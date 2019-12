Lời giải cho bài toán sinh lợi bền vững trên thị trường bất động sản du lịch

Diễn bến trên thị trường bất động sản cuối năm 2019 khiến nhiều nhà đầu tư đứng trước câu hỏi: làm thế nào "bỏ trứng" vào đúng chiếc giỏ sinh lời? Với chính sách hoàn toàn khác biệt: cam kết thuê lại trọn đời, trả tiền thuê theo tỷ giá USD, mỗi năm tiền thuê tăng 2% từ tập đoàn Crystal Bay - chủ đầu tư của 2 dự án ApartHotel đầu tiên tại Việt Nam (SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang và Sailing Bay Ninh Chữ) đang mang lại niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.

Chính sách đột phá giúp nhà đầu tư sinh lời suốt thời hạn dự án

Ông Nguyễn Văn Đính, tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá: thuê lại trọn đời, tiền thuê tăng đều 2% mỗi năm là chính sách hiếm có và rất có lợi cho nhà đầu tư. Chủ đầu tư lúc này sẽ trở thành khách hàng trọn đời dự án, trực tiếp thuê lại căn hộ của người mua và trả tiền thuê cho nhà đầu tư 3 tháng/lần.

Thêm vào đó, việc Crystal Bay và các đối tác trả tiền thuê theo tỷ giá đô la Mỹ, cũng được giới chuyên gia nhận xét mang lại lợi ích lớn cho khách hàng. Lý do, USD luôn là đồng tiền mạnh về giá so với các đồng tiền chủ chốt, do nhu cầu thanh khoản và đảm bảo an toàn. Trong suốt 2 năm qua, USD vẫn luôn ổn định theo chiều hướng tăng. Cụ thể, năm 2018, đồng tiền này tăng 4% và hiện đạt mức tăng 2% kể từ đầu 2019.

Trong cuộc khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện, các chiến lược gia đều chung quan điểm rằng không một đồng tiền nào có thể thách thức "sức khỏe" của USD. Vì thế, tỷ giá USD nhiều khả năng vẫn giữ được sự vững vàng trong tương lai.

Lý do để Crystal Bay tự tin đưa ra chính sách như vậy là do tập đoàn này đang sở hữu dòng khách du lịch quốc tế mạnh. Năm 2018, Crystal Bay đưa 360.000 khách quốc tế đến Việt Nam thông qua 18 máy bay charter và thuê lại của các chủ đầu tư khác 4,3 triệu phòng/đêm.

Năm nay số lượng khác quốc tế dự kiến là khoảng 400.000 người với sự xuất hiện của 25.000 khách hàn Quốc. "Số lượng khách quốc tế này trả tiền cho Crystal Bay bằng USD thì Crystal Bay trả cho các nhà đầu tư theo tỷ giá USD. Crystal Bay không lấy chênh lệch từ việc này", đại diện của Crystal Bay cho biết.

Trong khi nhiều dự án lấy cam kết lợi nhuận cao theo tiền Việt với khoảng thời gian ngắn chỉ từ 5-10 năm thì chính sách thuê lại dài hạn lên tới 60 năm của Crystal Bay đã chứng minh cho chiến lược "đi đường dài" của tập đoàn này với các nhà đầu tư. Nói cách khác, chỉ cần nhà đầu tư lựa chọn, Crystal Bay đã là "khách hàng lớn" thuê phòng liên tục 60 năm thời hạn dự án. Như vậy, nhà đầu tư yên tâm về số đêm buồng phòng được lấp đầy trong 365 ngày mỗi năm, suốt 60 năm không có ngày phòng trống.

Theo các chuyên gia, với chính sách nói trên, lợi nhuận của chủ sở hữu đảm bảo cao nhất khi tiền thuê được "người thuê" Crystal Bay trả theo tỷ giá USD, tăng 2% mỗi năm sau 2 năm đầu tiên. Đây là khác biệt vượt trội trên thị trường bất động sản du lịch hiện nay.

Niềm tin và những bảo chứng thực tế

Theo đại diện của Crystal Bay, chính sách sinh lời đột phá dựa trên 2 cơ sở quan trọng. Thứ nhất, Crystal Bay có cả một hệ sinh thái đa dạng, phong phú với đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú, mua sắm, thể thao, giải trí trải nghiệm nhằm đáp ứng mọi nhu cầu du khách. Hệ sinh thái du lịch trọn vẹn đã được xây dựng thành công và không ngừng mở rộng, mà chiến lược triển khai các dự án một điểm đến cho tất cả (All - in - one) là hợp phần cốt lõi trong đó.

Đơn cử như tại dự án Sailing Bay Ninh Chữ (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), khi đặt chân tới đây, người trẻ thích phưu lưu, mạo hiểm có thể tìm thấy những thú vui trong những tiện ích độc đáo, mới lạ như: bến du thuyền, bể bơi chuẩn Olympics, công viên nước 22.0002 với mô hình waterworld nổi tiếng tại Singapore hay Los Angeles, tổ hợp giải trí tuyết lớn thứ 3 thế giới Ski Ninh Chữ Bay, khu rừng dương cho các hoạt động ngoài trời...

Những người lớn tuổi có thể thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ bằng cách thảnh thơi tận hưởng những mảng xanh bất tận được thiết kế khắp nơi trong dự án, cùng loạt dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thể chất chu đáo. Còn các em nhỏ có thể kiếm tìm niềm vui trọn ngày với vô vàn những trò chơi lý thú như: lâu đài băng tuyết, khu vực điêu khắc băng nghệ thuật hay mê mải với thế giới của những chú chim cánh cụt, chó Bắc Cực kéo xe…

Trong khi SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, dự án All - in - one đầu tiên của Crystal Bay tại Ninh Thuận, lại mang đến 101 tiện ích lớn, phủ khắp 3.300 căn ApartHotel và không gian rộng lớn của dự án. Công viên cộng đồng ven biển, công viên nước, khu giải trí tương tác biển interactive sea đầu tiên ở Việt Nam, các trung tâm trình diễn nghệ thuật, tổ hợp thương mại… đem lại trải nghiệm phong phú nhất cho khách lưu trú.

Thứ hai, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, Crystal Bay có thế mạnh lớn về khai thác - vận hành lấp đầy buồng phòng. Đây lại là yếu tố then chốt quyết định thành công của loại hình bất động sản du lịch.

Công ty quản lý Crystal Bay Hospitality - thành viên của Crystal Bay - đang quản lý Khu nghỉ dưỡng 5 sao Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa với công suất buồng phòng trên 90% hàng năm, đón 30% khách lưu trú quay trở lại; The Sailing Bay Mũi Né với công suất trên 80%.

Cuối năm 2019, Crystal Bay Hospitality sẽ quản lý SunBay Cam Ranh Beach Resort & Spa với quy mô hơn 600 phòng. Tới đây khi SunBay Park Hotel & resort Phan Rang, Sailing Bay Ninh Chữ cùng nhiều dự án khác đi vào hoạt động, Crystal Bay Hospitality sẽ đảm nhiệm công việc này.

Những con số biết nói về công suất buồng phòng chính là những bảo chứng xác thực nhất cho khả năng khai thác, vận hành lấp đầy buồng phòng của Crystal Bay ngay trong ngày đầu tiên dự án đi vào hoạt động .

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, việc chủ đầu tự tự quản lý, vận hành khách sạn mà không phải thuê ngoài, sẽ mang tới nhiều lợi ích bền vững. Bởi theo tính toán của các chuyên gia trong ngành khách sạn, đối với các dự án phải thuê đơn vị quản lý chi phí phải chi trả lên đến 3-4%. Khi có năng lực tự quản lý - vận hành, toàn bộ khoản chi trả này sẽ chuyển thành lợi nhuận cho chủ đầu tư và nhà đầu tư.