần 110.000 bức tranh tham dự từ các trường tiểu học tại 30 quận, huyện.



Trải qua các vòng chấm thi nghiêm túc, 1.701 bức tranh đã được lựa chọn vào vòng thi cấp thành phố. Tại đây, Ban giám khảo - với sự tham gia của các họa sỹ, giáo viên phụ trách mỹ thuật của Sở Giáo dục và Đào tạo - đã tiếp tục lựa chọn 100 bức tranh xuất sắc nhất để trưng bày tại triển lãm tranh và nhận giải thưởng từ Ban tổ chức.

Dựa trên 2 tiêu chí thể hiện đúng chủ đề và sáng tạo, 100 giải thưởng được trao cho các bức tranh xuất sắc nhất gồm: 5 giải đặc biệt, mỗi giải 2 vé khứ hồi hành trình Đông Nam Á/Đông Bắc Á do Vietnam Airlines khai thác; 10 giải A, mỗi giải 1 vé khứ hồi hành trình Nội địa do Vietnam Airlines khai thác; 35 giải B và 50 giải C với những phần quà giá trị. Ngoài ra, cuộc thi còn trao giải tập thể cho phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện và trường tiểu học xuất sắc nhất.

Đánh giá về cuộc thi năm nay, đại diện Ban giám khảo - ông Trịnh Đức Minh (Họa sỹ - nguyên Phó trưởng Phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) cho biết: "Chủ đề cuộc thi năm nay tương đối mở, tạo điều kiện cho các em học sinh thỏa sức sáng tạo. Vì vậy, cuộc thi đã thu hút nhiều bài dự thi hơn so với các năm trước; đặc biệt các tác phẩm của các em ở khu vực ngoại thành năm nay rất tốt và đạt được thành tích cao. Về chất liệu tạo hình, nhiều bức tranh sử dụng chất liệu lạ và mới mẻ khiến Ban giám khảo phải làm việc rất vất vả, tinh tế và kỹ lưỡng trong công tác chấm thi mới có thể lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất."

Phát biểu về cuộc thi, ông Nguyễn Văn Thịnh - Giám đốc Vietnam Airlines - Chi nhánh miền Bắc, chia sẻ: "Thông qua cuộc thi, Vietnam Airlines mong muốn tạo cơ hội để các em học sinh thể hiện suy nghĩ, ước mơ và tài năng của mình. Đồng thời, cuộc thi cũng là cầu nối giữa các bậc phụ huynh và thầy cô giáo với các em nhỏ, qua đó có thể thấu hiểu các em và xây dựng định hướng giáo dục phù hợp. Về phía Ban tổ chức, cuộc thi là hoạt động thường niên quan trọng nhằm khẳng định cam kết trách nhiệm xã hội của Vietnam Airlines. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng hướng tới trẻ em."